Nuskambėjo antrojo „Eurovizijos“ pusfinalio dainos: ryškūs pasirodymai ir skambūs kūriniai

Penkios šalys – Vokietija, Prancūzija, Italija, Ispanija ir Jungtinė Karalystė – pusfinaliuose nedalyvauja, nes pagal konkurso taisykles iš karto patenka į finalą. Šiemet atrankoje į finalą nedalyvauja ir Ukraina, kuri pernai laimėjo konkursą.

Pirmasis pusfinalis vyko antradienį. Jo metu į finalą pateko Kroatija, Moldova, Šveicarija, Suomija, Čekija, Izraelis, Portugalija, Švedija, Serbija, Norvegija.

Iš pusfinalių į „Eurovizijos“ finalą, kuris vyks šeštadienį, patenka po dešimt šalių atstovų.

Lietuvos atstovė Monika Linkytė antrajame pusfinalyje pasirodys 15 numeriu su daina „Stay“. Savo jėgas dainų konkurse ji bando ne pirmą kartą – čia ji su atlikėju Vaidu Baumila pasirodė dar 2015-aisiais.

Šių metų „Eurovizija“, po praeitų metų ukrainiečių pergalės vyksta Didžiosios Britanijos mieste Liverpule.

„Eurovizijos“ dainų konkursas rengiamas kasmet nuo 1956 metų. Lietuva šiame konkurse debiutavo 1994 metais.

II-ąjame pusfinalyje

Pirmasis ant scenos žengė Danijos atstovas Reiley su kūriniu „Breaking My Heart“. Socialinių tinklų žvaigždė Reiley 2021 m. išleido savo debiutinį singlą „Let It Ring“. Daina buvo tokia sėkminga, kad Reiley rado gerbėjų Pietų Korėjoje, o dabar, po virtinės hitų, jis atkeliavo į Liverpulį. Gimęs ir užaugęs atokiose Farerų salose, Reiley įrodė, kad sugeba užmegzti ryšį su gerbėjais, kad ir kur jie būtų, ir surinko beveik 11 mln. sekėjų

Antroji pasirodė Armėnijos atstovė Brunette su daina „Future Lover“. Armėnų kilmės dainininkė ir dainų autorė dainuoja nuo ketverių metų. Būdama 15-os ji parašė pirmąją dainą, o 18-os išleido debiutinį singlą „Love The Way You Feel“.

Trečiasis – Rumunijos atstovas Theodor Andrei, kuris „Eurovizijai“ pristatė „D.G.T.“ dainą. Jis yra dainininkas, kompozitorius ir aktorius, turintis įspūdingai ilgą teatro ir įgarsinimo darbų sąrašą, ir tai todėl, kad pradėjo koncertuoti būdamas labai jaunas.

Ketvirtoji pasirodė Estijos atstovė Alika. Moteris klausytojų širdis pavergė su „Bridges“ kūriniu. Alika mėgsta dalyvauti dainų konkursuose, triumfavo „Estonian Idol“ ir demonstravo savo vokalinius sugebėjimus visuose konkursuose, kuriuose tik galėjo dalyvauti. Pirmieji trys jos singlai „Õnnenumber“, „Bon Appetit“ ir „C'est La Vie“ pateko į Estijos radijo topų viršūnes ir sustiprino jos populiarumą gimtinėje. Alika taip pat yra talentinga breiko šokėja, reperė ir boksininkė.

Netrukus ant scenos užlipo Belgijos atstovas Gustaph. Jis atliko „Because Of You“ dainą. Vyras muzikuoja jau daugiau nei 20 metų, o pirmąją įrašų sutartį pasirašė būdamas 18 metų. Jis įsiveržė į topus su savo pirmuoju singlu ir buvo apdovanotas Belgijos radijo 2 „Zomerhit“ apdovanojimu už geriausią metų debiutą.

Šeštasis pasirodė Kipro atstovas Andrew Lambrou su daina „Break a Broken Heart“. Būdamas vos 17-os, jis pasirašė sutartį su Maree Hamblion iš „Sony Music Publishing“ ir pradėjo kurti muziką Australijoje ir Los Andžele. Dabar jis pasirašė sutartį su „City Pop Records“ ir „Panik Records“, o jo sąskaitoje – trys hitais tapę singlai.

Islandijos atstovė ant scenos žengė septintuoju numeriu. Diljá atliko „Power“ dainą. Įdomu tai, kad už scenos ribų Diljá yra fizioterapijos studentė ir atsidavusi „CrossFit“ sportininkė. Diljá, teigė, kad visada svajojo sudalyvauti „Eurovizijojei“.

Aštuntasis – Graikijos atstovas Victor Vernicos Jorgensen, kuris atliko „What They Say“ dainą. Dainininkas kilęs iš labai muzikalios šeimos: jo mama graikė groja fortepijonu, o tėvas danas groja trimitu.

Lenkijos atstovė Blanka ant scenos žengė devintoji. Daina „Solo“ pavergė žiūrovų širdis, kurie arenoje dainavo kartu su atlikėja. Blanka yra pusiau lenkė, pusiau bulgarė menininkė, kurios kelias į šlovę buvo tarptautinis. Pirmąją dainą parašė būdama 14 metų. Gyvendama Lenkijoje, Blanka žinojo, kad nori tapti popmuzikos žvaigžde, todėl išvyko į JAV.

Dešimtieji – Slovenijos atstovai „Joker Out“, kurie atliko „Carpe Diem“ kūrinį. Ši grupė – viena sėkmingiausių Slovėnijos grupių, sulaukusi ir populiarumo, ir kritikų pripažinimo. Dabar jie atvyksta į Liverpulį su kūriniu „Carpe Diem“, kurį, kaip ir visus kitus savo kūrinius, parašė patys.

Jų pačių žodžiais tariant, „Visi mes esame didžiuliai „Eurovizijos“ mėgėjai.“

Vienuolikta pasirodė Sakartvelo atstovė Iru su daina „Echo“. Gruzijos sostinėje Tbilisyje gimusi ir augusi 22-ejų Iru sako nuo mažens buvusi „paskendusi muzikoje“. 2011 m. su savo grupe „Candy“ dalyvavo ir laimėjo „Jaunimo Euroviziją“, būdama 11 metų.

Dvylikti – San Marino atstovai „Piqued Jacks“. Vyrų grupė pristatė „Like an Animal“ kūrinį. Ši alt-roko grupė kilusi iš mažo Toskanos kaimelio, tačiau tai nesutrukdė jiems rengti pasirodymus prieš „The Boomtown Rats“ ir „Interpol“ bei jų hitus grojo tarptautinės radijo stotys. Dabar jie atstovauja San Marinui didžiausiame pasaulyje muzikos konkurse.

Austrijai atstovauja Teya ir Salena, kurios pasirodė tryliktu numeriu. Jos „Eurovizijos“ scenoje pristatė „Who the Hell is Edgar?“ dainą. Duetas susipažino dalyvaudamas Austrijos talentų konkurse „Starmania 21“ ir suartėjo dėl meilės „Eurovizijos“ dainų konkursui.

Keturiolikti – Albanijos atstovai – Albina ir Familja Kelmendi. Ant scenos uždainavo „Duje“ kūrinį. Albina Kelmendi Albanijos popmuzikos sceną pakerėjo savo vokaliniu talentu. Būdama vos 16 metų, ji pateko į „Albanijos balso“ finalą, po to, kai visi keturi teisėjai per pirmąją jos perklausą pasuko savo kėdes. Nuo tada ji triuškinamai nugalėjo įvairiuose dainų konkursuose visoje Europoje.

Talentingą vokalistę visada supo daina, ji augo profesionalių muzikantų namuose. O muzika iš tiesų yra šeimos reikalas – Albinos mama Albana ir tėvas Bujaras įsimylėjo muziką. Kartu su broliu Albinu ir seserimis Vesa ir Sidorela, jie visi žengė į „Eurovizijos“ sceną. Jų daina „Duje“ pasakoja apie meilės vaidmenį šeimoje ir apie tai, kaip įveikti visus gyvenimo mestus iššūkius.

Penkioliktu numeriu scenoje pasirodė Lietuvos atstovė Monika Linkytė, kuri „Eurovizijai“ pristatė jautrų „Stay“ kūrinį. Monikai dalyvavimas šiame konkurse nėra svetimas. Čia ji pasirodo jau antrą kartą. 2015 m., ji jau dalyvavo „Eurovizijoje“ kartu su Vaidu Baumila su daina „This Time“. Šiemet dainininkė užsitarnavo dar vieną galimybę per Lietuvos nacionalinę atranką „Pabandom iš Naujo!“ ir atsineša pakilias melodijas į konkursą su savo naujuoju kūriniu „Stay“.

Jos žodžiai „Čiūto tūto“ dažnai naudojami lietuvių liaudies šokiuose kaip magiški užkalbėjimai. Muzika yra Monikos gyvenimo dalis nuo pat vaikystės, ir nuo tos akimirkos, kai ji pirmą kartą pirštais palietė fortepijono klavišus, jai tapo aišku, kad muzika bus nuolatinė jos gyvenimo palydovė.

Paskutiniu numeriu pasirodė Australijos atstovai „Voyager“ su daina „Promise“. „Voyager“ – tai penkių narių grupė, kuri kartu koncertuoja nuo 1999 m. ir jau ne kartą apkeliavo visą pasaulį. Grupė yra didžiuliai „Eurovizijos“ gerbėjai ir nuo 2015 m., kai Australija prisijungė prie konkurso, kelis kartus bandė dalyvauti konkurse.