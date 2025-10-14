Su Kristina Meseguer išsiskyręs Enrigue prabilo apie naują etapą ir ko nematė sekėjai: „Tikrasis gyvenimas – sudėtingesnis“

Enrique Meseguer kurį laiką gyveno Lietuvoje su buvusia žmona Kristina. Beveik prieš pusmetį viena žymiausių šalies porų nusprendė pasukti skirtingais keliais. Deja, tačiau nei Enrique, nei Kristina neliko Lietuvoje.
Moteris patraukė į Aziją, į Balį, o vėliau ir Vietnamą. Enrique pasidalinęs vaizdo įrašu prie Vilniaus oro uosto ir atsisveikindamas su Lietuva išskrido į Kolumbiją.
Verslininkas atsivėrė, jog kelionė nebuvo spontaniška. Enrique jau kurį laiką svajojo apie permainas:
„Jau daugelį metų svajojau gyventi šilto klimato vietoje, apsuptoje gamtos, su ramesniu gyvenimo tempu. Po gyvenimo etapo Lietuvoje nusprendžiau, kad atėjo metas dideliems pokyčiams ir savo gerovės prioritetui. Kolumbiją pažinojau iš ankstesnių kelionių, o kadangi ispanų kalba yra mano gimtoji, prisitaikyti čia buvo daug lengviau nei kitose šalyse. Todėl pasirinkau Pietų Ameriką, o konkrečiai – Kolumbiją“.
Prisitaikymas prie kitos kultūros
Europa yra itin saugus variantas, norint gyventi patogiai, užtikrintai ir be didelių rūpesčių, dėl gyvenimo sąlygų, tačiau Enrique nepabūgo iššūkių ir leidosi į naują gyvenimo kelionę, gyvenimą kitame žemyne – Pietų Amerikoje, Kolumbijoje.
Vyras atvirauja, jog Kolumbiją pasirinko ne atsitiktinai. Ten jau yra tekę pabūti atostogų metų, o dėl kalbos barjero, Kolumbija Enrique artimiausia, nes ten kalbama ispanų kalba, kuri vyrui ir taip yra gimtoji.
Nors Kolumbijos, kur dabar įsikūrė Enrique, kultūra itin skiriasi nuo lietuviškos, tačiau vyras atvirauja, jog apsiprasti svetur tikrai nebuvo sudėtinga.
„Man prisitaikyti buvo gana lengva, ypač todėl, kad kalbame ta pačia kalba. Po gyvenimo Lietuvoje, kur kalba buvo viena didžiausių kliūčių, atvykimas į Kolumbiją buvo tikras palengvėjimas. Žmonės čia šilti, svetingi ir atviri. Žinoma, yra kultūrinių skirtumų, bet aš išmokau prie jų prisitaikyti su pagarba, stebėjimu ir noru integruotis“, – dalinasi vyras.
Verslininkas iš Lietuvos atvyko į Kolumbiją, tačiau jau apie savaitę laiko yra Karibų salose, kurios yra visai netoli pačios Kolumbijos. Vyras išsidavė, kodėl nusprendė persikelti į kiek mažiau civilizacijos paliestą vietą:
„Isla Fuerte, esanti Kolumbijos Karibuose, man pasiūlė tai, ko neradau niekur kitur: ramybę, laukinę gamtą ir visišką laisvės jausmą. Tai ypatinga vieta, kur galiu derinti gyvenimo kokybę su naujais verslo projektais, orientuotais į tvarų turizmą. Pajutau, kad tai ideali vieta naujam mano gyvenimo etapui“.
Prie naujų sąlygų pratinasi ne tik Enrique, bet ir vyro šeimos narė. Enrique iš Lietuvos kartu su savimi išsivežė ir augintinę.
„Mano kalytė Chloe yra su manimi. Ji taip pat puikiai prisitaikė prie salos – jai patinka gamta, ji laksto laisvai ir čia labai laiminga“, – džiaugiasi vyras.
Karibai – naujasis gyvenimo etapas
Karibų salose galėtų gyventi ne kiekvienas. Prie šių gyvenimo sąlygų reikėtų priprasti, tačiau ir priprasti būtų sudėtinga. Enrique atvirauja, jog būtent tai ir žavi, tas Karibų unikalumas.
„Ne kiekvienas išdrįsta čia apsigyventi. Isla Fuerte – unikali vieta be automobilių, be triukšmo, be skubos. Nusprendžiau čia įsikurti, kad galėčiau gyventi ramiau, arčiau jūros ir gamtos. Tai buvo sąmoningas pasirinkimas – teikti pirmenybę gyvenimo kokybei ir kurti autentiškus, aplinkai draugiškus turizmo projektus“, – atvirauja Enrique.
Vyras neslepia džiaugsmo savo naujam pasirinkimui bei Enrique atvirauja, jog Kolumbijoje vyraujančios kainos daugumoje vietų yra mažesnės, nei Lietuvoje, todėl tai dar vienas pliusas:
„Labiausiai man patinka Kolumbijos žmonių džiaugsmingumas, klimatas ir gamtos turtingumas. Gyvenimo kaina labai priklauso nuo regiono, bet apskritai ji mažesnė nei Lietuvoje. Kartais iššūkių kelia biurokratiniai procesai – jie gali būti lėti ar neaiškūs, tačiau tai dalis prisitaikymo prie naujos kultūros“.
Sala, kurioje dabar gyvena Enrique, priklauso Kolumbijai. Vyras atvirauja, jog žmonės neretai maišo ir mano, jog Karibų salos, lyg atskira valstybė, tačiau šypteli kalbėdamas, jog salos yra Kolumbijos teritorija ir vis tiek čia gyvena.
„Isla Fuerte – tai Kolumbija. Daugelis žmonių galvoja, kad Karibai – kita šalis, bet ne. Isla Fuerte yra Kolumbijos teritorijoje, vos kelios minutės valtimi nuo žemyninės pakrantės. Taigi, aš vis dar gyvenu Kolumbijoje, tik daug ramesnėje, natūralesnėje aplinkoje“, – sako verslininkas.
Nors salos priklauso Kolumbijai, Enrique neslepia, jog ten gyvenimas vyrauja gerokai kitoks, nei pačioje Kolumbijoje:
„Gyvenimas Isla Fuerte labai kitoks: visur vaikštoma pėsčiomis arba važinėjama motociklu, o pagrindinė transporto priemonė – valtis. Namai paprasti – daug medinių, kai kurie betoniniai. Nėra didelių prekybos centrų, bet yra vietinių produktų. Gyventi čia pigiau nei Europoje, bet reikia kitokio mąstymo. Tai gyvenimas be materialinių prabangų, bet su didele žmogiška ir gamtos verte. Aš gerai prisitaikiau, nors kartais pasitaiko logistinių iššūkių“.
Naujas gyvenimas – naujas verslas
Verslas Enrique lydi jau daugybę metų. Ne išimtis tapo ir Kolumbija. Enrique vos spėjęs čia atsikraustyti ėmė regzti verslo planus, kuriais mielai pasidalino. Naujasis verslas yra susijęs su nekilnojamuoju turtu bei veiklomis skirtomis turistams.
„Esu labai aktyvus. Vystau turizmo projektą „IslaFuerteVIP“, kuris orientuotas į kokybišką, tvarų ir estetiškai apgalvotą apgyvendinimą, taip pat siūlau ekskursijas, vietinę gastronomiją ir unikalius potyrius Europos turistams, ieškantiems natūralaus rojaus toli nuo masinio turizmo. Tai ilgalaikis, daug potencialo turintis projektas“.
Vyras atvirauja, jog idėja šiam projektui kilo itin natūraliai ir ilgai sukti galvos neprireikė:
„Idėja kilo natūraliai. Pamatęs Isla Fuerte, kaip išskirtinės turizmo krypties potencialą, nusprendžiau pastatyti tris jūros pakrantėje esančias trobas – integruotas į gamtą, skirtas turistams, ieškantiems kitokios, raminančios ir autentiškos patirties. Statybos jau vyksta, o nameliai turėtų būti paruošti per artimiausius mėnesius – planuoju juos siūlyti per „Airbnb“ ir „Booking“.
Dar visai neseniai Enrique pasidalino vaizdo įrašu, kuris tiesiog sprogdino internetą. Vyras rodė, kaip saloje žmonės prausiasi, tačiau tai buvo tikrai ne dušas.
„Tas vaizdo įrašas buvo humoristiškas būdas parodyti, kaip kartais atrodo gyvenimas čia. Būna dienų, kai vandens spaudimas dingsta arba tenka improvizuoti – bet tame ir yra žavesio. Dirbu su modernesnėmis vandens sistemomis ir atsinaujinančia energija, bet kol kas kartais tenka plautis plaukus iš puodo. Ir nieko baisaus – tai moko vertinti paprastumą“, – juokiasi Enrique.
Vyras džiaugiasi savo naujuoju gyvenimu ir dalinasi, jog mato savo ateitį būtent Kolumbijoje, nors ir Europa neliks užmarštyje:
„Kol kas mano gyvenimas čia. Turiu kelis vykdomus projektus ir esu labai laimingas. Neatmetu galimybės kartais keliauti į Europą, bet mano dabartinė bazė ir ateitis – Kolumbijos Karibuose bei nuostabiame Medeljino mieste“.
Santykiai su Kristina – praeitis
Kristina ir Enrique buvo viena žymiausių porų Lietuvoje, o jų vaizdo įrašai drauge surinkdavo milijonus peržiūrų. deja, tačiau beveik prieš pusmetį poros keliai išsiskyrė, o apie skyrybas atvirauti nesiteikė nė vienas.
Enrique šį kartą taip pat susilaikė atvirauti, tačiau dėkingumo buvusiai žmonai neslepia:
„Verčiau nekomentuočiau asmeninių temų. Kiekvienas žmogus gyvenime turi savo etapus, ir reikia mokėti juos užbaigti su pagarba. Dabar esu susitelkęs į naują savo gyvenimo etapą ir teigiamų dalykų kūrimą ten, kur gyvenu“.
„Socialiniuose tinkluose matome tik akimirkas, o tikrasis gyvenimas – sudėtingesnis. Svarbiausia dabar – dėkingumas už tai, kas buvo, ir dėmesys dabarties momentui“, – sako Enrique.
