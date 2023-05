Prasidėjo „Eurovizijos“ didysis finalas: dėl pergalės kovoja 26 šalys

Iš abiejų pusfinalių į „Eurovizijos“ finalą pateko po dešimt šalių atstovų. Dėl pergalės konkurse šįvakar kovoja 26 šalys.

Penkios šalys – Vokietija, Prancūzija, Italija, Ispanija ir Jungtinė Karalystė – pusfinaliuose nedalyvauja, nes pagal konkurso taisykles iš karto patenka į finalą. Šiemet atrankoje į finalą nedalyvauja ir Ukraina, kuri pernai laimėjo konkursą.

Pirmuoju numeriu pasirodžiusiai Austrijai atstovauja Teya ir Salena. Jos „Eurovizijos“ scenoje pristatė „Who the Hell is Edgar?“ dainą. Duetas susipažino dalyvaudamas Austrijos talentų konkurse „Starmania 21“ ir suartėjo dėl meilės „Eurovizijos“ dainų konkursui.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Antroji savo muzikinius sugebėjimus parodė Portugalijos atstovė „Mimicat“, kitaip žinoma kaip Marisa Mena. Moteris pati parašė dainos „Ai Coração“ žodžius.

Ji dainuoja ir įrašinėja nuo devynerių metų, tačiau į sceną įsiveržė 2014 m., kai išleido kritikų palankiai įvertintą debiutinį albumą „For You“.

Portugalija (nuotr. SCANPIX)

Netrukus pasirodė ir Šveicarija, kurią atstovauja Remo Forrer su kūriniu „Watergun“. Šis 21-erių metų jaunuolis gali būti mielo veido, bet jis apsiginklavęs tvirtomis balso stygomis.

REKLAMA

REKLAMA

Vaikystėje akordeonu grojęs tradicinę liaudies muziką mažame Šveicarijos Hembergo kaimelyje (apsuptame vaizdingų kalvų ir žalių pievų), Remo perėjo prie fortepijono.

Laikui bėgant jis galėjo išgarsėti savo akordeono įgūdžiais, tačiau būtent dainavimas jam atnešė pergalę konkurse „The Voice of Switzerland 2020“. Jis taip pat triumfavo muzikinio projekto „I Can See Your Voice“ vokiškoje versijoje.

Lenkijos atstovė Blanka ant scenos žengė ketvirtoji. Daina „Solo“ pavergė žiūrovų širdis, kurie arenoje dainavo kartu su atlikėja. Blanka yra pusiau lenkė, pusiau bulgarė menininkė, kurios kelias į šlovę buvo tarptautinis. Pirmąją dainą parašė būdama 14 metų. Gyvendama Lenkijoje, Blanka žinojo, kad nori tapti popmuzikos žvaigžde, todėl išvyko į JAV.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Lenkija (nuotr. SCANPIX)

Penktasis „Eurovizijos“ scenoje pasirodė Serbijos atstovas Luke Black su savo parašyta daina „Samo Mi Se Spava“. Unikalus Luko indie-techno-pop stiliaus kūrinys pelnė jam „serbų pop alchemiko“ titulą šalies žiniasklaidoje. Per pastaruosius 12 mėnesių jis surengė gastroles Kinijoje ir surengė technooperos stiliaus šou Berlyno „Berghain“, garsiausiame pasaulyje elektroninės muzikos naktiniame klube.

REKLAMA

Serbija (nuotr. SCANPIX)

Šeštoji scenoje – dar šiemet nematyta Prancūzijos atstovė La Zarra su daina „Évidemment“. Kūriniui pasiskolinti garsai iš didžiųjų prancūzų klasikų ir daugybės atlikėjos mėgstamiausių dainininkų, tarp kurių - Edith Piaf, Barbara, Brel ir Dalida. Enigmatiška ir viliojanti La Zarra pasitelkia viliojančius ritmus ir popmuzikos motyvus, kad įviliotų mus į savo jausmingą visatą.

Prancūzija (nuotr. SCANPIX)

Septintasis pasirodė Kipro atstovas Andrew Lambrou su daina „Break a Broken Heart“. Būdamas vos 17-os, jis pasirašė sutartį su Maree Hamblion iš „Sony Music Publishing“ ir pradėjo kurti muziką Australijoje ir Los Andžele. Dabar jis pasirašė sutartį su „City Pop Records“ ir „Panik Records“, o jo sąskaitoje – trys hitais tapę singlai.

REKLAMA

Kipras (nuotr. SCANPIX)

Aštuntuoju numeriu pasirodžiusi Ispanijos atstovė Blanca Paloma savo tradiciniais ispaniškais skambesiais su daina „Eaea“ tiesiog užbūrė sceną. Dar per generalinę repeticija ši atlikėja Ispaniją perkėlė į Liverpulį ir leido visiems išgirsti tikrą ispanišką skambesį.

Jos „eurovizinė“ daina – tai graži lopšinė vaikui. Taip jau sutapo, kad būdama vaikas, Blanka globojo neįprastą būtybę. Ji augino antį, kiekvieną vakarą maudydavo ją vonioje, džiovindavo jos plunksnas džiovintuvu ir eidavo ją pavedžioti į parką.

Ispanija (nuotr. SCANPIX)