  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > TV

„Vaikų apdovanojimų“ scenoje – netikėtas duetas: šalia Paukštaitytės pasirodė Lietuvą pakerėjęs 12-metis

2025-11-15 20:31
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 20:31

Klaipėdos „Švyturio“ arenoje vykstančiuose visai šeimai skirtuose apdovanojimuose „Vaikų mylimiausi 2025“ – netikėtos staigmenos, muzika ir nuotaikingi pasirodymai.

0

Apdovanojimų metu scenoje muzikinius pasirodymus surengė tokios Lietuvos įžymybės kaip Paulina Paukštaitytė, Gabrielius Vagelis, grupės „The Roop“, „Jauti“ ir daugelis kitų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paulina Paukštaitytė atliko jautrią dainą „Jei gyvenčiau mėnuly“. Pasirodymo metu atlikėja buvo ne viena – šalia jos prisijungė televizijos ekranuose jau sužibėjęs Herkus Zataveckas. Laidoje „Lietuvos talentai“ pasirodęs 12-metis baleto šokėjas abejingų nepaliko – iš komisijos sulaukė 4 „Taip“.

Dabar jis didžiojoje „Švyturio“ arenos scenoje taip pat pademonstravo profesionalius ir kerinčius baleto judesius.

Kaip atrodė P. Paukštaitytės ir Herkaus duetas pamatykite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

Išskirtinį renginį vedė Audrius Bružas, Gelminė Glemžaitė-Stonkė, Kakė Makė ir Netvarkos Nykštukas.

Apdovanojimų organizatoriai – kūrybos namai ELITAZ ir Kakė Makė – kartu su partneriais TV3 žiniasklaidos grupe, sukūrė ne tik ypatingą šventę vaikams, bet ir įspūdingą sceninį nuotykį visokio amžiaus žiūrovams Lietuvoje.

„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos
(43 nuotr.)
(43 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos

Nominacijos ir nominantai

Šiuose rinkimuose savo favoritus nominavo ir balsavo šalies mokyklos, darželiai ir tūkstančiai vaikų iš visos Lietuvos.

Mylimiausias atlikėjas/-a ar grupė: Jessica Shy, OG Version, Rokas Yan

Mylimiausia daina: „Apkabink“ – Jessica Shy, „Vienas“ – Free Finga, „Žvėris“ – Jessica Shy

Mylimiausias aktorius/-ė: Paulė Konstancija Giniotaitė („Kakė Makė“), Giedrius Savickas, Ineta Stasiulytė

Mylimiausias renginys: „Kakė Makė ir talentų šou“, „M.A.M.A.“ muzikos apdovanojimai, Jessica Shy koncertas

Mylimiausias turinio kūrėjas: Andrius Talžūnas, Edvinas Malakauskas, Rusnė Šerkšnaitė (curlygirly777)

Mylimiausias sportininkas/-ė: Jonas Valančiūnas, Mykolas Alekna, Rūta Meilutytė

Mylimiausia lietuviška knyga: „Domas ir Tomas. Dingusių katinų byla“ – Tomas Dirgėla, „Kakė Makė ir dovanų dėžutė“ – Lina Žutautė, „Laimė yra lapė“ – Evelina Daciūtė, Aušra Kiudulaitė

Mylimiausias Lietuvos žmogus: Gitanas Nausėda, Jessica Shy, Mama

Mylimiausias filmas: „Lilo ir Stičas“, „Minecraft“, „Vienas namuose“

Mylimiausias vaizdo žaidimas: GTA, Minecraft, Roblox

Mylimiausias žaislas: Labubu, LEGO, pliušinis meškiukas

Mylimiausias maistas: blynai, makaronai, pica

Dėl bendros idėjos sukurti išskirtinius apdovanojimus, kuriuose savo mylimiausius rinks jaunoji karta, susijungė 20-metį švenčiantys kūrybos namai ELITAZ ir visos šalies mylimos Kakės Makės atstovai bei TV3 žiniasklaidos grupė. „Vaikų mylimiausi 2025“ tikslas – kad vaikų nuomonė nuskambėtų garsiai, spalvingai ir labai įsimintinai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

