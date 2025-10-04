Kalendorius
Spalio 4 d., šeštadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Taip balandėlių dar neruošėte: Kotrynos Starkienės pietums – moderni šio patiekalo versija

2025-10-04 09:19 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-04 09:19

Rudeniui įsibėgėjant, savaitgaliais vis daugiau laiko norime praleisti namuose. Staiga grįžta noras gaminti, eksperimentuoti virtuvėje ir nustebinti šeimą bei draugus. Čia į pagalbą visuomet skuba ir TV3 žiniasklaidos grupės laida „Kotrynos burtai“, kurioje – paprastai paruošiami, tačiau itin gardūs patiekalai.

Taip balandėlių dar neruošėte: K. Starkienės pietums – moderni šio patiekalo versija (nuotr. spaudos pranešimo)

Rudeniui įsibėgėjant, savaitgaliais vis daugiau laiko norime praleisti namuose. Staiga grįžta noras gaminti, eksperimentuoti virtuvėje ir nustebinti šeimą bei draugus. Čia į pagalbą visuomet skuba ir TV3 žiniasklaidos grupės laida „Kotrynos burtai“, kurioje – paprastai paruošiami, tačiau itin gardūs patiekalai.

REKLAMA
1

Kotryna Starkienė pasiruošusi nustebinti ir šį savaitgalį. Ji žiūrovams pristatys ne tik modernių balandėlių receptą, bet ir pradžiugins smaližius slyvų pyragu. Kaip pasigaminti desertą, ji atskleis laidoje, o balandėlių receptu dalijasi nedelsdama.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Modernūs balandėliai

Ingredientai:

kopūstas;

kilogramas maltos kiaulienos;

didelis svogūnas;

kimchi kopūstai (nebūtina);

druska;

malti pipirai.

Padažui:

graikiškas jogurtas;

šiek tiek grietinės;

krapai;

česnakas;

druska;

malti pipirai.

 

Gaminimo eiga

Išpjaukite kopūsto kotą ir įdėkite jį į didelį puodą su verdančiu vandeniu. Kopūstą apvirkite ir išimkite. Leiskite ataušti.

REKLAMA
REKLAMA

Jeigu naudojate kimchi, smulkiai juos supjaustykite ir sudėkite į maltą mėsa. Tuomet suberkite prieskonius, sudėkite stambia tarka sutarkuotą svogūną ir gerai išmaišykite.

REKLAMA

 

Atskirkite kopūsto lapus. Jeigu jie sunkiai atsiskiria, įdėkite kopūstą atgal į verdantį vandenį. Išpjaukite arba šiek tiek padaužykite kočėlu kopūsto kietąją dalį. Vienoje kopūsto lapo pusėje įdėkite didelį šaukštą mėsos įdaro, jį suplokite ir paskirstykite per pusę lapo. Užlenkite lapą, sulyginkite kraštus. Balandėlius kepkite sviesto ir aliejaus mišinyje. Apkepkite vieną pusę, tada apverskite ir apkepkite kitą pusę. Sumažinkite kaitrą ir palikite balandėlius kelioms minutėms troškintis. Patiekite su padažu.

 

Pagaminkite padažą. Krapus ir česnako skiltelę smulkiai sukapokite ir sudėkite į dubenį. Įdėkite jogurtą, grietinę, prieskonius ir viską labai gerai išmaišykite. Skanaus!

„Kotrynos burtai“ – šeštadieniais, 10 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų