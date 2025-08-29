Pasklidus skandalingiems faktams apie Ievos Voverio šeimą – moters atsakas

Ilgą laiką JAV gyvenusi Ieva Voveris su šeima nusprendė išsikraustyti, nors JAV gimė moters vaikai, čia šeima puoselėjo verslus.
Sureagavo ir pati moteris
Voverių šeimos išsikraustymo priežastimi galėjo tapti jų valdomai įmonei pateikti milijoniniai ieškiniai dėl tragiškos avarijos, nusinešusios tris gyvybes.
Į situaciją sureagavo ir pati moteris, kalbėdama su portalu delfi.lt
„Aš nuo sekėjų nieko neslėpiau, apie tai su jais dalinausi ir ta byla – tokio dydžio bylos gali tęstis net ir apie 10 metų, o gal ir daugiau.
Praėjo jau 3 metai, tad nežinau, ką čia bendro tai turėtų turėti su mūsų išvykimu, bet kažkas susiejo ir su tuo. Turime advokatus, advokatai dirba. Rimtų teismų Amerikoje, ko gero, turi kiekvienas verslininkas“, – naujienų portalui pasakojo moteris.
Primename, kad 2022-ųjų gruodį JAV tarptautiniame greitkelyje įvyko siaubinga nelaimė. Sunkvežimis, priklausęs Ilinojuje registruotai bendrovei „Triton Logistics“, rėžėsi į vakarėlių autobusą. Susidūrimas pražudė tris žmones – brolius Jontae Russellą, X’zavierą Evansą ir Montią Bouie. Dar apie 20 keleivių buvo sužeisti.
Šioje istorijoje figūruoja ir lietuvio Andriaus Voverio pavardė – jis yra „Triton Logistics“ savininkas. Kaip teigiama žiniasklaidos priemonėse „10 On Your Side“ ir „Myfox8“ federaliniame teisme užregistruotas net 5,3 mln. JAV dolerių ieškinys, o vėliau sekė dar vienas – 10 mln. dolerių vertės.
