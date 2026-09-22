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Gražiausia augintinio šypsena
Konkursas pasibaigęs
Argo
0
Lordas
0
Alfas
0
Ričis
0
Melisa
4
Kira
2
Hačis ir Puma
3
Runce
1
Taira
4
Fiodoras
2
Lioša
3
Rubis
2
Yukis
1
Riko
1
Persis
2
Barsik
2
Sever
1
Giksas
1
Ričis
1
Runa
3
Koba
2
Odis
3
Lėja
2
Bela
1
Bugas
2
Munis
4
Čilė
2
Dora
1
Viktoras
3
Toris
1
Čika
1
Spurga
1
Špilka
2
Čarlis
1
Čita
1
Amigo
4
GRANDAS
1
Majus
1
Taira
1
Bartas
2
Špilka
2
Rokis
1
Jodgė
1
Mirta
1
Gintarėlis
1
Pepė
1
Dora
1
Lakis
1
Lakis
2
Pipa
1
1
2
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