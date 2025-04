Plinta iškalbingos Karolinos Meschino ir garsaus Lietuvos aktoriaus nuotraukos: internautai vadina nauja pora

Visai neseniai pasklido žinia, jog Karolina Meschino išsiskyrė su reperiu Dominyku Ježeriu-OG Version (27).

Visgi neilgai trukus apkalbų platformoje „Discord“ pradėjo plisti nuotraukos, sulaukusios didžiulio dėmesio. Jose Karolina užfiksuota su žinomu aktoriumi Kęstučiu Cicėnu. Kaip pastebėjo internautai, žinomi žmonės užfiksuoti šokantys Vilniaus klube „Elastica“.

Internautų žvilgsniai krypo į tai, kad Karolina prie Kęstučio atrodė meiliai prisiglaudusi.

Karolina Meschino užfiksuota meiliai šokanti su žinomu Lietuvos aktoriumi

Tokios nuotraukos, kurios pasklido socialiniuose tinkluose, greitai sukėlė spekuliacijų bangą. Daugelis internautų ėmė spėlioti, ar šie du žymūs Lietuvos veidai nekuria kažko daugiau nei tik draugystę.

Pastarasis kadras buvo prikaustęs ir OG Version dėmesį. Juo reperis buvo pasidalijęs savo instagramo istorijose, tačiau greitai ištrynė.

Tiesa, internautų žvilgsnius prikaustė ne tik nuotrauka, bet ir „TikTok“ paskyroje pradėjęs plisti vaizdelis, kuriame matyti K. Meschinos socialiniuose tinkluose paviešinta vizualizacijų lenta.

Joje taip pat matyti ta pati nuotrauka, pasklidusi „Discord“ platformoje, kurioje K. Meschino užfiksuota su K. Cicėnu. Vizualizacijų lentoje prie minėtos nuotraukos buvo prirašyta frazė: „I found love and friendship in one person (Radau meilę ir draugystę viename žmoguje – liet. k.).

Tokia nuotrauka ir žodžiai netruko dar labiau pakurstyti kalbų apie naują romaną.