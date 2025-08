Prieš Robbie Williamso koncertą – netikėtumas Kauno Laisvės alėjoje: „Pasirodė keistai“

„Labas vakaras. Ar tai kažkas apsimetė Robbie Williams Laisvės alėjoje dienos metu, ar čia jis ir buvo? Buvo 14:23 val, man irgi pasirodė keistai. Išlipo iš balto limuzino, buvo garsiai paleista Robbie Williams daina“ – klausė viena skaitytoja.

Gerbėjai negalėjo patikėti, ką išvydo

Šios žinutės pasirodė tą pačią dieną, kai R. Williams Kaune surengė savo koncertą, šįkart – Dariaus ir Girėno stadione.

Vis dėlto portalui „Kas vyksta Kaune“ išanalizavus gautą vaizdo medžiagą, paaiškėjo, kad užfiksuotas asmuo – ne R.Williamsas.

Greičiausiai tai buvo filmavimo komanda, galbūt kurianti atlikėjo parodiją ar muzikinį klipą, kuriame vaizduojama atlikėjo stilistika.

Primename, kad tai buvo jau ketvirtoji atlikėjo viešnagė Lietuvoje.

Legendinio atlikėjo koncerte Kaune netrūko nei nostalgijos, nei staigmenų – programa buvo išskirtinai įvairi. Ne ką mažiau įspūdinga buvo ir Robbie grupės pristatymo akimirka. Atlikėjas kreipėsi į kiekvieną savo komandos narį asmeniškai ir paprašė jų pagroti ištraukas iš garsių, visiems atpažįstamų kūrinių.

Kauno Dariaus ir Girėno stadione tuo metu nuaidėjo legendinės dainos: „Sweet Child O' Mine“, „Sweet Dreams“, „Crazy in Love“ ir daugelis kitų. Koncerto eigoje atlikėjas taip pat džiugino savo kūriniais „Rock DJ“, „Supreme“, ir jau legendinėmis tapusios, „Feel“, „Love My Life“,„She’s the One“ ir „Angels“. Būtent pastarąją dainą atlikėjas pasirinko finalui – ja ir užbaigė savo grandiozinį šou.