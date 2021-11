Nijolė Pareigytė – apie sulaužytą tradiciją ir ryšį su dukra: išpildė seną svajonę

N. Pareigytės dukra pernai galimybės atšvęsti neturėjo – tam sutrukdė karantinas, o šeima tuo metu dar ir buvo saviizoliacijoje. Moteris atskleidė, jog šiemet Patricija atsisakė švęsti gimtadienį kaip įprastai:

„Keistas dalykas – mano vaikas turbūt jau užaugo. Atsisakė ji vaikų kambario, o pas mus nėra dideli namai – namuose negalim švęsti. Lauke šalta.

Mūsų pasirinkimas visada buvo vienas ar kitas vaikų kambarys. Šiemet pradėjus planuoti gimtadienį, išgirdau „mama, tikrai nenoriu vaikų kambarių, tu mane nuvežk į žirgyną ir aš būsiu labai laiminga“.

Realiai tokio kaip šventimo nėra. Vieną dieną mokykloje, kitą dieną atvažiuos seneliai ir galbūt kiemo draugai pasveikins“, – pasakojo N. Pareigytė.

Pasak dainininkės, dukra labiausiai šventės laukė dėl vienos priežasties – jau žinojo, ką gaus dovanų. Moteris pasakojo, jog Patricija jau kuris laikas turi naują aistrą: „Laukia labai šventės, laukia gimtadienio.

Bet man atrodo, jog ji gimtadienio labiausiai laukė dėl to, kad žinojo, kad padovanosime žirgyną jai per gimtadienį. Ji labai seniai jo norėjo, o jis yra brangus – mes atsisakėme jai jį nupirkti be progos.

Dabar jau kelinti metai ji gyvena žirgais – mėgsta jodinėti, patinka į žirgyną eiti, žirgus šukuoti, su jais būti. Seneliai klausė, ko nori dovanų, sakė – nieko. Ji įdomus vaikas. Nėra taip, kad kuo daugiau jai dovanų norėtųsi, lėlės – šimtas metų jai. Lego žiauriai mėgsta“, – sakė N. Pareigytė.

Mažoji Patricija savo kūrybiška siela panaši į tėvelius – pasak mergaitės mamos, namuose nuolat vyksta vienas ar kitas kūrybinis procesas: „Patricija namuose yra pasidariusi pati žirgyną savo rankomis. Tas dalykas užima pusę jos kambario ir ji jį vis papildo detalėmis.

Pas ją visada vakarais įjungti karšti klijai, visada kažką lipdo, konstruoja, kuria. Įeini į kambarį ir galvoji – o Dieve, kokia netvarka. Bet dirbu su savimi, labai nenoriu užgniaužti jos kūrybiškumo.

Vakar kūrėme užduotis klasiokams – dėjome į balionus, kuriuos jie sprogdins ir jas vykdys. Norisi, kad tai būtų pramoga visiems, ne vien saldainių pavalgyti. Man dukra sako – kaip gerai, mama, kad tu renginius vedi. Visko prigalvoji“, – juokiasi Nijolė Pareigytė.