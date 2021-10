Princesė Charlotte tapo turtingiausiu vaiku pasaulyje: mergaitės vertė skaičiuojama milijardais

Visgi, panašu, jog princesei Charlotte šie dalykai – nė motais. Pranešta, jog šešiametė tapo turtingiausiu vaiku šiais metais.

Nauja Electric Rides on Cars studija, publikuota laikraštyje the Evening Standard, princesė pirmauja turtingiausių pasaulio vaikų 2021-ųjų reitinge. Charlotte vertė – per 3,5 milijardo.

Antrasis jame – mergaitės vyresnis brolis George, kurio turtas siekia 2,1 milijardą, trečiąją dalijasi Williamo ir Kate jaunėlis Louisas bei Beyonce ir Jay-Z dukra Blue Ivy.

Kaip gi šešiametei pavyko gauti šį titulą? The Evening Standard teigia, jog princesė Charlotte turi vadinamąjį „Kate Middleton efektą“.

Šis fenomenas, išpopuliarintas mergaitės mamos, veikia paprastai – kunigaikštienė turi milžinišką įtaką ir viskas, ką ji apsirengia ar naudoja, tampa tendencija – taigi, žaibiškai dingsta iš lentynų.

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Princesė Charlotte švenčia 5-ąjį gimtadienį: paviešino niekur nematytu kadrus

Princesė seka mamos pėdomis – pasaulio vaikai užgniaužę kvapą seka, kokius rūbus ar žaislus mergaitė turi, ir taip pastarieji kaip mat būna išparduodami.