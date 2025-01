Ledo ritulys - Ledo ritulio naujienos

Elektrėnų „Energijai“ nepavyko papildyti savo taškų kraičio OHL Baltijos ledo ritulio čempionate. Latvijoje elektrėniškiai 3:5 nusileido „Zemgale/LBTU“ komandai. Tai buvo devintasis „Energijos“ pralaimėjimas per 14 šio sezono rungtynių. Latvijos atstovai per pirmus du kėlinius neleido „Energijai“ pagalvoti apie galimybę laimėti. Penki įvarčiai be atsako leido jiems susikrauti saugų pranašumą.