PROJEKTO TAISYKLĖS
registracijos ir atrankos TV laidai „Red Bull Dance Your Style” procesas
Bendrosios nuostatos
1. Projekto taisyklės, skirtos registracijos ir atrankos TV laidai „Red Bull Dance Your Style“ (toliau – Projektas) procesams, nustato dalyvavimo atrankoje ir šios atrankos organizavimo sąlygas ir taisykles. Jos yra privalomos visiems, norintiems dalyvauti Projekte.
2. Projekto organizatorius: UAB All Media Lithuania (juridinio asmens kodas: 121393020; registruotos buveinės adresas: P. Lukšio g. 23, LT-09132, Vilnius, el. paštas: [email protected]) (toliau – Organizatorius).
3. Projekto partneris-prodiuseris: UAB „Show Gate“, juridinio asmens kodas: 301674930, registruotos buveinės adresas: Subačiaus g. 5, LT-01302 Vilnius (toliau – Partneris).
4. Norėdamas dalyvauti Projekte ir užpildydamas Projekto paraišką tv3.lt platformoje (https://www.tv3.lt/redbull) (toliau – Paraiškos duomenys), dalyvis patvirtina, kad susipažino su šiomis taisyklėmis ir sutinka su jomis, įskaitant, kad: Paraiškoje nurodytus asmens duomenis Projekto Organizatorius ir Partneris tvarkys Projekto organizavimo, vykdymo, administravimo, reklamos, rinkodaros, komunikacijos ir dalyvių atrankos tikslu.
5. Paraiškos duomenys ir visa informacija, gauta atrankos proceso metu, gali būti, Organizatoriaus ir Partnerio arba trečiųjų šalių, kurias Organizatorius ir Partneris įgalioja, naudojama kitoms laidoms ar transliacijoms, taip pat - reklamos, rinkodaros ir komunikacijos tikslais, bet kokiose žiniasklaidos ir reklamos priemonėse.
Projekto eiga:
6. Internetinė atranka į projektą vyksta nuo 2025 m. Lapkričio 1 d. iki 2025 m. Lapkričio 30 d. pateikiant paraišką.
7. Organizatorius atrenka iki 150 dalyvių, kurie bus pakviesti dalyvauti ir filmuotis Projekto pirmoje laidoje 2025 Gruodžio 7d., t. y. kuriamoje TV3 laidoje „Red Bull Dance Your Style“. Apie tai atrinkti dalyviai bus informuoti dalyvio anketoje nurodytu el. p. arba tel. Su šiais dalyviais bus pasirašyta atskira sutartis, kurioje bus aptartos tolimesnės dalyvavimo Projekte ir duomenų tvarkymo sąlygos.
8. Paraiška dalyvauti projekte pateikiama užpildant anketą tv3.lt platformoje: https://www.tv3.lt/redbull. Anketa užpildoma sekant instrukcijas ekrane.
Dalyvavimo Projekto atrankoje sąlygos:
9. Pretendentas į Projekto dalyvius negali būti jaunesnis nei 16 metų.
10. Visa su nepilnamečiais vaikais susijusi informacija, įskaitant video, pateikiama kartu su Paraiškos duomenimis, turi būti patvirtinta sutikimu vieno iš tėvų ar globėjų. Sutikimu laikoma, kai Paraišką užpildo vienas iš tėvų ar globėjų ir papildomame laukelyje prisega laisvos formos sutikimą pasirašytą vieno iš tėvų ar globėjų elektroniniu parašu.
11. Norintiems dalyvauti Projekto atrankoje netaikomi jokie papildomi mokesčiai.
12. Kiekvienas Pretendentas į Projekto dalyvius gali pateikti tik vieną Paraišką į projektą. Pasikartojančios paraiškos bus diskvalifikuojamos. Nepilnai užpildytos paraiškos bus diskvalifikuojamos.
13. Pretendentai į Projekto dalyvius turi nurodyti savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, amžių, miestą, kuriame gyvena, artimo asmens kontaktinius duomenis (tik tiems atvejams, jei nepavyktų susisiekti su pačiu dalyviu), pateikti informaciją apie savo šokio patirtį, šokio stilių ir su šokio patirtimi, susijusią informaciją, paminint asmeninius pasiekimus, taip pat pateikti parodomąjį šokio prisistatymą, pridedant video medžiagą.
14. Pretendentas į Projekto dalyvius turi pateikti anketoje nurodytus asmens duomenis, kurie yra būtini Projekto organizavimui ir įgyvendinimui. Jei prašomi asmens duomenys nepateikiami nurodyta forma, Projekto Organizatorius ir Partneris pasilieka teisę nesvarstyti Pretendento į dalyvius kandidatūros dalyvauti tolimesniuose Projekto etapuose.
15. Organizatorius ir Partneris neatsako už informacijos, kurią apie save pateikia dalyviai, turinį ir jos pateikimo formą.
16. Kiekviena pateikta Paraiška turi atitikti šiuos reikalavimus (Paraiškos, kurios Organizatoriaus ir Partnerio nuožiūra neatitinka šių kriterijų, bus diskvalifikuojamos):
16.1. Paraiškoje NĖRA seksualinio, nepadoraus, pornografinio, smurtinio, žalojančio save, diskriminuojančio, neteisėto, įžeidžiančio, grasinančio, žiauraus ar priekabiaujančio pobūdžio medžiagos;
16.2. Paraiškoje NĖRA jokio turinio, turinčio programinės įrangos virusus ar kitus kompiuterinius kodus, bylas ar programas, sukurtas pakenkti, apriboti ar trukdyti bet kokiam ryšių tinklui;
16.3, Į Paraišką NĖRA įtrauktos trečiosios šalys ar žmonės (įskaitant, bet neapsiribojant draugais ir nepilnamečiais, neturinčiais tėvų ar globėjų sutikimo), kurie nedavė sutikimo Pretendentui į Projekto dalyvius naudoti jų nuotraukas ar asmens duomenis Paraiškoje į Projektą.
17. Pretendentas į Projekto dalyvius privalo užtikrinti ir garantuoti, kad pateikiamos paraiškos turinys ir forma bei jo viešinimas atitiks Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir nepažeis kitų asmenų turtinių ir / ar neturtinių teisių bei teisėtų interesų, ir prisiims atsakomybę, jei pateikti duomenys / informacija pažeis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Tokiu atveju Pretendentas į Projekto dalyvius įsipareigoja kompensuoti Organizatoriaus ir Partnerio patirtas išlaidas (įskaitant baudas ir bet kokias kitas išlaidas) dėl paminėto įsipareigojimo / garantijos nevykdymo / neužtikrinimo ar netinkamo vykdymo.
Atranka:
18. Visus Pretendentus į dalyvius vertina Organizatorius ir Partneris.
19. Atrankos kriterijai apima, bet neapsiriboja: Pretendento į Projekto dalyvius pateiktu prisistatymu; bendra Pretendento į dalyvius motyvacija; Pretendento gatvės šokio meistriškumu.
20. Iš visų, Paraišką pateikusių Pretendentų į dalyvius, t. y. visų pagal Taisykles paraišką užpildžiusių asmenų, Organizatorius ir Partneris atrenka iki 150 dalyvių. Organizatorius ir Partneris pasilieka teisę keisti atrinktinų dalyvių skaičių.
21. Naudodamasis Paraiškoje pateikta kontaktine informacija, Organizatorius ir Partneris su atrinktais dalyviais susisieks asmeniškai.
22. Su kiekvienu atrinktu Projekto dalyviu pasirašoma atskira dalyvavimo Projekte sutartis, į kurią įtrauktos tolimesnio dalyvavimo Projekte sąlygos ir taisyklės.
Asmens duomenys
23. Norėdami dalyvauti Projekte, Pretendentai į Projekto dalyvius turi pateikti asmens duomenis, nurodytus 13 punkte. Organizatorius ir Partneris šiuos duomenis tvarkys kaip bendri duomenų valdytojai Atrankos į Projektą vykdymo, Projekto vykdymo (organizavimo, administravimo, komunikacijos, rinkodaros ir reklamos apie Projektą) tikslais.
24. Pretendentų į Projekto dalyvius ir Projekto dalyvių pateikti asmens duomenys tvarkomi šiais teisiniais tvarkymo pagrindais:
24.1. sutikimas: Pretendentas į Projekto dalyvius, užpildydamas paraišką sutinka dalyvauti Projekto atrankoje ir pateikti tam reikalingus asmens duomenis ir kitą informaciją;
24.2. Organizatoriaus ir Partnerio teisėtas interesas vertinti Pretendentų pateiktas paraiškas ir atsirinkti Projekto dalyvius;
24.3. Sutartis su atrinktais Projekto dalyviais Projekto vykdymo tikslu.
25. Pretendentai į Projekto dalyvius pateikia atrankos anketoje nurodytus asmens duomenis, reikalingus Projektui. Jei tokie duomenys nėra pateikiami, Organizatorius ir Partneris pasilieka teisę pašalinti tokias anketas iš tolimesnio atrankos proceso.
26. Asmens duomenys gali būti perduodami duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui IT priežiūros įmonėms, valstybinėms bei vietoms institucijoms ir kitiems asmenims, atliekantiems statymu jiems pavestas funkcijas ar siekiat teisėti intereso nustatant, reikalaujant ir ginant teisinius interesus .
27. Organizatorius ir Partneris arba tokios trečiosios šalys, kurias Partneris įgalioja, turės teisę daryti ir naudoti garso įrašus, vaizdo įrašus ir nuotraukas (toliau – medžiaga) viso Projekto metu ir naudoti Pretendento vardą, pavardę, atvaizdą, balsą, pasirodymą, veiklą ir biografinę medžiagą bet kokiam tikslui (komerciniam, reklaminiam arba kitam) visose žiniasklaidos priemonėse, visam laikui.
28. Organizatorius ir Partneris arba tokios trečiosios šalys, kurias Partneris įgalioja, turės teisę neterminuotai ir neribojant teritorijos naudoti, transliuoti, rodyti ekrane, demonstruoti, kopijuoti ir (arba) pateikti visuomenei medžiagą per bet kokias žiniasklaidos priemones, įskaitant, bet neapsiribojant, radiją, televiziją, kino teatrus, renginius, duomenų perteikimo priemones ir internetą. Organizatorius ir Partneris arba tokios trečiosios šalys, kurias Partneris įgalioja, turės teisę atlikti bet kokius pakeitimus, pertraukimus, iškirpimus ir kitus pakeitimus medžiagoje ir be apribojimų naudoti tokią pakeistą medžiagą. Be to, Partneris arba partnerio įgaliotos trečiosios šalys turės pilną teisę perduoti ir suteikti lygeverčias teises į asmens duomenis ir medžiagą, bet kokiai kitai trečiajai šaliai savo nuožiūra.
29. Jūsų asmens duomenis Organizatorius ir Partneris saugos tiek laiko, kiek reikia šiose Taisyklėse nustatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas yra nustatytas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz. privalomi buhalterinių ir kitų dokumentų saugojimo terminai ir pan.) arba sąlygotas Bendrovės teisėtų interesų gynybos teisminėse, kitos valstybės institucijose ir pan. Mes užtikriname ir imamės visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugojami pasenę arba nereikalingi asmens duomenys apie Jus bei, kad Jūsų asmens duomenys būtų nuolat atnaujinami ir teisingi.
Pretendentų į Projekto dalyvius teisės:
30. Teisė susipažinti su asmens duomenimis – Pretendentai į Projekto dalyvius turi teisę gauti patvirtinimą, ar jų asmens duomenys yra tvarkomi. Jei taip, jie turi teisę susipažinti su tokiais duomenimis;
31, Teisė ištaisyti asmens duomenis – Pretendentai į Projekto dalyvius turi teisę prašyti ištaisyti klaidingus ar netikslius asmens duomenis;
32. Teisė ištrinti asmens duomenis – kai kuriomis aplinkybėmis Pretendentai į Projekto dalyvius turi teisę į asmens duomenų ištrynimą;
33. Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą – kai kuriomis aplinkybėmis Pretendentai į Projekto dalyvius turi teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
34. Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu – Pretendentai į Projekto dalyvius turi teisę prieštarauti duomenų tvarkymui. Ši teisė taikoma, kai duomenys tvarkomi teisėtu interesu;
35. Teisė į duomenų perkeliamumą;
36. Teisė atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis.
37. Pretendentai į Projekto dalyvius turi žinoti, kad pateikiant prašymą prieštarauti ar ištrinti duomenis, tai bus traktuojama kaip Paraiškos atsiėmimas ir atsisakymas dalyvauti tolimesniame Projekto atrankos procese ir jo pateikta Paraiška nebus svarstoma.
38. Norėdami įgyvendinti minėtas teises, pateikite prašymą Organizatoriui (UAB All Media Lithuania) el. paštu [email protected].
39. Jei Pretendentai į Projekto dalyvius įtaria, kad asmens duomenų tvarkymas pažeidžia jų teises ir teisėtus interesus, jie gali pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu www.vdai.lrv.lt.
40. Dalyvaudamas Projekte ir pateikdamas savo asmens duomenis, kiekvienas Pretendentas į Projekto dalyvius patvirtina, kad jis/ji suprato, kad jo/jos asmens duomenys bus tvarkomi aukščiau nurodyta tvarka.
Baigiamosios nuostatos
41. Užpildydamas paraišką, Pretendentas į Projekto dalyvius užtikrina, kad pateikta informacija yra teisingai, paraiška yra autentiška ir sukurta Pretendento, taip pat nepažeidžia intelektinės nuosavybės teisių ir kitų asmens ar subjekto teisių ir sutinka, kad pateikta informacija ir duomenys būtų naudojami Projekto dalyvių atrankos tikslu bei laidos „Red Bull Dance Your Style“ filmavimo ir viešinimo tikslu be papildomo perspėjimo ar kompensacijos.
42. Šis Projektas ir bet kokie iš jo kylantys ar su juo susiję ginčai ar pretenzijos, turi būti tvarkomi ir aiškinami pagal Lietuvos valstybės įstatymus.
43. Pateikę Paraišką, visi Pretendentai į Projekto dalyvius laikomi sutikę su šiomis Projekto taisyklėmis.
44. Organizatorius neatsako, jeigu ne dėl Organizatoriaus kaltės atrinktas dalyvis neatsako į asmeninę žinutę apie jo atrinkimą į Projektą.
45. Organizatorius neatsako už informacijos, kurią apie save pateikia Pretendentas į dalyvius, turinį ir jos pateikimo formą. Joks informacijos apie Pretendentą į dalyvius paskelbimas, jeigu atitinkamą informaciją yra pateikęs Pretendentas į dalyvius, negali būti laikomas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu.
46. Organizatorius ir Partneris nėra atsakingi už Pretendento į dalyvius duomenų gavimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos Organizatorius ir/ar Partneris nėra atsakingas ir negali kontroliuoti.
47. Organizatorius ir Partneris neatsako už Pretendentų į dalyvius išlaidas ir(arba) nuostolius, susijusius su dalyvavimu Projekte bei Projekto laidos filmavime.
48. Pateikęs Paraišką, Pretendentas į Projekto dalyvius laikomas sutikęs su visomis Projekto taisyklėmis.
49. Organizatorius ir Partneris pasilieka teisę keisti Taisykles ir dalyvavimo sąlygas iš anksto apie tai nepranešus, apie pakeitimus paskelbiant internetinėje svetainėje https://www.tv3.lt/redbull/taisykles.