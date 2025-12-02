 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Naują gyvenimo lapą verčianti Gerda Gerda Žemaitė įsileido į šventiškai papuoštus namus: pasižvalgykite

2025-12-02 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 11:55

TV3 laidos „TV pagalba“ gelbėtoja Gerda Žemaitė džiaugiasi namuose jau tvyrančia šventine atmosfera ir pasakiškai papuošta Kalėdų eglute, kuri šiemet yra kitokia.

TV3 laidos „TV pagalba“ gelbėtoja Gerda Žemaitė džiaugiasi namuose jau tvyrančia šventine atmosfera ir pasakiškai papuošta Kalėdų eglute, kuri šiemet yra kitokia.

REKLAMA
3

Gerda Žemaitė su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais pasidalijo eglutės fotografijomis ir prakalbo, kodėl pasirinko būtent tokios spalvos puošmenas.

Gerda Žemaitė įsileido į šventiškai papuoštus namus
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gerda Žemaitė įsileido į šventiškai papuoštus namus

Įsileido į šventiškai papuoštus namus

Neseniai naują širdies draugą pristačiusios G. Žemaitės namuose dominuoja baltos spalvos eglės dekoracijos. Čia į akis krenta įstabaus grožio baltos gėlės ir paukščiai. Taip pat galima įžvelgti ir auksinės spalvos žaisliukų, kurie namams suteikia dar daugiau šventiškos nuotaikos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Man viską papuošė „Auradecor“. Jie visas mūsų šventes puošia jau trečius metus iš eilės. Praėjusius dvejus metus eglė buvo tokia tradicinė – dominavo raudona spalva, tokia klasika. O šiemet man labai norėjosi baltos spalvos. Nežinau, kodėl. Gal todėl, kad naujas gyvenimo lapas. Ta balta spalva yra ta, kurios labai trūksta. Man ji asocijuojasi su viltimi, nauja pradžia, baltu gražiu lapu gyvenime. Gal todėl, kad ir namuose įvyko pokyčiai – buvo šioks toks remontas. Man norėjosi daug šviesios spalvos“, – atvirai pasakojo Gerda.

Pamatykite, kaip atrodo Gerdos Žemaitės šventiškai išpuošti namai – galerijoje.

 

 

 

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
Užuomina
Užuomina
2025-12-02 12:00
Vestuvių norisi.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų