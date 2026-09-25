Politinių reklamų skaidrumo pranešimai TV3 grupėje
Šiame polapyje skelbiami TV3 grupės žiniasklaidos priemonėse (TV3, TV6, TV8, TV3 Plus, TV3 Play, tv3.lt, Power Hit Radio, tv3.lt, sportas.lt, krepsinis.net, lamaistas.lt, tevu-darzelis.lt, autobilis.lt, sveikata.lt, indeliai.lt, skelbimai.lt, Go3) paskelbtų politinių reklamų skaidrumo pranešimai.
Politinės reklamos skelbimą, žymėjimą ir skaidrumo reikalavimus reglamentuojančius dokumentus galite rasti čia.
Daugiau informacijos taip pat rasite Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje – čia.
Jeigu manote, kad TV3 grupės žiniasklaidos priemonėse paskelbta politinė reklama neatitinka teisės aktų reikalavimų, apie tai galite pranešti elektroniniu paštu: [email protected].