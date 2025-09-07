Saulėgrąžų lauke Vilija Matačiūnaitė pajuto kažką burnoje: pamačiusi kraują, suprato, kas įvyko

Naujienų portalui tv3.lt Vilija Matačiūnaitė atvirai papasakojo apie naują etapą gyvenime ir kuriozinę situacija.
Netikėtas pasiūlymas
Pradėdama pokalbį apie naują gyvenimo etapą, moteris pasakojo, kad pasiūlymą vaidinti seriale gavo netikėtai.
„Man paskambino mergina, kuri pakvietė dalyvauti kastinge. Tuo metu net nežinojau, kokios tai kompanijos atranka. Dalyvavau, nes manau, kad tai – tarsi dalyvavimas konkurse. Tokiu būdu treniruoju savo įgūdžius. Visada esu linkusi išbandyti naujus dalykus“, – pasakojo ji.
Praėjus kiek laiko po atrankos, Vilija sulaukė skambučio: „Tai tikrai buvo netikėta. Girdėjau gandų, kad mane pakviesti pasiūlė pats režisierius. Iš pradžių, matyt, svarstė kelis vaidmenis. Pasižiūrėjome, kaip seksis, ir po kelių savaičių man paskambino su konkrečiu vaidmens pasiūlymu. Paprašiau scenarijaus – jis dar nebuvo pilnai paruoštas.
Pasitariau su kolege, kuri patarė būtinai sutikti, nes tai – nauja patirtis. Esu pakankamai azartiška, mane domina nauji iššūkiai. Kinas ir televizija – tai, ką seniai arba visai dar nesu dariusi. Seriale paskutinį kartą filmavausi prieš n metų. Tuomet neturėjau jokio aktorinio pagrindo, o dabar jau turiu bent kažkiek. Buvo labai įdomu išbandyti save. Naujos pažintys, nauji žmonės.“
Vilija seriale „(Ne)piniguose laimė“ vaidina miestietę, verslininkę Jurgą. Tokią, kuri dievina tiek pačius vyrus, tiek ir jų dėmesį.
„Mes su mano personažu esame labai nepanašios. Negalima net lyginti – ji visai kito tipo moteris. Bet buvo viena problema – labai mažai laiko pasiruošti serialui, nes filmavimas buvo suplanuotas gana greitai. Nebuvome susitikę su režisieriumi ir komanda, neaptarėme personažų, neįsigilinome į juos. Todėl daug kur Vilija kalba Jurgos lūpomis ir tekstais“, – atskleidė ji.
Tęsdama pokalbį apie serialą, Vilija džiaugėsi ir komandos nariais: „Labai džiaugiuosi visa komanda ir partneriais aikštelėje. Jaučiu didelį palaikymą, todėl darbas – malonus ir lengvas. Visada vyrauja gera, pakili nuotaika. Atrodo, kad eini ne į darbą, o į šventę.“
Jaudulys ir kuriozinė situacija
Muzikiniame projekte „Kelias į žvaigždes“ išgarsėjusi moteris neslėpė, kad darbas su kameromis jos negąsdina, tačiau dėl vieno dalyko jautė jaudulį.
„Pirmą filmavimo dieną jaučiau didesnį jaudulį. Tikriausiai ne dėl kamerų, o todėl, kad atėjau iš akademinės-teatrinės aplinkos. Ką tik baigiau mokslus, o teatre pasiruošimas spektakliams trunka ilgai – mokomės tekstus, analizuojame, vyksta daug procesų. Tam turime laiko, o čia – ne. Vienas pirmųjų režisieriaus klausimų buvo: „Kaip sekasi išmokti tekstą mintinai?“ Visada maniau, kad sekasi gerai, bet kai paklausė, pradėjau abejoti... Tada ir atsirado ta abejonės sėkla. Reikia, kad tekstas būtų gyvas, tikras. Dabar viskas paprasčiau – nebegalvoju apie kamerą“, – teigė ji.
Tęsdama pokalbį apie serialą, Vilija atskleidė, kad jau teko susidurti su kuriozine situacija, kuri įvyko fotosesijos metu.
„Fotosesijos metu nuėjome į saulėgrąžų laukus, nufilmavome vaizdo reportažą ir jau ruošėmės eiti, nes buvo labai šalta. Esu labai impulsyvi – greitai pajudėjau tiesiai per lauką, tarp medžių, ir staiga sustojau, nes tiesiai į burną įlindo permatoma, įtempta viela. Gavau per lūpas ir dantis. Laimė, kad nesusižeidžiau akių ir dantys neiškrito“, – pasakojo dainininkė.
Moteris įsipjovė lūpas įtempta viela – jos lūpos pasruvo krauju: „Visi išsigando. Jaučiau, kaip bėga kraujas. Iš šoko nesupratau, kaip visa tai atrodo iš šalies. Galvojau, kad čia ir pasibaigs mano darbas ir karjera...“
Ji pripažino – tąkart išsigando ne juokais: „Patyriau šoką, išgąstį, baimę. Mintys sukosi viena po kitos... Dar reikėjo tęsti fotosesiją, o lūpos tinsta, negaliu šypsotis – bėga kraujas. Kitose nuotraukose jau stoviu kažkur gale, nes nesimato manęs. Gerai bent tai, kad mano personažo lūpos yra tamsios spalvos – pasislėpė pažeidimai.“
