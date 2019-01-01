ŽAIDIMO „TV3 RAUDONASIS KILIMAS“ TAISYKLĖS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. UAB All Media Lithuania (juridinio asmens kodas: 121393020; registruotos buveinės adresas: Lukšio g. 23, Vilnius, el. paštas: [email protected]) (toliau – Organizatorius) organizuoja ir vykdo tęstinį žaidimą „TV3 Raudonasis kilimas“ (toliau – Žaidimas), kurio metu pristatoma TV3 televizijos kanalo programa „TV3 Raudonasis kilimas“ su galimybe žiūrovams laimėti Žaidimo prizus.
2. Žaidimo partneris (toliau – Partneris): Forum Cinemas (Forum Cinemas Lithuania OU, juridinio asmens kodas 305222997).
3. Žaidimo trukmė: nuo 2025 m. spalio 1 d. iki kol bus paskelbta apie jo pabaigą.
4. Su kiekvienu Žaidimo prizo laimėtojais bus susisiekta elektroniniu paštu.
5. Žaidimo „TV3 Raudonasis kilimas“ taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Žaidimo organizavimo, vykdymo, dalyvių dalyvavimo, laimėtojų atrinkimo bei prizų įteikimo tvarką.
6. Taisyklės taikytinos dalyviams, kurie užpildė registracijos formą ir pateikė joje nurodytus duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, tel. numerį) su tikslu dalyvauti Žaidime (toliau – Dalyvis/Dalyviai).
7. Dalyviai Žaidime dalyvauja internetu adresu https://www.tv3.lt/raudonasiskilimas-laimingos-zvaigzdes/.
ŽAIDIMO PRIZAS
1. Bilietus galima panaudoti anketoje pasirinktame kino teatre – Vilniuje, Kaune, Šiauliuose arba Klaipėdoje 2025 m. spalio 29 dieną „TV3 Raudonojo kino“ premjeros metu.
2. Žaidime iš viso bus padovanota 400 bilietų ir 200 spragėsių rinkinių, kuriuos laimės 200 atsitiktiniu būdu išrinktų dalyvių.
3. Žaidimo Prizas į piniginį ekvivalentą ar kitus daiktus nekeičiamas.
ŽAIDIMO EIGA:
1. Dalyvauti Žaidime dalyviai gali žiūrėdami TV3 televiziją. Ekrane pasirodžius „TV3 Raudonojo kilimo“ QR kodui, jį reikia nuskanuoti ir tokiu būdu dalyviai bus nukreipiami į Žaidimo registracijos formą. Pateikus registracijos formoje prašomus duomenis, dalyviai užsiregistruoja Žaidime ir gali laimėti Žaidimo prizą. Vienas asmuo gali dalyvauti žaidime tik vieną kartą.
2. Žaidimo laimėtojai, viso 200, bus atrenkami atsitiktine tvarka iš Žaidime užsiregistravusių Dalyvių.
3. Laimėtojai bus informuoti apie laimėjimą el. paštu, nurodytu anketoje. Gavus pranešimą, laimėtojas per dvi dienas turi patvirtinti savo atvykimą. Jei laimėtojas per šį laikotarpį nesureaguos, laimėtojas praranda teisę į Prizą ir Prizas bus perduotas kitam atsitiktinai atrinktam Dalyviui.
REIKALAVIMAI DALYVIAMS
1. Registracija dalyvauti Žaidime yra privaloma. Visi Dalyviai savo noru užpildė Dalyvio registracijos formą (https://www.tv3.lt/raudonasiskilimas-laimingos-zvaigzdes), joje pateikė teisingą informaciją ir sutiko dalyvauti Žaidime. Žaidimo Dalyvis privalo pateikti nurodytus asmens duomenis, nes jie būtini Žaidimo organizavimui, vykdymui, Žaidimo rezultatų paskelbimui bei Prizo įteikimui. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, Žaidimo dalyvis negalės būti Organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Žaidime.
2. Žaidime dalyvauti gali tik pilnamečiai asmenys.
3. Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Žaidime, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Žaidimo Dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.
4. Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio Žaidimo Dalyvio įspėjimo pašalinti iš Žaidimo bet kurį Dalyvį, dėl kurio Organizatoriui kyla įtarimų dėl bet kokio Dalyvio nesąžiningumo dalyvaujant Žaidime ar neatitikimo Taisyklių reikalavimams (įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų tikrumu ir kt.).
ASMENS DUOMENYS
1. Dalyviai, dalyvaudami Žaidime, suteikia sutikimą Organizatoriui tvarkyti Dalyvių asmens duomenis Žaidimo organizavimo, vykdymo, Žaidimo rezultatų skelbimo bei prizų įteikimo tikslais. Dalyvis sutinka, kad Žaidimo metu surinkti duomenys gali būti naudojami rinkodaros tikslais.
2. Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius, kontaktinis el. paštas asmens duomenų klausimais [email protected].
3. Dalyvis duomenis privalo pateikti pagal Taisykles, jų nepateikus, Organizatorius negalės identifikuoti Žaidimo laimėtojo bei perduoti prizo.
4. Dalyvio asmens duomenys gali būti teikiami to pareikalavus kompetentingoms valstybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus. Dalyvio asmens duomenys nebus perduodami į trečiąsias valstybes.
5. Dalyvis, kaip duomenų subjektas, turi teisę prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su Dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Dalyvis turi teisę atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatai.
2. Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3. Organizatorius neatsako, jeigu ne dėl Organizatoriaus kaltės laimėtojas neatsako į asmeninę žinutę dėl Prizo laimėjimo ir iki nurodyto termino nepateikia savo asmens duomenų, reikalingų prizo pristatymui.
4. Organizatorius neatsako už informacijos, kurią apie save pateikia Dalyviai, turinį ir jos pateikimo formą. Joks informacijos apie Dalyvį paskelbimas, jeigu atitinkamą informaciją yra pateikęs Dalyvis, negali būti laikomas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu.
5. Organizatorius nėra atsakingas už Dalyvio duomenų gavimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos Organizatorius nėra atsakingas ir negali kontroliuoti. Organizatorius nėra atsakingas už techninius sutrikimus, internetinio ryšio gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo Žaidime galimybės.
6. Organizatorius neatsako už Dalyvių išlaidas ir(arba) nuostolius, susijusius su dalyvavimu Žaidime.
7. Organizatorius pasilieka teisę keisti Taisykles ir dalyvavimo sąlygas iš anksto apie tai nepranešus, apie pakeitimus paskelbiant internetinėje svetainėje https://www.tv3.lt/raudonasiskilimas-laimingos-zvaigzdes/.