„Paaiškėjo, kas atstovaus Lietuvą „Eurovizijos“ dainų konkurse“

Atrankos procesas prasidėjo sausio 11 d. ir apėmė penkis pusfinalius, kuriuose dalyvavo 45 atlikėjai ir grupės. Kiekviename pusfinalyje pasirodė po devynis dalyvius, iš kurių du geriausi, remiantis komisijos ir žiūrovų balsais, pateko į finalą.

Taigi, šio vakaro finale varžysis 12 talentingų atlikėjų:

Noy – „Just Take Me on a Date“

Gøya – „After Storm“

Liepa – „Ar mylėtum“

Gebrasy – „Whole“

Amoralu – „Freedom“

Anyanya – „Running Out of Time“

Justė Baradulinaitė – „Tired“

Katarsis – „Tavo akys“

Petunija – „Į saldumą“

Sophie Ali – „The Bluest Bell“

Lion Ceccah „Drobė“

„Black Biceps“ „Visaip man reik“

Pirmasis pasirodė Noy su daina „Just Take Me on a Date“. Po pasirodymo dalyvis sulaukė publikos ovacijų.

„Viena mano svajonė išsipildė – tai buvo sudainuoti „Žalgirio“ arenoje, tikiuosi kitą kartą čia dainuosiu jau su savo koncertu“, – po savo pasirodymo kalbėjo NOY.

Antroji scenoje pasirodė Gøya, su daina „After Storm“. Po pasirodymo dalyvė sulaukė klausimo iš renginio vedėjos: „Kaip psichologiškai pasiruošti tokiam pasirodymui?“

„Labai sunkus darbas yra psichologiškai ruoštis. Visiems linkiu psichologiškai stiprintis, nes ten yra reikalų“, – sakė Gøya.

Trečioji ant scenos lipo Liepa, kuri žiūrovų noru buvo gražinta į finalą.

„Kelias buvo vingiuotas, bet jis man buvo labai reikalingas, ši kelionė „Eurovizijoje“ man buvo labai gera pamoka kaip asmenybei, kaip atlikėjai. Lieka tik pačios geriausios emocijos, patys geriausi atsiminimai ir aš dėkoju visai savo komandai, kuri be galo smarkiai dirbo, kad per kelias dienas mes padarytume tą naują pasirodymą“, – po pasirodymo kalbėjo Liepa.

Ketvirtasis pasirodė Gebrasy su daina „Whole“. „Kunkuliuoja lengvas padusimas, bet šiaip man smagu buvo, tikrai smagu. Smagu pagaliau turėti tą areninį finalą, dainuoti žmonėms, o ne tik kameroms“, – apie emocijas kalbėjo atlikėjas.

Penktoji pasirodė Amoralu su daina „Freedom“. Nulipusi nuo scenos atlikėja atviravo:

„Širdis nenurimsta, kalatojasi į visas įmanomas puses. Galvojau: verksiu, neverksiu, dabar pamatysime.“

Šeštas scenoje pasirodė Anyanya su daina „Running Out of Time“. Po pasirodymo atlikėjas tryško emocijomis:

„Jaučiuosi laimingas. Labai gerai. Aš labai laimingas, būdamas čia.“

Justė Baradulinaitė ant scenos pasirodė 7-oji su daina „Tired“.

„Sulaukiau nemažai palaikymo, labai džiaugiausi, kad taip stipriai palaiko“, – šypsojosi Justė.

Augustei Nombeko paklausus, ar nuo išaugusio dėmesio neišsivystys žvaigždžių liga, atlikėja tai paneigė:

„Labai tikiuosi, kad neišsivystys, kol kas jos nejaučiu, tai labai tikiuosi, kad taip ir bus.“

Katarsio numeris šį vakarą buvo 8. Jie pasirodė su daina – „Tavo akys“. Nulipę nuo scenos vaikinai neslėpė, kad veikia adrenalinas ir jog reikia atgauti kvapą.

A.Nombeko paklausus, ar grupės nariai nemano, kad žmonės juos išrinkti galėtų vien dėl to, kad nori pasirodyti intelektualūs, jie atsakė:

„Mes neskirstome klausytojų į skirtingas grupes. Daina abstrakti, gal dėl to taip galvoja žmonės. Norime, kad komisija suprastų kūrinį taip, kaip patys nori suprasti.“

Į sceną devintoji lipo Petunija su daina „Į saldumą“:

„Labai patiko, arena prisikrovusi geros energijos tai atrodo, kad pabūstino mane pačią

Labai mėgstu būti muzikoje, labai mėgstu būti scenoje.“

10 numeriu savo pasirodymą žiūrovams dovanojo Sophie Ali su daina „The Bluest Bell“:

„Jaučiuosi fantastiškai, kaip gera buvo matyti publikoje įsižiebusias lempeles ir palaikymą.“

Priešpaskutinis scenoje 11 numeriu pasirodė Lion Ceccah su daina „Drobė“.

Pasiteiravus, ką atlikėjas pasirodymo metu nusitapė savo drobėje, jis atsakė:

„Wow, istorija iš tiesų. 3 mėnesių iki šito etapo. Aš visada troškau dainuoti arenose ir pagaliau atėjo laikas, kai galiu dainuoti savo kūrybą, o ne coverius.“

Paskutinieji 12 numeriu pasirodė „Black Biceps“ ir užvedė publiką su daina „Visaip man reik“:

„Negalim dar pabusti iš sapno, tai kas vyksta yra siurealizmas. Esame kaip paveiksle. Ačiū jums žiūrovai už tai, kad mus grąžinot ir kad mumis tikite ir kad jūsų dėka esame finale.“

Į mylimiausių trejetuką pateko „Katarsis“, Liepa bei Lion Ceccah. Po pakartotinių atlikėjų pasirodymo paaiškėjo, kad Liepa liko 3 vietoje, Lion Ceccah antroje, o „Katarsis“ iškovojo pirmąją vietą.