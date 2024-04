Eidama 76-uosius metus mirė Velso aktorystės legenda Jennifer Leak, vaidinusi klasikiniame filme „Tavo, mano ir mūsų“. Ji mirė po kovos su reta smegenų liga.

Jennifer gimė Kardife ir išgarsėjo vaidmeniu 1968 m. filme. Ji taip pat vaidino tokiose populiariose telenovelėse kaip „Another World“ (liet. „Kitas pasaulis“), „Guiding Light“ (liet. „Kelrodė šviesa“), „One Life To Live“ (liet. „Tik vienas gyvenimas)“ ir „The Young And The Restless“ (liet. „Jauni ir neramūs“).

Jos buvęs vyras Timas Mathesonas, su kuriuo ji buvo susituokusi 1968-1971 m. bei kartu vaidino filme „Yours, Mine And Ours“, pasidalijo šia liūdna žinia socialinėje žiniasklaidoje.

Smegenų vėžys pasiglemžė garsios aktorės gyvybę

„Skaudančia širdimi dalinuosi žinia apie Jennifer Leak mirtį, – rašė jis. – Ji buvo ne tik mano sesuo filme „Yours, Mine And Ours“, bet ir mylima pirmoji žmona. Jennifer buvo nepaprasta moteris, stipri, miela ir neįtikėtinai talentinga. Reiškiu gilią užuojautą jos vyrui James D‘Auriai, su kuriuo kartu pragyveno 47 metus, ir daugybei jos draugų.“

Jennifer kovojo su sunkia liga – progresuojančiu supranukleariniu paralyžiumi. Dėl šios ligos sunku vaikščioti, išlaikyti pusiausvyrą, judinti akis ir ryti. Pasak Mayo klinikos, progresuojantis supranuklearinis paralyžius yra reta smegenų liga, paveikianti gebėjimą vaikščioti, pusiausvyrą, akių judesius ir rijimą, rašo mirror.co.uk.

Ši liga atsiranda dėl ląstelių pažeidimo smegenų srityse, kurios kontroliuoja kūno judesius, koordinaciją, mąstymą ir kitas svarbias funkcijas ir gali paūmėti, sukeldama rimtų problemų, tokių kaip plaučių uždegimas ir rijimo sutrikimai.

J. D‘Auria, kurio santuoka su Jennifer truko 47 metus, pasidalijo, kad sunkia liga serganti žmona dalyvavo moksliniuose tyrimuose Mayo klinikoje Minesotoje.

„Jos drąsa ir narsa, deja, nepadėjo įveikti šios klastingos ligos, – sakė Jamesas laikraščiui „East Hampton Star“. – Ji buvo drovus ir uždaras žmogus, niekada netroško būti dėmesio centre. Jausmus ji atskleisdavo tik tada, kai būdavo prieš kamerą – tada ji būdavo nuostabi.“

Jennifer išgarsėjo vaidmeniu 1968 m. filme „Yours, Mine and Ours“, kur ji suvaidino Colleen, Lucille Ball personažo Helen North dukterį. Devintajame dešimtmetyje ji baigė aktorės karjerą ir pakeitė profesiją – tapo kompanijos „Devlin McNiff“ nekilnojamo turto agente.