Tobulo šašlyko recepto paieškos V. Radzevičių nuvedė net į Sakartvelą, bet tikroji paslaptis – labai paprasta

Nors daugeliui rudens pradžia simbolizuoja ramybę, Vytaro namuose įsivyraus priešinga atmosfera – čia ir vėl kils statybų dulkės.
„Nėra smagesnio dalyko, kaip paskelbti šeimai, kad mūsų laukia naujos statybos“, – šypsosis jis rodydamas, kad net ir po daugybės projektų jam vis dar smagu kibti į naujus darbus.
Tiesa, kartais net ir entuziazmas neapsaugo nuo ginčų. Kai Laisvė ims priekaištauti dėl name paliktų daiktų, Vytaras su šypsena mėgins išsisukti.
„Išvažiuokit į Vilnių, palikit mane ramybėje ir aš viską greit padarysiu“, – juokaus jis.
Paskutinis projektas
Tačiau net ir pats Vytaras tikins, kad tai – jau paskutinis jo projektas. Visgi ir šio jis imasi tik todėl, kad yra šventai įsitikinęs, jog pradėtus darbus visuomet reikia baigti iki galo.
„Tas namas iš esmės jau baigtas, apie 80 proc. darbų padaryta – liko tik vidaus įrengimas. Nori nenori, reikia tą namą pabaigti...“ – aiškins jis, rodydamas, jog tikslas jau ranka pasiekiamas.
Tačiau kartu taps akivaizdu, kad dar vienas statybų etapas pareikalaus nemažai pastangų ir energijos.
Žinoma, tarp darbų šeima nepamirš ir pramogų. Šįkart Vytaras pasiūlys surengti netradicines varžybas miške – kas per 10 minučių pririnks daugiausiai miško gėrybių?
Nors pats idėjos autorius bus nusiteikęs laimėti, Vytaro žmona Laisvė tikins, kad jai svarbiau paerzinti vyrą, nes būtent jam labiausiai rūpi rezultatas. Na, o kam visgi pavyks laimėti šias varžybas, pamatysite šio sekmadienio laidoje.
Tobulas šašlykas
Žinoma, laida jau tapo neįsivaizduojama ir be kulinarinių istorijų. Šįkart Vytaras prisimins, kad ne vieną savaitę ieškojo atsakymo, koks gi yra tobulas šašlykas?
„Dažnai žmonės klausinėja, o ką reikia daryti, kad šašlykas būtų geras? Atsakymo Sakartvele ieškojau visą mėnesį, ten ragaudamas visokių šašlykų. Net baisesnių, nei mano gyvenimas“, – juokaus jis.
O atradimas pasirodys visai paprastas: skaniausi šašlykai bus tie, kurie kepami iš geros mėsos, ant vynmedžio šakų ir be jokių prieskonių!
Fermoje darbų ir iššūkių tikrai netrūks – nuo statybų iki smagių varžybų ir kulinarinių eksperimentų. Ir tai dar ne viskas – dar daugiau netikėtumų, juoko ir nuotykių laukia šio sekmadienio laidoje.
Laida „Vytaro ferma“ – sekmadieniais, 17.30 val. per TV3!
