M.A.M.A. antras šansas!
Balsuokite ir padėkite išrinkti, kurie dalyviai grįžta į „Red Bull Dance Your Style“ projekto finalą! Balsavimas truks 48 valandas ir bus uždarytas vasario 10 d., 22:00.
Už vieną pasirinktą dalyvį galima atiduoti vieną balsą. Balsavimas ribojamas – leidžiamas vienas balsas iš vieno IP adreso.
Naudojimasis automatinėmis sistemomis, programėlėmis ar kitais nesąžiningais būdais draudžiamas – pastebėjus įtartiną veiklą, balsai gali būti anuliuoti.
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Red Bull Dance your style
Konkursas pasibaigęs