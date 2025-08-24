Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Praėjus Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės vestuvėms, paaiškėjo, kokią pavardę pasirinko moteris

2025-08-24 10:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-24 10:43

Rugpjūčio 22 dieną vyko vienos didžiausių ir garsiausių vestuvių Lietuvoje. Tuokėsi žymūs aktoriai, nuomonės formuotojai – Gelminė Glemžaitė ir Mantas Stonkus. Praėjus šventei, gerbėjai spėliojo, kokią pavardę pasirinko moteris.

Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė (Nuotr. BNS foto/Lukas Balandis)
53

Rugpjūčio 22 dieną vyko vienos didžiausių ir garsiausių vestuvių Lietuvoje. Tuokėsi žymūs aktoriai, nuomonės formuotojai – Gelminė Glemžaitė ir Mantas Stonkus. Praėjus šventei, gerbėjai spėliojo, kokią pavardę pasirinko moteris.

3

Rugpjūčio 22 dieną susituokė du žymūs šalies žmonės – Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė. Vestuvės vyko Vilniaus senamiestyje, teatre „Lėlė“. Vestuvės buvo ne tradicinės, tačiau žavėjo savo išskirtinumu. 

Svečiai turėjo aprangos kodą – juoda spalva. Tarp svečių buvo didelė dalis žymių veidų.

Paaiškejo, kokią pavardę pasirinko

Rugpjūčio 24 dieną, praėjus dviems dienoms po vestuvių žymi moteris paskelbė savo naująją pavardę socialiniuose tinkluose.

Žymi aktorė savo socialiniuose tinkluose pakeitė savo duomenis į Gelminė Glemžaitė-Stonkė.

 

 

 

