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RED BULL TANDEMYNĖS TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA

 

Negalite stebėti renginio gyvai prie Baltojo tilto? Jūsų dėmesiui – gyva transliacija.

RED BULL TANDEMYNĖS

 

 

 

 

Liepos 25 dieną prie Baltojo tilto vyks iš Nyderlandų į Lietuvą atkeliaujantis renginys – RED BULL TANDEMYNĖS. Jo metu dviejų žmonių komandos savadarbiais dviračiais ir tandemais bandys įveikti virš Neries įrengtą trasą.

 

Čia svarbu ne tik greitis, bet ir kūrybiškumas, kostiumai, dviračių dekoracijos ir komandų prisistatymai. Ir, žinoma, finišas – nes jį pasiekti pavyksta toli gražu ne visiems. Dažnas bandymas, dideliam žiūrovų džiaugsmui, baigiasi vandenyje.

 

Tokio renginio Lietuvoje dar nebuvo – stebėk gyvai per TV3. 

 

DAUGIAU APIE RENGINĮ

 

GALERIJA

 

Nesulaukę liepos 25-os dienos, renginio teisėjai Stonkus ir Dragūnaitė nusprendė pasirepetuoti Vingio parke. Prisijungė ir daugiau žinomų veidų, kurie turės pareigų pagrindiniame renginyje. Kaip viskas sekėsi, matote šioje nuotraukų galerijoje.

Redbull tandemynes galerija

Konkursas pasibaigęs
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BALSAVIMAS

 

Visos komandos yra lygios, bet vienos yra lygesnės už kitas. Kas tas lygesnes išrinks? Tu. Peržiūrėk kandidatus – jų turime daugiau nei šimtą – ir padėk Red Bull komandai išrinkti tuos, kurie yra verti liepos 25-ąją važiuoti virš Neries įrengta trasa.  

 

RED BULL TANDEMYNĖS


Konkursas pasibaigęs

  • BMW WOLF CLUB
    Mūsų transporto priemonė...

    Mūsų transporto priemonė – tai rankų darbo BMW Wolf Club kabrioletas-dviratis su vilko logotipu.
  • Ryklio pusryčiai
    „Shark-O-Mobile...

    „Shark-O-Mobile 3000“.

    Hibridinis, aero-dinamiškai (ne)stabilus tandeminis dviratis, užmaskuotas kaip nuožmus vandenyno plėšrūnas, pagamintas iš aukščiausios kokybės perdirbto kartono ir gryno ryžto.

    Kėbulas: Rankų darbo kartoninis ryklys skirtas bauginti konkurentus.

    Varytuvas: Dviejų žmonių kojų raumenys varomi adrenalino.
  • Carglass remontas, Carglass keitimas
    Windscreen Rocket –...

    Windscreen Rocket – tai tandeminė, raketą primenanti transporto priemonė su didele priekinio stiklo imitacija kaip mūsų komandos simboliu. Tikimės, kad du balionai leis pasiekti finišą ne tik dviem ratais bet ir su vėjeliu. Pirmyn!
  • NEXT30
     "NEXT30...

     "NEXT30 – „Mission to Mars“ ne šiaip konceptinis tandeminis traktorius, o rimtas kandidatas tapti pirmąja žemės ūkio technologija, pasiruošusia arimui Marse.

    Mūsų futuristinis kūrinys gimė tada, kai kažkas pasakė: „O kas būtų, jei traktorius turėtų vaiką su dviračiu?“ Ir mes, deja, šią idėją priėmėm labai rimtai.

    Šis išskirtinis traktoroidas yra futuristinis, kūrybiškas ir inovatyvus transportas, simbolizuojantis pažangą, technologijas ir kelionę į ateitį. Ryški raudona spalva, traktoriaus simbolika, atvira konstrukcija ir raketinius variklius primenantys galiniai moduliai sako, jog „NEXT30“ atrodo taip, lyg būtų pabėgęs iš 2056 metų agrotechnikos parodos.

    Priekyje – klasikinio traktoriaus dvasia. Gale – pasiruošimas kilimui į kosmosą. Viduryje – komanda, kuri tikrai galėjo tiesiog ramiai sėdėti penktadienio vakare, bet nusprendė statyti Marso tandemą.

    Transporto priemonė pritaikyta 2 keleiviams, turi apsauginį stogą ir minimalistinį, tačiau funkcionalų rėmą. Priekinė dalis primena klasikinį traktorių. Užrašai „NEXT30“, „Mission to Mars“ bei datos „2026–2056“ simbolizuoja viziją, orientuotą į ateities technologijas ir futurizmą.

    Po Red Bull tandemynių mielai kiltume į Marsą - jei tik Red Bull duotų sparnus."
  • Motocross Maniacs
    Tai bus iš...

    Tai bus iš dviračio padarytas krosinis motociklas, kuris atrodys, kad visada važiuoja ant vieno rato! Eskizas jau prikabintas ;)
    Bus uždėti priekiniai, galiniai bei šoniniai krosinio motociklo plastikai. Bus ir startinis numeris. Padarysim MAX panašų į krosinį motociklą. Dar svarstom idėją, kad reiks ir garso, tik dar apmąstymuose kaip tai padaryti. Tačiau visa esmė ir tikslas, kad tai atrodytų jog jis visuomet važiuoja ant vieno rato! Ruošiamės stipriai, ir kad bus “show”, tai tikrai

  • Pietinia raketa
    Rankų darbo tandemas,...

    Rankų darbo tandemas, užturbintas dviem raketom nešėjom.
  • ŠERNAI MEZGĖJAI
    Turim tandem stiliaus...

    Turim tandem stiliaus dvivietį dviratį, darysim karkasą iš vielų ir putplasčio, formuosim šerną. Klijuosim kailį, prieky pritvirtinsim dekoratyvinę galvą.
  • Upside Down
    Be tamsos nebūtų...

    Be tamsos nebūtų šviesos.“
    Įkvėpti nuolatinių ginčų, kas geriau, ir pasitelkę gerai pažįstamus personažus, mes atvykome įrodyti vieną dalyką —
    važiuoti tandemu yra daug baisiau nei kovoti su pabaisomis.
    Mes esame komanda „Upside Down“ – sukurta iš derybų, balanso ir… nemažai chaoso.
    Įkvėpti ekranų, atstovaujame dvi priešingas jėgas, sujungtas į vieną:
    gėrį ir blogį, šviesą ir tamsą, grožį ir siaubą, pergalę ir… šaltą, šlapią pralaimėjimą.
    Mes ne šiaip važiuojam. Mes kovojam.
    Kas laimės?
    Ar drąsa ir šviesesnis rytojus,
    ar prarastas pasaulis, tyliai laukiantis apačioje — šaltame upės vandenyje?
    Mūsų tandemas — daugiau nei dviratis. Tai ryšio simbolis.
    Sėkmė reikalauja tobulo balanso. Klaidos neatleidžiamos.
    Kas laimės?
    Nežinom.
    Bet panašu, kad upė jau turi savo favoritą
  • Šaltekai
    Minam kiaušinį,...

    Minam kiaušinį, sukam agurką,
    Šaltekų tandemas lekia kaip užburtas!
    Šaltibarščiai
  • Cosmo snacks
    Cosmo snacks komanda,...

    Cosmo snacks komanda, liofilizuojanti užkandžius, pristatys savo pirmąjį tandemą ir įrodys, jog redbull suteikia sparnus ir mes išskrisime su tandemu į kosmosą ir pristatysime liofilizuotus ledus savo kolegoms, tarptautinėje kosminėje stotyje.
    Raketa su dviems astronautais, atspindinti įmonės brandą, kad liofilizuotas maistas, keliauja net į kosmosą.

     
  • Griausmingi, bet negrėsmingi
    Tandeminiam dviračiui bus...

    Tandeminiam dviračiui bus sukurtas motociklo įvaizdis.
  • Santechnikai iš Ukmergės
    Transporto priemonė...

    Transporto priemonė įkūnys pagrindinį santechnikų darbo įranki POMPĄ. Daiktas paprastas, bet nuveikia didelius darbus. Daiktas paprastas, bet jį pamatęs su niekuo kitu nesumaišysi. Eskize pateikėme vizualizaciją iš visų pusių. Planuose yra ant transporto priemonės nutupdyti ir zombį balandį, dar vieną miesto atributų.
  • PAPA P.J.
    Mintis yra, ant dviračio...

    Mintis yra, ant dviračio padaryt iš korinio kartono baltą G klasės Merso papamobilio modelį. Vienas bus popiežiaus personažas, kitas vairuotojas. Eskizą primečiau iš rankos, tikiuosi nėr blogai.
  • Bebrish Motor Wheelen
    Kai visi gamintojai...

    Kai visi gamintojai didino groteles, mes nusprendėm nebeslėpti tiesos.
    Tai ne grotelės.
    Tai dantys.

    Nuo 2026-ųjų Bebrish Motor Wheelen susitelkė į šiuos dalykus — didesnius dantis, mažesnį matomumą ir aerodinamiką.

    Naujasis BMW 3025 modelis naudoja revoliucinę TwinTeeth Turbo™ technologiją:
    Tai pirmasis tandemas, kurio priekinė dalis gali nugraužti medį greičiau nei pasiekti finišą.
  • Du po vienu periskopu
      Mūsų...

     

    Mūsų povandeninis aparatas sukurtas pagal griežčiausius inžinerijos standartus: daug geltonos spalvos, abejotina aerodinamika ir maksimalus tikėjimas, kad pedalai atlaikys iki finišo. Kol vienas stebi horizontą per periskopą, kitas mina pedalus taip, lyg nuo to priklausytų visos įgulos iškilimas į paviršių.

     
  • MadTax
    Mūsų transporto priemonė...

    Mūsų transporto priemonė – tai postapokaliptinis tandeminis dviratis, sukurtas pasauliui, kuriame degalai tapo prabanga, o kojos – pagrindiniu energijos šaltiniu. Vienintelė energija – žmogaus jėga, pyktis dėl kainų ir noras nuvažiuoti toliau nei degalinės švieslentė leidžia. :D
  • Aerodinaminė Klaida
     Naudodami...

     Naudodami "Bjaurusis aš" pagrindinio personažo Gru automobilį, nusprendėme, jog galime jį atkartoti realybėje. Pasitelkiant tandemo dviračio, putplasčio, poros vamzdžių ir kartono kombinaciją, suprojektavom šį fizikos dėsnius laužantį įžeidimą įprastam transportui.
  • Žaliai raudonas ekspresas
    Pagrindiniai akcentai:...

    Pagrindiniai akcentai:
    Ratai-kamuoliai: Mūsų ratai paslėpti po milžiniškais krepšinio kamuolių gaubtais. Jei trasa pasidarys per grubi, tikimės tiesiog atšokti nuo asfalto kaip po gero dėjimo iš viršaus!
    Mobili krepšinio lenta: Virš galinės ašies sumontavome pilno dydžio krepšinio lentą. Kodėl? Kad žiūrovai turėtų į ką žiūrėti, kol mes skrisime pro šalį, o galbūt ir patys bandytų „įkrauti“ tritaškį mums stovint parodoje
    Tandeminė vienybė: Konstrukcija sukurta dviem pilotams, kurie privalo dirbti kaip viena komanda. Tai pirmas kartas, kai žalia ir raudona pusės ne stumdosi alkūnėmis, o kartu mina link finišo linijos.
  • Drūtsraigtis
    DIN 934 veržlė –...

    DIN 934 veržlė – 8.8 kietumo, tikra drūtų drūtulė „muterkė“. Ant briaunos – rieda, ant plokštumos – gali net plaukti. Šeši kampai, šešios briaunos – maksimalus sukibimas ir charakteris. Maža, bet su dideliu ego.
  • Viens, du - šlapsi tu
    Transporto priemonė: bus...

    Transporto priemonė: bus sunku suprasti čia sapnas, transporto priemonė ar lova ir kaip viskas čia juda. Veidrodis bus protalas tarp bandančio neužmgti berniuko ir baisaus žudiko Fredo Kriugerio.
  • TankDemas
    Tandeminis dviratis su...

    Tandeminis dviratis su lengvu tanko rėmu is PVC vamzdžio, ir kamufliažu iš agro plėvelės. Pagalbinio vairuotojo šalmas taippat atlieka ir besisukiojančio pabūklo funkciją.
  • Return to monke
    Tandemas suvirintas...

    Tandemas suvirintas iš dviejų dviračių, banano muliažas.
  • J and J Sindikatas
    Mylim mocus todėl...

    Mylim mocus todėl dviratis mūsų bus kaip R1. Važiuotume su naujųjų lietuvių daina, Žino kiekvienas kas yra R1.
  • PiRatai
     PiRatai atplauks su...

     PiRatai atplauks su savo (ne)vykusiu dviračiu laivu. Laivo rėmas, laivo vairas, (ne) laivo stabdžiai ir (ne) laivo ratai. Žinoma, negalima pamiršt ir vėliavėlės!
  • Princesių vyrai
    Grėsmingas rožynis...

    Grėsmingas rožynis tandemas, savo pentynuotom rankenom sužavės neviena žiurovą! Varomas draugyste ir fėjų dūlkėm.
  • MP Dakar
    Sukursime unikalų tandemą...

    Sukursime unikalų tandemą iš dviejų dviračių karkasų. Konstrukcija bus tvirta, o dizainas – ryškus ir dinamiškas, kuris ypač gerai matysis judant. Trasą įveiksime ne tik greitai, bet ir stilistiškai – nepamiršime ir specialių kostiumų!
  • VVT - Vilniaus Viešasis Tandemas
     Senasis Vilniaus...

     Senasis Vilniaus troleibusas
  • Būtų bobutės su ratais…
     Tandeminis...

     Tandeminis dviratis, užsimaskavęs būti troleibusu.
  • Buliaus Mama
    ...

    Energingi,greiti,smagus,linksmi,drasus,stiprus,galingi,judrus,šmaikstus,nepakartojami,isradingi,juokingi,nepavejami,nenugalimi ir seip geri zmones.
    Klasikinis tandeminis dviratis paruostas Red Bull tandemynems.
  • Dviese praustis pigiau
    Daugiametė Redbull...

    Daugiametė Redbull muilinių lenktynių patirtis garantuoja sėkmę mūsų komandai, net jei finišo nepasieksim - bus linksma. Nutrūkę inžinieriai pasirūpins, kad dviratis būtų nepaprastas ir įspūdingas. O vandens bijantys vairuotojai padarys viską, kad nesušlaptų Neryje.Dviratis dušas.
    Daug putų ir veikiantis šilto vandens dušas. Tikėkimės muilas nenukris ant grindų
  • beerFans
    Bicycle with 2 beer cans.

    Bicycle with 2 beer cans.
  • Pradinukai
    Komanda apsirengusi kaip...

    Komanda apsirengusi kaip pradinokai (maži vaikai).
    Apranga: kombenizonai, kepuraitės su sraigteliu, aksesuarai (dideli ledinukai).
    Raudonas dviratis paverstas į pieštuką.
  • Negirdėtis
    Toi toi tualetas keliaus...

    Toi toi tualetas keliaus kartu.
  • Madam Pilotės
    Įkvepta povo ir 18...

    Įkvepta povo ir 18 amžiaus maskarado stiliaus transporto priemonė. Dėvėtume drabužius atspindinčius sį gražu paukštį ir to amžiaus puotas.
  • Šiltnamio gyventojai
    Legendinis vw passat...

    Legendinis vw passat 1991m nukeliavęs iš Telšių iki Afganistano.
  • DarBus
    Muilinių lenktynėse...

    Muilinių lenktynėse išbandėme SūrioMobilį, tandeminėse skriesime su PocketRocket.
  • Drakonas
    Skrendantis/riedantis...

    Skrendantis/riedantis drakonas.
  • Pusbroliai
     Dviratis si...

     Dviratis si prikabinamu ratu ir sėdyne
  • Frank Fruities
    Tai klasikinis tandeminis...

    Tai klasikinis tandeminis dviratis dviem žmonėms su ilgu juodu rėmu, dviem sėdynėmis ir dviem porom pedalų. Ant rėmo sumontuotas didelis spalvingas cilindras, kuris atrodo kaip milžiniška Frank Fruities vitamininių guminukų tūbelė. Cilindras nudažytas ryškiomis vaivorykštės spalvomis, o viršuje pritvirtintos 3D vaisių dekoracijos (bananai, braškės, persikai, vyšnios, avietės, mangai). Važiuojant visas šis ryškus vaisinis cilindras labai gerai matosi, traukia akį ir puikiai atspindi Frank Fruities – tikrų vaisių vitaminus. Konstrukcija lengva, stabilu važiuoti, o bendras vaizdas linksmas, spalvingas ir fotogeniškas.Trumpai:
    Tandeminis dviratis su milžiniška Frank Fruities vitaminų tūbele ant ratų.
  • Padidintas Laimikis
    Transporto priemonė bus...

    Transporto priemonė bus didelė pripučiama, arba medinės imitacijos, valtis, apsupta bangų. Valtyje sėdės žvejys su meškere ir jo pagautu laimikiu.
  • Hidrokatastrofa
    Tai ne jūrų arkliukas,...

    Tai ne jūrų arkliukas, tai ne krevetė. Tai - dvirãtis ungurys. Žuvies galva parodys kelią, ungurio vikrumas padės įveikti kliūtis. Neryje jo niekas nepagaus.
  • Rožinis Griausmas
    Pink-Soup-Zauro...

    Pink-Soup-Zauro konstrukcija paremta dviračio pagrindu su papildoma įmontuota sėdyne gale. Dinozauras turi virtų kiaušinių akis, krapų plaukus, kompaktišką ir į priekį pakeltą kaklą geresniam matomumui trasoje, o gale – bengališkos ugnies efektą papildomam greičiui (bent jau teoriškai).
  • Žvejai
    Dvigubas dviratis, atrodo...

    Dvigubas dviratis, atrodo kaip didelis samas. Eskize AI sukurta nuotrauka, realybej padarysim ji daug didesni, kad nesimatytu dviracio.
  • Banana Republic
     Neįveikę Jump &...

     Neįveikę Jump & Freeze trasos, beždžioniukai pasiruošę pavaryt iš naujo
  • Be stabdžių
    Vieniems tai gali...

    Vieniems tai gali pasirodyti, kad tai dviratis, kitiems – chaoso motociklas. Faktas tas, kad visiems geriau pasitraukti iš kelio. Nors jis nėra greičiausias, patogiausias ar stabiliausias, tačiau su tvirtu charakteriu su lengvu rėmu ir rimtais keleiviais. Todėl pavadinimas daug ką ir pasako: atsargiai, nes atvažiuoja „Be stabdžių“!

     
  • Gaidžio giesmė ir velnio akmuo
    Nešė velnias...

    Nešė velnias akmenį. Gaidys užgiedojo ir velnias pametė akmenį. Akmuo užkrito velniui ant kojos. Dabar gaidys turi nuvežti velnią į priimamajį.
  • Draugų ratelis
    Tandeminis dviratis,...

    Tandeminis dviratis, kurio pirma sedynė yra įprasta, o antra būtų konvertuota į vaikišką lovelę. Norėtume pakabinti kokių žaisliukų, nuspalvinti rožiniai ir kitaip išryškinti vaiko lovelės aspektus. Antrasis dalyvis taip pat galimai turėtų 'soskę' burnoje ir kokią vaikišką kepurę.
  • Skrendam į bakalaurą
    Dviračio idėja- raketa su...

    Dviračio idėja- raketa su kuria planuojame įveikti trasą ir skristi į bakalaurą

  • PAKILIMAS
    Grožis slypi paprastume-...

    Grožis slypi paprastume- lėktuvas turėtų puikiai atlikti savo funkciją. Aerodinamiškas dizainas- padėti išlaikyti stabilumą didelėmis vėtromis, sparnai- padėti kai Red Bull atsargos pasibaigs, tvirtas kartono korpusas- atlaikyti smūgius į vandenį (tikimės šio taško nepasiekti).
  • Tandem things
    Mūsų tandemas bus...

    Mūsų tandemas bus paverstas pabėgimo transporto priemone iš „Upside Down“ pasaulio. Dviratis bus dekoruotas grandinėmis, antrankiais ir šonine lentele „Escape from Lukiškės“, simbolizuojančia Hopperio pabėgimą iš kalėjimo. Visą konstrukciją apraizgys juodi vijokliai/čiuptuvai, įkvėpti „Stranger Things“ pasaulio atmosferos, tarsi Demogorgonas ir „Upside Down“ būtų prasiveržę tiesiai į mūsų realybę
  • Kolambera
    Vizualai kalbą patys už...

    Vizualai kalbą patys už save (mes būsime žirniai).
    #studentai
  • Ufonautai
    Tai yra vienas dviratis...

    Tai yra vienas dviratis kuris yra padarytas iš dvieju dviračiu viskas veikia kaip priklauso.
  • Albertas ir Tesla
    Tai nėra tas...

    Tai nėra tas „true“ tandeminis dviratis, bet tai du žmonės ant vieno dviračio. Paimsim paprastą dviratį, jo rėmą paauksuosim (nudažysim blizgančia geltona spalva), virš galinio rato privirinsim rėmą ir patogią sėdimą vietą, kur sėdintis žmogus galėtų pasidėti kojas ir panašiai. Ratlankiai bus blizgantys, ir bus labai įmantrios bei tvirtos plieninės plokštės tarp rėmo, kad užtikrinti dviračio tvirtumą (tikrai ne kartoną, nudažytą sidabriniais dažais). Virš vairo bus pritvirtintas DAR VIENAS vairas, pilną antenų pritvirtinsim ir t. t. Žodžiu, viską darom paprastai, bet pritvirtinsim labai daug.
  • KomodosDrakonai
    Esam brandūs vyrai,...

    Esam brandūs vyrai, draugai ir kolegos darbe, patinka visokie iššūkiai ir visokie nestandartiniai projektai, gal todėl ir dirbam tokį darbą, kur kiekviena diena susiduriam su visokiais iššūkiais
    Tikimės ne tik sudalyvaut, bet ir būt pirmi, jei nesigaus, tai bent iš kito galo, pirmi:)
    Transporto priemonė bus gaminama specialiai šiam projektui, ketinam panaudoti keletą dviračių, presuoto kartono ir plastiko vamzdelių visam konstruktyvui pagaminti
  • Žiedadulkininkai
    Cargo dviratis...

    Cargo dviratis papuoštas gėlių motyvais. Gėlė sėdi vazone, priekyje ""cargo"" skryriuje - taip kaip ir turi būti. Bitė sėdi prie vairo ir žino savo darbą. Greitis antraeilis — procesas svarbiausias.
    Kuriant vizualą buvo naudojami AI įrankiai, tačiau, pats dviratis ir aprangos yra paimti iš konkrečių pavyzdžių
  • Kuršėnai
    Tandem dviratis su...

    Tandem dviratis su kuršėnų vyniotinio apdangalu. Važiuodami planuojame valgyti kuršėnų vyniotinius ir pagal tai priderinti aprangą.
  • Futbolo dievai
    Ronaldo ir Messi važiuoja...

    Ronaldo ir Messi važiuoja ant tendemo apipavidalintu World Cup taure ir jų šalių ir FIFA atributika.
  • Žvejyba
    Stipri, kompetetinga...

    Stipri, kompetetinga
    Dviratis labai lankstus, dvivietis su žuvų atvaizdu
  • Laukiniai Vakarai
    Dviračio tematika -...

    Dviračio tematika - arklys, dviratininkai - kaubojai,
    2 komandos nariai mina dviratį jungtiniu sukimo mechanizmu,
    tematika kaubojai, dviračio priekis arklio galva ir galbūt dalis kūno priklausomai kaip seksis įgyvendinti idėją. Dalyviai apsirenę kaubojų tematika (skrybėlės, revolveriai, batai).
  • Babcių duo
    Tandeminis dviratis, bus...

    Tandeminis dviratis, bus apklijuotas skarom, bobutiška atributika.
  • Sausainiai
     Tandemas, home...

     Tandemas, home made, skardine padaryta is polikarbonato ploksciu islenktu ratu. Vienas vairuoja, abu krenta :D
  • 91 kambarys
    Tai norisi pasiimti du ar...

    Tai norisi pasiimti du ar daugiau dviračių ir suvirinti jų rėmus vieną prie kito, taip padarant aukštą dviratį, kaip matosi nuotraukose.
  • TurboCiklas
    Turbociklas tai neeilinis...

    Turbociklas tai neeilinis gyvūnas dviračiu ir motociklu pasaulyje.
    Jis manevringesnis už bet koki dvirati ir greitesnis už bet koki motociklą . Britvos nervingai ruko pavėsyje o Dviratininkai noretu buti tokie kieti kaip mes :D
  • Skraidanti sraigė
    Priekį sraigė, gale...

    Priekį sraigė, gale sparnai
  • Jonava
     Laivas

     Laivas
  • Nekenčiu reklamos!!!
    Tandeminis dvivietis...

    Tandeminis dvivietis dviratis DISCO BAIKAS. Dizainas muzikos, disco tema. Seno retro megnetofono maketas ant šonų, disco gaublys ant bagažinės, garsiakalbis priekyje ir vinilo įrašai ant ratų :) vairuos įmonės vadovas su kolega, apsirenge 90ųjų stiliumi, spalvoti trenigai arba kiti retro rūbai :)
  • Delfinariumas
    Transporto priemonė...

    Transporto priemonė dvivietis dviratis ,kaip delfinariumo baseinas, ją papildys sėdintis treneris su hidrokostiumu ir kitas kuris bus persirengęs delfinu.
  • Avigalviai
    Mūsų dviratis – tai...

    Mūsų dviratis – tai viduramžių taranas ant dviejų ratų. Konstrukciją sudarys ilgas cilindras iš nesunkios medžiagos su didele raguota avino galva priekyje, suteikiančia transporto priemonei agresyvią ir iškart atpažįstamą išvaizdą.
    Dviratis bus dekoruotas viduramžių tematika – kovine vėliava, medžio imitacija, spyglių imitacijomis ir kitais tarano elementais, tačiau išlaikys pakankamai paprastą ir lengvą konstrukciją, kad būtų pilnai važiuojamas ir tinkamas trasai.
  • Kaunas Bull
    Idėja gimė visai...

    Idėja gimė visai netikėtai – važiuojant į darbą kilo mintis sujungti tandemą su Kauno jaučio forma. Norėjosi ne tiesiog papuošti dviratį, o padaryti transporto priemonę, kuri atrodytų kaip judantis jautis.

    Pirmasis sketchas buvo nupieštas darbe per minutę – pagrindinė forma, ragai ir bendras siluetas. Vėliau idėja buvo vystoma toliau ir pasitelkiant dirbtinį intelektą buvo išgrynintos proporcijos, detalės ir dizainas kurio siekiame.

    Galutinis rezultatas – dvivietis tandemas su įkvėpimu iš Kauno jaučio: kampuotos formos, agresyvus priekis ir charakteris, kuris labiau primena ne dviratį, o pasiruošusį startuoti gyvūną.
  • Pasakų Žėrgs
    Tandeminis dviratis...

    Tandeminis dviratis atrodantis kaip žirgas ant kurio riteris ir princesė pasirengę užkariauti visų žiūrovų širdis, bei įveikti trasą
  • Fritkes
    Bulvytės ant ratų

    Bulvytės ant ratų
  • Cepelinai
    Cepelinas su firminiu...

    Cepelinas su firminiu toppingu - grietine ir spirgučiais
  • Debesėlis
    Tris irkluojantis ratai...

    Tris irkluojantis ratai po penkis plokštes du plūdai ant vandens iš abejų pusių, dvi kėdes
  • Ātrie latvieši
    Fast, furious and it...

    Fast, furious and it gives u wings
  • Du Hobitai, Vienas Žiedas
    Vieno žiedo varomas...

    Vieno žiedo varomas dviratis.
    Du Hobitai, Vienas Žiedas, jie privalo įveikti savo kelionę: nugabenti vieną žiedą iki finišo linijos ir įveikti visas kliūtis.
  • Kelem nykščius už Anykščius
     Dvigubas dviratis...

     Dvigubas dviratis valtis.
  • Didelis su jautiena
    Mūsų projektas susideda...

    Mūsų projektas susideda iš paprastos medinės/plastikinės konstrukcijos, kuri sudarys kebabinės pastato formą. Gale prikabinsime besisukančią kebabo mėsą su (netikrom) liepsnom. Vairuotojas bus apsirengęs kaip visiem gerai pažįstama ponia iš valgyklos su tamsiai mėlynu chalatu. Gale sėdės šturmanas kebabo kostiume. SVARBU: jeigu dėl taisyklių negalėsime parašyti "PavilniOKebabinė" (tokia vienintėlė pasaulyje, čia ne reklama), tai tiesiog parašysime "Brolių kebabinė".
  • DU DRAUGELIAI
     Dviratis dvigubais...

     Dviratis dvigubais pedalais, kėbulas planuojamas daryti iš putplasčio ar kokios kitos lengvos medžiagos, bandysime atkurti kuo aiškesnę bmw m5 išvaizdą, bet tuo pačiu bandysime neprarasti stabilumo, svorio centro, bei manevringumo, kadangi žadame laimėti!
  • Kompainiai
    Greiti ratai. Mes-...

    Greiti ratai. Mes- kompiuterių genijai.
  • Kontrabanda
    Tandeminis dviratis...

    Tandeminis dviratis atrodys kaip kontrabandinė dėžė, su prikabintais baltais balionais. Įdėja paprasta, bet labai aktuali šių dienų kontekste.
  • TBLR
      Mūsų transporto...

     

    Mūsų transporto priemonė bus paremta dviviečiu dviračiu kaip funkciniu pagrindu. Dekoratyvinė dalis bus pagaminta iš kartono ir atkartoja lentų tekstūrą, o kraštams išlyginti naudosime imitacinius metalinius įdėklus, pagamintus iš polivinilchlorido (PVC). Bandome surengti šou, o ne tik pasivažinėjimą. Mūsų idėja – pavaizduoti kalnakasius, visiškai aplipusius anglimi (kaip Rammstein „Sonne“ vaizdo klipe), su savo firminiais šalmais (geltonu statybiniu šalmu su didžiuliu žibintuvėliu) ir kirtikliais, bėgančius nuo piktojo (-ųjų) kasyklos savininko (-ų). Mūsų kasyklos vežimėlyje taip pat bus šie būtini daiktai: kanarėlės narvas (būtinas kasybos atributas tos eros, kurią bandome perteikti), mūsų komandos vėliava, žaislinė pelė, pakabinta už uodegos, imitacinė anglis ir anglies durelės gale, dėl realistiškesnio vaizdo. Šie daiktai nėra atsitiktiniai- tai mūsų draugų rato istorijos dalis, sukaupta per gyvenimą, o šis pastatymas bus maloni proga prisiminti draugystės metus, be to žiūrovams suteiksianti nepamirštamą, įtraukiančią patirtį.

     
  • GAVRIKAI
    Dvi aukstis dviratis kaip...

    Dvi aukstis dviratis kaip is senu laiku su vienu dideliu ratu priekyje o kitu mazu gale.
  • Vaivorykštė
    Modifikuotas dviratis su...

    Modifikuotas dviratis su prailgintu rėmu.
  • Komanda Y
    Šaltibarščių...

    Šaltibarščių dubuo
  • Pookies
    Pavargusios akys.

    Pavargusios akys.
  • Taksai
    Stilingiausias...

    Stilingiausias taksdviratis.
  • Matematiniai kvadratai
    Si transporto priemone -...

    Si transporto priemone - tai vienintele Vilniuje, kuri pasitelkdama meilę matematikai ir redbulliui, sukūrė patį matematiškiausia dizaina
  • Saule
    2 seats, 2 wheels, pink...

    2 seats, 2 wheels, pink dragon bike
  • RGThunder
    Dviratis kaip raketa!...

    Dviratis kaip raketa! mink ir leksi kosminiu greičiu!
  • PinkCats
    Agurkas ant ratu

    Agurkas ant ratu
  • Pubis
    Kačiukas ant ratų

    Kačiukas ant ratų
  • Mafijas formula
    It is inspired by F1...

    It is inspired by F1 formula and geographers.
  • Skriejantis vėjas
    Dvivietis tandeminis...

    Dvivietis tandeminis dviratis su gulima vieta priekyje
  • "Grybų karas"
    DIY principu suvirintas...

    DIY principu suvirintas tandemas iš dviejų dviračių, puošiamas spalvotų grybų dekoracijomis, lengvos konstrukcijos - viela, vielos tinklelis, kepurė dengta paper mache technika. Važiuojant spalvoti grybai maskatuosis ir kurs smagų kelionės įspūdį. Ikvėpimas - ""grybų karas"" - pamatysite ir šio kūrinio personažų.

    Ei tai vija pinavija, visą dieną grybais lyja, visą dieną nuo pat ryto, grybai krito krito krito ir t.t.
  • Sokol
    Seimynine transporto...

    Seimynine transporto priemone
  • Red Knight
     Long sword

     Long sword
  • Azabike
    Katėdviratis

    Katėdviratis
  • Pietinio valdovai
    Ugnies demonas, kuris...

    Ugnies demonas, kuris ruošėsi visą gyvenimą šitoms varžyboms, su atitinkama apranga šiauliečiui: Adidas kelnės ir didelis bicas.

  • Trys vafliai
    Antikinis...

    Antikinis aukštaračiais dviratis.
  • Sasiskatronai
     Sasiskatronas yra...

     Sasiskatronas yra ne mažiau negu technologinė transporto revoliucija, dviratis su dešrainio karkasu primenantis mums apie geriausią žmogaus išradimą - dešrelę bandelėje.
  • Digididžiau
    Transporto priemonė...

    Transporto priemonė simbolizuoja mūsų mėgstamą veiklą kartu - stebėti žaibus. Taip pat ir patys esam tikri žaibai. Digididžiau
  • Pigeonai
    Dviratis be bėgių su...

    Dviratis be bėgių su galiniu stabdžiu ,papuoštas plunksnomis ir gėlytėmis
    Su blizgučiais ir su galine bagažine. Ir su sparnais.
  • Rajonaz
    Dviratis su tvirto...

    Dviratis su tvirto kartono kabina ir pribambasais.
  • Mr. Silkė
    Tai silkės pavidalo...

    Tai silkės pavidalo dviratis, tačiau mes tikime kad jame yra Neries upės dvasia. Kad ši dvasia galėtų buti matoma ir kitiem žiurovams, mes sukursime mechanizmą sujungiantį vairą su uodega. Taip žvejo-piloto maneurai judins ne tik priekinį ratą, bet ir mūsų Silkės uodegą.
  • Active Vilnius
     Bus staigmena,...

     Bus staigmena, tikrai sportiškas ir galingas!
  • VUFF Danutės įgula
    Dviejų ašių minimu...

    Dviejų ašių minimu varoma sistema, su lengvojo lydinio ratlankiais, beorėmis padangomis, titano korpusu, rankomis lenktų lentų iš braziliško ąžuolo korpusu ir dviem aršiausiais piratais visuose penkiuose vandenynuose.(Ir tuo skambaliuku :)
  • Zoinks! No Brakes!
    Tai ne mašina. Tai...

    Tai ne mašina. Tai judantis chaosas ant ratų.

    Spalvinga „paslapčių mašina“, įkvėpta Scooby-Doo, slepia tandemą, bet atrodo kaip pilno dydžio animacinis monstras – su milžiniškais ratais, ryškiomis spalvomis ir nuline ramybe.

    Važiuojant siauru taku virš vandens, gale šokinėja vaiduoklis, kuris paverčia nusileidimą tikru persekiojimu.

    Kiekvienas metras – ant ribos.
    Kiekviena sekundė – arti „pliumpt“.

    Tai ne važiavimas. Tai pabėgimas.
    Kas gali nutikti?
    Viskas!
    Zoinks! No Brakes!
  • Ant bangos
     Tandeminis dviratis...

     Tandeminis dviratis su banglenčių atributika.
  • Be Stabdžių
    „Be Stabdžių“...

    „Be Stabdžių“ – namai be dūmų, mes be sporto, todėl šiandien realiausias pratimas – kristi kartu su visu namu.
  • Steam team
    Tandeminis dviratis,...

    Tandeminis dviratis, iš abiejų pusių pritvirtinti metalo strypeliai laiko rėma ant kurio pritvirtintos į ąžuolines lentas primenančios fanieros lentelės. Atrodytų kaip sauna bačka perpjauta perpus, nuo šonų nukarusios vantos. Ant transporto prieminės galo pritvirtintas “kamienas”, nes kaip kitaip pakurent pirtelę. Abu vairuotojai apsirenge eit į sauną/arba su ja važiuot :)
  • Titanikas
    Vienvietis dviratis su...

    Vienvietis dviratis su pritaisyta apdaila. Iš profilio dviratis atrodys kaip titaniko laivas. Spalvos: Raudona, juoda, balta. Kamienai geltonos spalvos
  • Namisėdos
    Dviratis puikiai tinka...

    Dviratis puikiai tinka nespėjantiems savo rytinio ritualo, nes bevažiuojant į savo kelionės tikslą, tuo pačiu galima papusryčiauti. Jį sudaro įprasti dviračio elementai, bei ypatingai patogios sėdynės ir stalas.
  • BIKE MOTO TACO
    Koks pirmas dalykas apie...

    Koks pirmas dalykas apie kurį pagalvoji kai mieste pamatai dviratį?? Žinoma, jog apie TACO degustaciją artimiausiame meksikietiškame kabake!

    BIKE MOTO TACO tai ekstremalių BMX dviračių bei ekstremalių gastronomijos potyrių kombinacija. Mūsų komanda gyvena vien tik ekstremaliais pojučiais visose gyvenimo srityse ir esame pasiruošę to įkvėpti ir visus aplinkinius. Vietoj transporto priemones eskizo pridedame idėjos moodboardą, o ne dirbtinio intelekto sugeneruotą nesamonę. Taupome duomenų centrų elektrą ir vandenį ir geriau šiuos resursus paskiriame sultingų pomidorų fermoms Meksikoje.
  • Agurkiniai
    Rėmas padarytas iš...

    Rėmas padarytas iš agurkų formų, ant bagažinės yra kibiras šaltibarščių.
  • Šaltibarščių skonio red bullis
    Šis dviratis...

    Šis dviratis palaiko mūsų meilę red bulliui ir šaltibarščius, todėl sumiksavome šiuos du žymius skonius!
  • QYP
    Btc masina.

    Btc masina.
  • Cool boyz
    collobilis: cool auto

    collobilis: cool auto
  • Fly high
    Cloud based vehicle like...

    Cloud based vehicle like driving the seventh cloud
  • Bosytės
    Laivas labai didelis ir...

    Laivas labai didelis ir keistas
  • Širekainis
    Tendemas Šireko...

    Tendemas Šireko formoje
  • Woowoo
    It’s a snake...

    It’s a snake (nesunaikinama kaip iš Hario Poterio 6 horokrusas Nagini)
  • Money team
    Amazing team

    Amazing team
  • Minionas
    very cool minion themed...

    very cool minion themed tandem which will win
  • Pink soup
    Bicycle looks like a wolf

    Bicycle looks like a wolf
  • Flower power
    Flower power dviratis

    Flower power dviratis
  • Turbo Tankas
    Tai unikalus, rankomis...

    Tai unikalus, rankomis suprojektuotas ir pagamintas keturratis tankas, įkvėptas „Red Bull“ energijos, galios ir veržlumo. Transporto priemonė pasižymi tvirta konstrukcija, plačiu ratų išdėstymu ir aerodinamiška forma, kuri simbolizuoja greitį bei stabilumą. Viršuje iškilęs sparnas primena legendinį „Red Bull“ šūkį – suteikti sparnus net ir galingiausiai technikai.
  • Wingy wheels
    Bike with wings and horn...

    Bike with wings and horn in front for strong finish
  • Buliukai
    Tandemas buliaus eskizo

    Tandemas buliaus eskizo
  • Energetiniai ratai
    Netradicinė transporto...

    Netradicinė transporto priemonė, sujungianti išradingą dizainą, komandinę dvasią ir judėjimo laisvę.
  • Pinksoupbowl
    Pink soup bowl tandem

    Pink soup bowl tandem
  • Žuvininkai
    Žuvis

    Žuvis
  • Mr. Burokėlis
     Burokėlis

     Burokėlis
  • Nugalėtojai
     Tvirta

     Tvirta
  • zuvytes
    žuvies ir kiškio...

    žuvies ir kiškio hibridas. dviratis valgo burgeri, turi ūsus ir turi aukštakulnius
  • Beach vibe
    Beach style bike which...

    Beach style bike which will give us a will
  • Bulvinukai
    Dviratis su idomiais ratai

    Dviratis su idomiais ratai
  • VIP
    Dvivietis dviratis,...

    Dvivietis dviratis, kostmoso ir ateviu tematika. Abu vairuotojai apsirenge ateiviu kostiumais, “ateivis laikantis zmogu” :))
  • Zirneviciai
    Dviratis zirnelis

    Dviratis zirnelis
  • ZGM
    Dviratis su ančiuko dekoru

    Dviratis su ančiuko dekoru
  • Au au
    Au dviratis

    Au dviratis
  • Borūžnykai
    Boruzmobilis

    Boruzmobilis
  • Miracle
     It is an aqua princess

     It is an aqua princess
  • Asas
    Labai geras dvirka.

    Labai geras dvirka.
  • Strielciukai
     Triratis

     Triratis
  • tour de fart
    Keistai idomus su...

    Keistai idomus su charketeriu
  • The Dnipro movement
    Rožinis drakonas skuba...

    Rožinis drakonas skuba žemyn nuo kalno
  • Farai Bachanai
    Pagrindinė idėja: vienas...

    Pagrindinė idėja: vienas asmuo apsirengęs pareigūnu, kitas “farai” operatoriumi, kuris iš galo filmuoja esama veiksmą. Dviratis papuoštas policijos atributikom, imituosime automobilį, kurio deja nesugebėjome nupiešti, bet padarysime ant dviračio.
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