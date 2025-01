Po ilgų metų pertraukos, skandalingai iš kino pasitraukusi Amanda Bynes vėl pasirodė viešumoje

Populiari amerikiečių aktorė Amanda Bynes, žinoma dėl savo vaidmenų komedijose „She’s the Man“, „What a Girl Wants“ ir „Love on the Island“, po ilgo laiko pirmą kartą pasirodė viešumoje. Jos išvaizda ir gyvenimo kelias nebe pirmus metus intriguoja gerbėjus, tačiau ši nauja pasirodymas suteikia vilties, kad ji atranda naują gyvenimo etapą po ilgų metų praleistų kovojant su priklausomybėmis ir viešumu.