Renata Norvilė – apie ryšį sūnumis, talentą ir panašumus: dėl vieno berniukai dažnai pykstasi

Trijų vaikų mama, dainininkė, Renata Norvilė (43) pirmą kartą su jauduliuku ant scenos lipo kartu su savo sūnumi Emiliu Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje, kurioje jau ketvirtus metus mokosi jos dvylikametis sūnus.

„Kas liečia mūsų duetą, buvo pirmas kartas, kai sūnus akompanavo man, o aš atlikau dainą. Prieš tai dar turėjome koncertą, kur dainavome su visa šeima – abiem sūnumis, bet tada buvo fonograma. Šis koncertas tikrai buvo didžiulė atsakomybė tiek jam, tiek man. Taip pat tai buvo didžiulis stresas – kad jam pavyktų ir kad aš gerai padainuočiau, – juokiasi ji. – Buvo didžiulė šventė mums abiems.“

„Šį kartą jaudulio buvo dar daugiau – jo buvo ne tiek daug už save, o už sūnų, kad tik jam viskas pavyktų. Nes pilna salė žmonių – visi tave girdi, mato, filmuoja. Man net ausyse spengė nuo jaudulio. Aš net neprisimenu pirmųjų savo natų. Bandžiau įsiklausyti, ką groja sūnus“, – apie tuo metu užplūdusias emocijas prabilo ji.

Kaip sako pati moteris, šeimyniniam koncertui kartu su sūnumi ji ruošėsi ilgai. Buvo ir nesklandumų, ir trumpų pykčių. „Mūsų mokytoja Nijolė Marcinkevičiūtė sugalvojo, kad mes turime parodyti šeimų koncerte būtent šį kūrinį – „Lopšinę“, o pasiruošimui skyrėme daug laiko. Kažkada kalbėjome, kad „va, sūnau, tu užaugsi ir akompanuosi tėveliams ir rengsime bendrus koncertus“.

Bet kad visa tai taip greitai įvyks tikrai negalvojau. Iš tikrųjų labai didžiuojuosi savo sūnumi ir džiaugiuosi, kad mums viskas pavyko – tai didžiulė laimė“, – šypteli ji.

Talentas nuo vaikystės

Nuo pat vaikystės augęs muzikalioje šeimoje Emilis puikią klausą ir polinkį muzikuoti rodė dar ankstyvoje vaikystėje. Vis dėlto mieliau jis į rankas ima ne mikrofoną, o skambina pianinu – čia ne tiek daug jaudulio.

„Talentą muzikai mes pastebėjome nuo pat vaikystės. Abiems mūsų berniukams labai patinka dainuoti. Emilis scenoje pirmą kartą turbūt stovėjo būdamas 3 metukų. Pamenu, kad jis tiesiog užlipo į sceną, prisistatė ir pasakė, kad dabar dainuos. Jis buvo labai drąsus berniukas – nusilenkė ir tiesiog pradėjo kūrinį. Salė plojo, jam tada euforija, jis buvo labai patenkintas savimi, seneliams net pasakojo.

Jau tada matėsi talentas – jis apskritai mėgdavo į rankas pasiimti mikrofoną ir koncertus ruošti namuose su pasirodymais, o vėliau pabandėme jį leisti į būrelį skambinti pianinu ir mums pasakė, kad vertėtų rimčiau užsiimti, nes jam neblogai sekasi. Tada jis įstojo į muzikos mokyklą – taip viskas ir sukasi“, – pasakoja atlikėja.

R. Norvilė tikina, kad ne tik Emilis, bet ir jaunėlis, penkiametis Rėjus nuo mažens pratinasi prie namuose esančių instrumentų, ir, panašu, kad nuo jų negali ramiai nueiti.

„Būna, kad mūsų berniukai pešasi dėl pianino, nes abiems reikia vienu metu skambinti. Tai mes planuojame kitais mokslo metais leisti į muzikos mokyklą – bandysime stoti. Visi jie į tėvus – matosi, kad gal iš jų išeis ir muzikantai“, – juokiasi pašnekovė.

Paklausta, ar norėtų, kad sūnus sektų tėvų pėdomis pramogų versle, pati pašnekovė tikina norinti, kad vaikas rinktųsi savo, o ne kažkieno kito, kelią.

„Aš stengiuosi neprimesti vaikams savo norų. Tegul jie eina ir daro tai, kas jiems patinka, kas jiems įdomu. Kai matai, kad yra talentas, tai nesinori to talento vėjais iššvaistyti. Kartais būna, kad tikrai mes labiau skatiname ir labiau verčiame dirbti su muzika, nei jis pats to nori. Bet turbūt ateina etapas kiekvienam vaikui, kai jis jau nebežino – nori ar nenori. Kadangi jis pats kuria savo kūrinius, jam smagiau groti savo kūrybos, bet po to ne tiek daug noro lieka groti tai, kas užduota“, – tikina ji.

Vis dėlto didelis polinkis į muziką daro savo. Pastebėjusi sūnaus talentą atlikėja teigia norinti, kad jis toliau muzikuotų ir tobulėtų.

„Kol kas bandome jį įkalbėti, kad dainuotų. Kažkada jis turėjo koncertą su tėčiu ir buvo išmokęs dainuoti gan sunkų kūrinį. Ir vaikui toks stresas buvo, kad jis net tekstą pamiršo. Tai buvo ta diena, kai jis atsisakė dainuoti – iki šiol dėl dainavimo jis jaučia didžiulį stresą. Tai sako, kad jam skambinti pianinu yra daug lengviau, nei dainuoti, – sako moteris. – Bet aš manau, kad kitais metais mes jį perkalbėsim ir leisime į dainavimo pamokas.“

Šis koncertas ne paskutinis – pati Renata sako, kad ir toliau skatins savo sūnų muzikuoti ir išnaudoti savo gabumus. „Vasarą būtinai kai tik rasime pianiną, pakartosime savo muzikinę programą ir, manau, kad kitais metais dar sudalyvausime šeimų koncerte.“