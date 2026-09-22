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M.A.M.A. antras šansas!

Balsuokite ir padėkite išrinkti, kurie dalyviai grįžta į „Red Bull Dance Your Style“ projekto finalą! Balsavimas truks 48 valandas ir bus uždarytas vasario 10 d., 22:00.

 

Už vieną pasirinktą dalyvį galima atiduoti vieną balsą. Balsavimas ribojamas – leidžiamas vienas balsas iš vieno IP adreso.

Naudojimasis automatinėmis sistemomis, programėlėmis ar kitais nesąžiningais būdais draudžiamas – pastebėjus įtartiną veiklą, balsai gali būti anuliuoti.

 

 

Red Bull Dance your style

Konkursas pasibaigęs

Pauly
 2207
Izzy
 1568
FIJI
 1345
Švarcas
 709
GRUV
 496
Athena 007
 472

 



 


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