PER JŪRAS IR MARIAS Kokiame romane laivui vadovavo kapitonas Achavas?



NAMŲ LABORATORIJOJE Kuris iš to paties aukščio paleistas vienodo dydžio rutulys atšoks aukščiau: stiklinis ar guminis?

GARBUS ASMUO

Kas senovės Graikijoje buvo vadinamas korifėjumi?



TARP TULPIŲ IR MALŪNŲ Kas yra nedraudžiama Amsterdamo Voldenparko parke?



VALSTYBĖS SIMBOLIAI Kuris šių žodžių “Tautiškoje giesmėje” skamba vėliausiai?



N18 Kuo ypatingas XV a. ypač populiarus erotinis romanas „Dviejų meilužių pasaka“?



SENOJI GALYBĖ Kurios imperijos sostinė buvo Ankoras?



APIE LYČIŲ LYGYBĘ Kas bendra tarp vidutinės 25 metų amžiaus moters ir vidutinio 65 metų amžiaus vyro?



APIE VANDENS TELKINIUS Kuris šių ežerų nepriklauso Didiesiems ežerams?



THE SHOW MUST GO ON Muzikantas kokiu vardu buvo klasikinėje grupės Queen sudėtyje?