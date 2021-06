Virtuvės šefas T. Rimydis dalijasi gera naujiena: „Esu dėkingas televizijai, kad galėjau neužmiršti to, ką darydavau restorane“

Šio sekmadienio laidoje grilio ekspertas Vylius pripažins, kad apie savo patiekalą nemažai galvojo – vyras pats sau mes iššūkį ir bandys paruošti karpį su tortilijomis ir daržovėmis. O štai Tomas ruoš vakarienę visai šeimai – sriubą, kuriai prireiks vos vieno karpio.

„Nežinau geresnio patiekalo gamtoje, kai yra tiek daug nuostabių tvenkinių, o juose – plaukiojančios šviežios žuvies. Man tai gamtoje asocijuojasi su gera sriuba, o šią žuvienę pavadinau „karpiene“ – mėgstu pavadinimus pritraukti prie aiškumo“, – sakys jis.

Laidoje abu virtuvės šefai atskleis, kaip žuvį pritaikyti originaliai ir paruošti patiekalus, kurie dar nėra puošę žiūrovų stalo.

Tačiau T. Rimydis šią savaitę džiaugiasi ir kita puikia žinia – po daugiau nei 7 mėnesių pertraukos, sostinėje pagaliau duris ir vėl atvėrė jo restoranas „Ertlio namas“. Svečiai ir vėl laukiami mėgautis istorinės virtuvės patiekalais.

Ir nors finansiškai tokį ilgą laikotarpį išlaikyti restoraną buvo nelengva, kūrybine prasme yra kuo pasidžiaugti. „Kadangi vadovaujamės gamtos laikrodžiu, pagal tai atnaujiname ir meniu. Smagu grįžti ir vėl dirbti su ūkininkais, medžiotojais, žvejais. Pailsėję grįžtame su didesne emocija ir energija, pasitinkame savo svečius dar labiau jų išsiilgę, įdedame begalę pastangų. Tačiau kas liečia naujienas, jos siejasi su visa mūsų koncepcija. Ne tik gardžiai ruošiame maistą, bet ir savo klientams pasakojame, kuo šis maistas svarbus istoriškai. Tai – tarsi pažintinis turas, kuris padarė mus išskirtiniais. Tai – motyvuoja, tad tokiais liekame ir toliau“, – sakė Tomas.

Anot jo, visą šį laiką, kol negalėjo suktis savo restorane, jis be galo dėkingas „La maistui“ ir TV3 komandai: „Esu dėkingas televizijai, kad per šį laikotarpį galėjau neužmiršti to, ką darydavau savo restorane. Darbas laidoje tapo būdu ištrūkti iš namų, pasidalinti savo žiniomis su žiūrovais, suderinti tarpusavyje išskirtinius skonius. Man pačiam tai visuomet be galo įdomu.“

REKLAMA

Daugelį Tomo paslapčių per sezoną sužinojo ir laidos žiūrovai. „Ne visi „La maistas“ žiūrovai yra mano restorano svečiai, tačiau dalį tų minčių, detalių, kurias panaudoju laidose, taikau ir kasdienėje virtuvėje, perteikiu savo restorane. Tad Mindaugas, Vylius ir visa filmavimo grupė ragauja to paties gamintojo skonius“, – su šypsena sakė Tomas.

Dar daugiau Tomo ir Vyliaus gudrybių bei originalūs receptai, kaip paruošti karpį – jau šį sekmadienį 9.30 val. laidoje „La maistas“ per TV3!