„Vaikų apdovanojimų“ scenoje – netikėtas duetas: šalia Paukštaitytės pasirodė Lietuvą pakerėjęs 12-metis

Apdovanojimų metu scenoje muzikinius pasirodymus surengė tokios Lietuvos įžymybės kaip Paulina Paukštaitytė, Gabrielius Vagelis, grupės „The Roop“, „Jauti“ ir daugelis kitų.
Paulina Paukštaitytė atliko jautrią dainą „Jei gyvenčiau mėnuly“. Pasirodymo metu atlikėja buvo ne viena – šalia jos prisijungė televizijos ekranuose jau sužibėjęs Herkus Zataveckas. Laidoje „Lietuvos talentai“ pasirodęs 12-metis baleto šokėjas abejingų nepaliko – iš komisijos sulaukė 4 „Taip“.
Dabar jis didžiojoje „Švyturio“ arenos scenoje taip pat pademonstravo profesionalius ir kerinčius baleto judesius.
Kaip atrodė P. Paukštaitytės ir Herkaus duetas pamatykite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
Išskirtinį renginį vedė Audrius Bružas, Gelminė Glemžaitė-Stonkė, Kakė Makė ir Netvarkos Nykštukas.
Apdovanojimų organizatoriai – kūrybos namai ELITAZ ir Kakė Makė – kartu su partneriais TV3 žiniasklaidos grupe, sukūrė ne tik ypatingą šventę vaikams, bet ir įspūdingą sceninį nuotykį visokio amžiaus žiūrovams Lietuvoje.
Nominacijos ir nominantai
Šiuose rinkimuose savo favoritus nominavo ir balsavo šalies mokyklos, darželiai ir tūkstančiai vaikų iš visos Lietuvos.
Mylimiausias atlikėjas/-a ar grupė: Jessica Shy, OG Version, Rokas Yan
Mylimiausia daina: „Apkabink“ – Jessica Shy, „Vienas“ – Free Finga, „Žvėris“ – Jessica Shy
Mylimiausias aktorius/-ė: Paulė Konstancija Giniotaitė („Kakė Makė“), Giedrius Savickas, Ineta Stasiulytė
Mylimiausias renginys: „Kakė Makė ir talentų šou“, „M.A.M.A.“ muzikos apdovanojimai, Jessica Shy koncertas
Mylimiausias turinio kūrėjas: Andrius Talžūnas, Edvinas Malakauskas, Rusnė Šerkšnaitė (curlygirly777)
Mylimiausias sportininkas/-ė: Jonas Valančiūnas, Mykolas Alekna, Rūta Meilutytė
Mylimiausia lietuviška knyga: „Domas ir Tomas. Dingusių katinų byla“ – Tomas Dirgėla, „Kakė Makė ir dovanų dėžutė“ – Lina Žutautė, „Laimė yra lapė“ – Evelina Daciūtė, Aušra Kiudulaitė
Mylimiausias Lietuvos žmogus: Gitanas Nausėda, Jessica Shy, Mama
Mylimiausias filmas: „Lilo ir Stičas“, „Minecraft“, „Vienas namuose“
Mylimiausias vaizdo žaidimas: GTA, Minecraft, Roblox
Mylimiausias žaislas: Labubu, LEGO, pliušinis meškiukas
Mylimiausias maistas: blynai, makaronai, pica
Dėl bendros idėjos sukurti išskirtinius apdovanojimus, kuriuose savo mylimiausius rinks jaunoji karta, susijungė 20-metį švenčiantys kūrybos namai ELITAZ ir visos šalies mylimos Kakės Makės atstovai bei TV3 žiniasklaidos grupė. „Vaikų mylimiausi 2025“ tikslas – kad vaikų nuomonė nuskambėtų garsiai, spalvingai ir labai įsimintinai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!