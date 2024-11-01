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Power Hit Radio - klausyk radijo stoties internetu
Power Hit Radio tiesiogiai
Stotis Power Hit Radio
Šalis Lietuva
Žanras Pop / Dance
Dažnis 95,9 MHz
Stream Tiesiogiai internetu
Apie stotį
„Power Hit Radio" komanda kasdien leidžia į eterį pasaulyje populiariausią ir klausomiausią šokių muziką ir supažindina klausytojus su perspektyviausiais ir talentingiausiais lietuviškos šokių muzikos kūrėjais. „Power Hit Radio" programoje – daugybė laidų, tarp kurių klausytojų labiausiai mėgstamos: „Šok į kelnes" su Elena Karaliene ir Sauliumi Baniuliu, „Power hitai" su Laurynu Matoniu ir Roku Lukošaičiu, „Power popietė" su Jonu Lukausku ir Laura Ignatovičiūte.
Daugiau apie stotį, programų tvarkaraštį ir naujienas rasite Power Hit Radio svetainėje.