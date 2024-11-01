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Jau šį penktadienį Kaune bus tikras sujudimas: laukiama superžvaigždės
31:29
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Gabrielius Vagelis pakeitė įvaizdį: štai kaip atrodo dabar
35:37
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Paaiškėjo, kokia garsi lietuvė pakeis Moniką Liu miuzikle „Emilija Pliaterytė“
Dainotas Varnas skelbia itin džiugią žinią: „Sukūrus šeimą...“
Vestuves atšokusi Lietuvos atlikėja pateko į medikų rankas: „Susidūrimas su liga primena...“
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