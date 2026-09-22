RED BULL TANDEMYNĖS TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA
Negalite stebėti renginio gyvai prie Baltojo tilto? Jūsų dėmesiui – gyva transliacija.
RED BULL TANDEMYNĖS
Liepos 25 dieną prie Baltojo tilto vyks iš Nyderlandų į Lietuvą atkeliaujantis renginys – RED BULL TANDEMYNĖS. Jo metu dviejų žmonių komandos savadarbiais dviračiais ir tandemais bandys įveikti virš Neries įrengtą trasą.
Čia svarbu ne tik greitis, bet ir kūrybiškumas, kostiumai, dviračių dekoracijos ir komandų prisistatymai. Ir, žinoma, finišas – nes jį pasiekti pavyksta toli gražu ne visiems. Dažnas bandymas, dideliam žiūrovų džiaugsmui, baigiasi vandenyje.
Tokio renginio Lietuvoje dar nebuvo – stebėk gyvai per TV3.
GALERIJA
Nesulaukę liepos 25-os dienos, renginio teisėjai Stonkus ir Dragūnaitė nusprendė pasirepetuoti Vingio parke. Prisijungė ir daugiau žinomų veidų, kurie turės pareigų pagrindiniame renginyje. Kaip viskas sekėsi, matote šioje nuotraukų galerijoje.
Redbull tandemynes galerija
BALSAVIMAS
Visos komandos yra lygios, bet vienos yra lygesnės už kitas. Kas tas lygesnes išrinks? Tu. Peržiūrėk kandidatus – jų turime daugiau nei šimtą – ir padėk Red Bull komandai išrinkti tuos, kurie yra verti liepos 25-ąją važiuoti virš Neries įrengta trasa.
- Pagal populiarumą
RED BULL TANDEMYNĖS
-
- „Shark-O-Mobile...
„Shark-O-Mobile 3000“.
Hibridinis, aero-dinamiškai (ne)stabilus tandeminis dviratis, užmaskuotas kaip nuožmus vandenyno plėšrūnas, pagamintas iš aukščiausios kokybės perdirbto kartono ir gryno ryžto.
Kėbulas: Rankų darbo kartoninis ryklys skirtas bauginti konkurentus.
Varytuvas: Dviejų žmonių kojų raumenys varomi adrenalino.
-
- "NEXT30...
"NEXT30 – „Mission to Mars“ ne šiaip konceptinis tandeminis traktorius, o rimtas kandidatas tapti pirmąja žemės ūkio technologija, pasiruošusia arimui Marse.
Mūsų futuristinis kūrinys gimė tada, kai kažkas pasakė: „O kas būtų, jei traktorius turėtų vaiką su dviračiu?“ Ir mes, deja, šią idėją priėmėm labai rimtai.
Šis išskirtinis traktoroidas yra futuristinis, kūrybiškas ir inovatyvus transportas, simbolizuojantis pažangą, technologijas ir kelionę į ateitį. Ryški raudona spalva, traktoriaus simbolika, atvira konstrukcija ir raketinius variklius primenantys galiniai moduliai sako, jog „NEXT30“ atrodo taip, lyg būtų pabėgęs iš 2056 metų agrotechnikos parodos.
Priekyje – klasikinio traktoriaus dvasia. Gale – pasiruošimas kilimui į kosmosą. Viduryje – komanda, kuri tikrai galėjo tiesiog ramiai sėdėti penktadienio vakare, bet nusprendė statyti Marso tandemą.
Transporto priemonė pritaikyta 2 keleiviams, turi apsauginį stogą ir minimalistinį, tačiau funkcionalų rėmą. Priekinė dalis primena klasikinį traktorių. Užrašai „NEXT30“, „Mission to Mars“ bei datos „2026–2056“ simbolizuoja viziją, orientuotą į ateities technologijas ir futurizmą.
Po Red Bull tandemynių mielai kiltume į Marsą - jei tik Red Bull duotų sparnus."
- Tai bus iš...
Tai bus iš dviračio padarytas krosinis motociklas, kuris atrodys, kad visada važiuoja ant vieno rato! Eskizas jau prikabintas ;)
Bus uždėti priekiniai, galiniai bei šoniniai krosinio motociklo plastikai. Bus ir startinis numeris. Padarysim MAX panašų į krosinį motociklą. Dar svarstom idėją, kad reiks ir garso, tik dar apmąstymuose kaip tai padaryti. Tačiau visa esmė ir tikslas, kad tai atrodytų jog jis visuomet važiuoja ant vieno rato! Ruošiamės stipriai, ir kad bus “show”, tai tikrai
-
-
- Be tamsos nebūtų...
Be tamsos nebūtų šviesos.“
Įkvėpti nuolatinių ginčų, kas geriau, ir pasitelkę gerai pažįstamus personažus, mes atvykome įrodyti vieną dalyką —
važiuoti tandemu yra daug baisiau nei kovoti su pabaisomis.
Mes esame komanda „Upside Down“ – sukurta iš derybų, balanso ir… nemažai chaoso.
Įkvėpti ekranų, atstovaujame dvi priešingas jėgas, sujungtas į vieną:
gėrį ir blogį, šviesą ir tamsą, grožį ir siaubą, pergalę ir… šaltą, šlapią pralaimėjimą.
Mes ne šiaip važiuojam. Mes kovojam.
Kas laimės?
Ar drąsa ir šviesesnis rytojus,
ar prarastas pasaulis, tyliai laukiantis apačioje — šaltame upės vandenyje?
Mūsų tandemas — daugiau nei dviratis. Tai ryšio simbolis.
Sėkmė reikalauja tobulo balanso. Klaidos neatleidžiamos.
Kas laimės?
Nežinom.
Bet panašu, kad upė jau turi savo favoritą
-
- Cosmo snacks komanda,...
Cosmo snacks komanda, liofilizuojanti užkandžius, pristatys savo pirmąjį tandemą ir įrodys, jog redbull suteikia sparnus ir mes išskrisime su tandemu į kosmosą ir pristatysime liofilizuotus ledus savo kolegoms, tarptautinėje kosminėje stotyje.
Raketa su dviems astronautais, atspindinti įmonės brandą, kad liofilizuotas maistas, keliauja net į kosmosą.
-
- Transporto priemonė...
Transporto priemonė įkūnys pagrindinį santechnikų darbo įranki POMPĄ. Daiktas paprastas, bet nuveikia didelius darbus. Daiktas paprastas, bet jį pamatęs su niekuo kitu nesumaišysi. Eskize pateikėme vizualizaciją iš visų pusių. Planuose yra ant transporto priemonės nutupdyti ir zombį balandį, dar vieną miesto atributų.
-
- Kai visi gamintojai...
Kai visi gamintojai didino groteles, mes nusprendėm nebeslėpti tiesos.
Tai ne grotelės.
Tai dantys.
Nuo 2026-ųjų Bebrish Motor Wheelen susitelkė į šiuos dalykus — didesnius dantis, mažesnį matomumą ir aerodinamiką.
Naujasis BMW 3025 modelis naudoja revoliucinę TwinTeeth Turbo™ technologiją:
Tai pirmasis tandemas, kurio priekinė dalis gali nugraužti medį greičiau nei pasiekti finišą.
- Mūsų...
Mūsų povandeninis aparatas sukurtas pagal griežčiausius inžinerijos standartus: daug geltonos spalvos, abejotina aerodinamika ir maksimalus tikėjimas, kad pedalai atlaikys iki finišo. Kol vienas stebi horizontą per periskopą, kitas mina pedalus taip, lyg nuo to priklausytų visos įgulos iškilimas į paviršių.
- Mūsų transporto priemonė...
Mūsų transporto priemonė – tai postapokaliptinis tandeminis dviratis, sukurtas pasauliui, kuriame degalai tapo prabanga, o kojos – pagrindiniu energijos šaltiniu. Vienintelė energija – žmogaus jėga, pyktis dėl kainų ir noras nuvažiuoti toliau nei degalinės švieslentė leidžia. :D
-
- Pagrindiniai akcentai:...
Pagrindiniai akcentai:
Ratai-kamuoliai: Mūsų ratai paslėpti po milžiniškais krepšinio kamuolių gaubtais. Jei trasa pasidarys per grubi, tikimės tiesiog atšokti nuo asfalto kaip po gero dėjimo iš viršaus!
Mobili krepšinio lenta: Virš galinės ašies sumontavome pilno dydžio krepšinio lentą. Kodėl? Kad žiūrovai turėtų į ką žiūrėti, kol mes skrisime pro šalį, o galbūt ir patys bandytų „įkrauti“ tritaškį mums stovint parodoje
Tandeminė vienybė: Konstrukcija sukurta dviem pilotams, kurie privalo dirbti kaip viena komanda. Tai pirmas kartas, kai žalia ir raudona pusės ne stumdosi alkūnėmis, o kartu mina link finišo linijos.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Daugiametė Redbull...
Daugiametė Redbull muilinių lenktynių patirtis garantuoja sėkmę mūsų komandai, net jei finišo nepasieksim - bus linksma. Nutrūkę inžinieriai pasirūpins, kad dviratis būtų nepaprastas ir įspūdingas. O vandens bijantys vairuotojai padarys viską, kad nesušlaptų Neryje.Dviratis dušas.
Daug putų ir veikiantis šilto vandens dušas. Tikėkimės muilas nenukris ant grindų
-
-
-
-
-
-
-
-
- Tai klasikinis tandeminis...
Tai klasikinis tandeminis dviratis dviem žmonėms su ilgu juodu rėmu, dviem sėdynėmis ir dviem porom pedalų. Ant rėmo sumontuotas didelis spalvingas cilindras, kuris atrodo kaip milžiniška Frank Fruities vitamininių guminukų tūbelė. Cilindras nudažytas ryškiomis vaivorykštės spalvomis, o viršuje pritvirtintos 3D vaisių dekoracijos (bananai, braškės, persikai, vyšnios, avietės, mangai). Važiuojant visas šis ryškus vaisinis cilindras labai gerai matosi, traukia akį ir puikiai atspindi Frank Fruities – tikrų vaisių vitaminus. Konstrukcija lengva, stabilu važiuoti, o bendras vaizdas linksmas, spalvingas ir fotogeniškas.Trumpai:
Tandeminis dviratis su milžiniška Frank Fruities vitaminų tūbele ant ratų.
-
-
- Pink-Soup-Zauro...
Pink-Soup-Zauro konstrukcija paremta dviračio pagrindu su papildoma įmontuota sėdyne gale. Dinozauras turi virtų kiaušinių akis, krapų plaukus, kompaktišką ir į priekį pakeltą kaklą geresniam matomumui trasoje, o gale – bengališkos ugnies efektą papildomam greičiui (bent jau teoriškai).
-
-
- Vieniems tai gali...
Vieniems tai gali pasirodyti, kad tai dviratis, kitiems – chaoso motociklas. Faktas tas, kad visiems geriau pasitraukti iš kelio. Nors jis nėra greičiausias, patogiausias ar stabiliausias, tačiau su tvirtu charakteriu su lengvu rėmu ir rimtais keleiviais. Todėl pavadinimas daug ką ir pasako: atsargiai, nes atvažiuoja „Be stabdžių“!
-
- Tandeminis dviratis,...
Tandeminis dviratis, kurio pirma sedynė yra įprasta, o antra būtų konvertuota į vaikišką lovelę. Norėtume pakabinti kokių žaisliukų, nuspalvinti rožiniai ir kitaip išryškinti vaiko lovelės aspektus. Antrasis dalyvis taip pat galimai turėtų 'soskę' burnoje ir kokią vaikišką kepurę.
-
- Grožis slypi paprastume-...
Grožis slypi paprastume- lėktuvas turėtų puikiai atlikti savo funkciją. Aerodinamiškas dizainas- padėti išlaikyti stabilumą didelėmis vėtromis, sparnai- padėti kai Red Bull atsargos pasibaigs, tvirtas kartono korpusas- atlaikyti smūgius į vandenį (tikimės šio taško nepasiekti).
- Mūsų tandemas bus...
Mūsų tandemas bus paverstas pabėgimo transporto priemone iš „Upside Down“ pasaulio. Dviratis bus dekoruotas grandinėmis, antrankiais ir šonine lentele „Escape from Lukiškės“, simbolizuojančia Hopperio pabėgimą iš kalėjimo. Visą konstrukciją apraizgys juodi vijokliai/čiuptuvai, įkvėpti „Stranger Things“ pasaulio atmosferos, tarsi Demogorgonas ir „Upside Down“ būtų prasiveržę tiesiai į mūsų realybę
-
-
- Tai nėra tas...
Tai nėra tas „true“ tandeminis dviratis, bet tai du žmonės ant vieno dviračio. Paimsim paprastą dviratį, jo rėmą paauksuosim (nudažysim blizgančia geltona spalva), virš galinio rato privirinsim rėmą ir patogią sėdimą vietą, kur sėdintis žmogus galėtų pasidėti kojas ir panašiai. Ratlankiai bus blizgantys, ir bus labai įmantrios bei tvirtos plieninės plokštės tarp rėmo, kad užtikrinti dviračio tvirtumą (tikrai ne kartoną, nudažytą sidabriniais dažais). Virš vairo bus pritvirtintas DAR VIENAS vairas, pilną antenų pritvirtinsim ir t. t. Žodžiu, viską darom paprastai, bet pritvirtinsim labai daug.
- Esam brandūs vyrai,...
Esam brandūs vyrai, draugai ir kolegos darbe, patinka visokie iššūkiai ir visokie nestandartiniai projektai, gal todėl ir dirbam tokį darbą, kur kiekviena diena susiduriam su visokiais iššūkiais
Tikimės ne tik sudalyvaut, bet ir būt pirmi, jei nesigaus, tai bent iš kito galo, pirmi:)
Transporto priemonė bus gaminama specialiai šiam projektui, ketinam panaudoti keletą dviračių, presuoto kartono ir plastiko vamzdelių visam konstruktyvui pagaminti
- Cargo dviratis...
Cargo dviratis papuoštas gėlių motyvais. Gėlė sėdi vazone, priekyje ""cargo"" skryriuje - taip kaip ir turi būti. Bitė sėdi prie vairo ir žino savo darbą. Greitis antraeilis — procesas svarbiausias.
Kuriant vizualą buvo naudojami AI įrankiai, tačiau, pats dviratis ir aprangos yra paimti iš konkrečių pavyzdžių
-
-
-
- Dviračio tematika -...
Dviračio tematika - arklys, dviratininkai - kaubojai,
2 komandos nariai mina dviratį jungtiniu sukimo mechanizmu,
tematika kaubojai, dviračio priekis arklio galva ir galbūt dalis kūno priklausomai kaip seksis įgyvendinti idėją. Dalyviai apsirenę kaubojų tematika (skrybėlės, revolveriai, batai).
-
-
-
-
-
-
- Tandeminis dvivietis...
Tandeminis dvivietis dviratis DISCO BAIKAS. Dizainas muzikos, disco tema. Seno retro megnetofono maketas ant šonų, disco gaublys ant bagažinės, garsiakalbis priekyje ir vinilo įrašai ant ratų :) vairuos įmonės vadovas su kolega, apsirenge 90ųjų stiliumi, spalvoti trenigai arba kiti retro rūbai :)
-
- Mūsų dviratis – tai...
Mūsų dviratis – tai viduramžių taranas ant dviejų ratų. Konstrukciją sudarys ilgas cilindras iš nesunkios medžiagos su didele raguota avino galva priekyje, suteikiančia transporto priemonei agresyvią ir iškart atpažįstamą išvaizdą.
Dviratis bus dekoruotas viduramžių tematika – kovine vėliava, medžio imitacija, spyglių imitacijomis ir kitais tarano elementais, tačiau išlaikys pakankamai paprastą ir lengvą konstrukciją, kad būtų pilnai važiuojamas ir tinkamas trasai.
- Idėja gimė visai...
Idėja gimė visai netikėtai – važiuojant į darbą kilo mintis sujungti tandemą su Kauno jaučio forma. Norėjosi ne tiesiog papuošti dviratį, o padaryti transporto priemonę, kuri atrodytų kaip judantis jautis.
Pirmasis sketchas buvo nupieštas darbe per minutę – pagrindinė forma, ragai ir bendras siluetas. Vėliau idėja buvo vystoma toliau ir pasitelkiant dirbtinį intelektą buvo išgrynintos proporcijos, detalės ir dizainas kurio siekiame.
Galutinis rezultatas – dvivietis tandemas su įkvėpimu iš Kauno jaučio: kampuotos formos, agresyvus priekis ir charakteris, kuris labiau primena ne dviratį, o pasiruošusį startuoti gyvūną.
-
-
-
-
-
-
-
- Mūsų projektas susideda...
Mūsų projektas susideda iš paprastos medinės/plastikinės konstrukcijos, kuri sudarys kebabinės pastato formą. Gale prikabinsime besisukančią kebabo mėsą su (netikrom) liepsnom. Vairuotojas bus apsirengęs kaip visiem gerai pažįstama ponia iš valgyklos su tamsiai mėlynu chalatu. Gale sėdės šturmanas kebabo kostiume. SVARBU: jeigu dėl taisyklių negalėsime parašyti "PavilniOKebabinė" (tokia vienintėlė pasaulyje, čia ne reklama), tai tiesiog parašysime "Brolių kebabinė".
-
-
-
- Mūsų transporto...
Mūsų transporto priemonė bus paremta dviviečiu dviračiu kaip funkciniu pagrindu. Dekoratyvinė dalis bus pagaminta iš kartono ir atkartoja lentų tekstūrą, o kraštams išlyginti naudosime imitacinius metalinius įdėklus, pagamintus iš polivinilchlorido (PVC). Bandome surengti šou, o ne tik pasivažinėjimą. Mūsų idėja – pavaizduoti kalnakasius, visiškai aplipusius anglimi (kaip Rammstein „Sonne“ vaizdo klipe), su savo firminiais šalmais (geltonu statybiniu šalmu su didžiuliu žibintuvėliu) ir kirtikliais, bėgančius nuo piktojo (-ųjų) kasyklos savininko (-ų). Mūsų kasyklos vežimėlyje taip pat bus šie būtini daiktai: kanarėlės narvas (būtinas kasybos atributas tos eros, kurią bandome perteikti), mūsų komandos vėliava, žaislinė pelė, pakabinta už uodegos, imitacinė anglis ir anglies durelės gale, dėl realistiškesnio vaizdo. Šie daiktai nėra atsitiktiniai- tai mūsų draugų rato istorijos dalis, sukaupta per gyvenimą, o šis pastatymas bus maloni proga prisiminti draugystės metus, be to žiūrovams suteiksianti nepamirštamą, įtraukiančią patirtį.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- DIY principu suvirintas...
DIY principu suvirintas tandemas iš dviejų dviračių, puošiamas spalvotų grybų dekoracijomis, lengvos konstrukcijos - viela, vielos tinklelis, kepurė dengta paper mache technika. Važiuojant spalvoti grybai maskatuosis ir kurs smagų kelionės įspūdį. Ikvėpimas - ""grybų karas"" - pamatysite ir šio kūrinio personažų.
Ei tai vija pinavija, visą dieną grybais lyja, visą dieną nuo pat ryto, grybai krito krito krito ir t.t.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Tai ne mašina. Tai...
Tai ne mašina. Tai judantis chaosas ant ratų.
Spalvinga „paslapčių mašina“, įkvėpta Scooby-Doo, slepia tandemą, bet atrodo kaip pilno dydžio animacinis monstras – su milžiniškais ratais, ryškiomis spalvomis ir nuline ramybe.
Važiuojant siauru taku virš vandens, gale šokinėja vaiduoklis, kuris paverčia nusileidimą tikru persekiojimu.
Kiekvienas metras – ant ribos.
Kiekviena sekundė – arti „pliumpt“.
Tai ne važiavimas. Tai pabėgimas.
Kas gali nutikti?
Viskas!
Zoinks! No Brakes!
-
-
- Tandeminis dviratis,...
Tandeminis dviratis, iš abiejų pusių pritvirtinti metalo strypeliai laiko rėma ant kurio pritvirtintos į ąžuolines lentas primenančios fanieros lentelės. Atrodytų kaip sauna bačka perpjauta perpus, nuo šonų nukarusios vantos. Ant transporto prieminės galo pritvirtintas “kamienas”, nes kaip kitaip pakurent pirtelę. Abu vairuotojai apsirenge eit į sauną/arba su ja važiuot :)
-
-
- Koks pirmas dalykas apie...
Koks pirmas dalykas apie kurį pagalvoji kai mieste pamatai dviratį?? Žinoma, jog apie TACO degustaciją artimiausiame meksikietiškame kabake!
BIKE MOTO TACO tai ekstremalių BMX dviračių bei ekstremalių gastronomijos potyrių kombinacija. Mūsų komanda gyvena vien tik ekstremaliais pojučiais visose gyvenimo srityse ir esame pasiruošę to įkvėpti ir visus aplinkinius. Vietoj transporto priemones eskizo pridedame idėjos moodboardą, o ne dirbtinio intelekto sugeneruotą nesamonę. Taupome duomenų centrų elektrą ir vandenį ir geriau šiuos resursus paskiriame sultingų pomidorų fermoms Meksikoje.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Tai unikalus, rankomis...
Tai unikalus, rankomis suprojektuotas ir pagamintas keturratis tankas, įkvėptas „Red Bull“ energijos, galios ir veržlumo. Transporto priemonė pasižymi tvirta konstrukcija, plačiu ratų išdėstymu ir aerodinamiška forma, kuri simbolizuoja greitį bei stabilumą. Viršuje iškilęs sparnas primena legendinį „Red Bull“ šūkį – suteikti sparnus net ir galingiausiai technikai.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-