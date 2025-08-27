Rotušės aikštėje – Čiurlionio muzikos ir šiuolaikinio žmogaus būsenų dialoga

Jautrus vizualaus šiuolaikinio šokio spektaklis „Jūra“ šį ketvirtadienį, rugpjūčio 28 dieną 20 val., bus parodytas Vilniaus senamiesčio širdyje vykstančiame 5-ajame vasaros festivalyje „Rotušės kolonada“.
„Grįžusi prie spektaklio, šiek tiek išsigandau – kur vėl kišu galvą? M. K. Čiurlionio muzika – didžiulė jėga, garsų tornadas. Jos negali paprasčiausiai iliustruoti judesiais, turi atrasti santykį, atlaikyti jos stiprybę, eiti kartu“, – sako spektaklio choreografė, savo „Jūros“ variacijoje šiuolaikinio šokio kalba kurianti erdvę, kurioje išryškėja ir simbolinė Čiurlionio figūra.
„Čiurlionio personažas gimė ne iškart, jis atsirado atnaujinant spektaklį, natūraliai. Meksikietis šokėjas Pepe Jaimes po truputį skleidėsi, tarsi atpažino savyje Čiurlionio asmenybę. Su šokėjais prieš repeticijas mes daug domėjomės Čiurlioniu, lankėme jo parodą. Man atrodo, kad Pepe gerai suprato žinią, kurią savo muzika siunčia genijus: kūryba nugali net ir juodžiausias negandas“, – neabejoja B. Letukaitė.
Išties spektaklis „Jūra“ primena vizualinę ir garso meditaciją, tačiau jame netrūksta dramatiškų įtampų, kurios atspindini laikmečio nerimą. Tai – poetiška, daugiasluoksnė patirtis, leidžianti žiūrovui pajusti genialią M. K. Čiurlionio muziką ir egzistencijos klausimus, kurie kylia šiuolaikiniam žmogui.
B. Letukaitė pabrėžia, kad „Auros“ šokėjai neimituoja emocijų, jos kyla iš kūrėjų vidaus, tad žiūrovai spektaklyje pamatys tikrus jausmus, sklindančius iš šokėjų kūnų.
Pasak B. Letukaitės, jūra jai asocijuojasi su visuomene – jos judėjimu, santykiais, neramumais ir atoslūgiais. Spektaklyje atsiveria daugiasluoksnė struktūra: nuo ekologinių temų ir karo grėsmių iki žmogaus vidinės šviesos, trapumo bei grožio paieškų. Tai ne nuoseklus pasakojimas, o daugiasluoksnė erdvė, kurioje žiūrovas kiekvieną kartą atranda vis kitą emociją, priklausančią nuo tos dienos nuotaikos, patirties ir jautrumo.
Rotušės aikštėje pasirodys ne tik „Auros“ trupės šokėjai, bet ir jaunoji atlikėjų karta – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos bei Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos artistai. Taip spektaklyje tarsi kuriama meninės tradicijos tęstinumo linija – nuo pasaulinės patirties iki jaunatviškos energijos.
Gyvai atliekama Čiurlionio muzika koncerte persipins su Gedimino Gelgoto vadovaujamo šiuolaikinės muzikos ansamblio NIKO minimalistinėmis, tačiau itin emocingomis kompozicijomis.
Šeštadienį, rugpjūčio 29 dieną 21 val., festivalis susijungs su Tvarios mados dizaino savaite ir parodys baigiamąjį šou, o sekmadienį, rugpjūčio 31 dieną 19 val., vyks paskutinis šių metų „Rotušės kolonados“ koncertas, skirtas Laisvės nuo sovietų okupacijos dienai. Jame dalyvaus Vilniaus universiteto folkloro ansamblis „Ratilio“, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos dainų ir šokių ansamblis „Šviesa“, Vilniaus Gedimino technikos universiteto tautinių šokių ansamblis „Vingis“.
