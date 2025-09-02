Mantas Vygantas išgyvena skaudžią netektį: „Ilsėkis ramybėje“

Kaip naujienų portalui tv3.lt teigė Mantas Vygantas, močiutė buvo garbingo amžiaus.
Skaudi netektis
Socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje Mantas pasidalijo žinute apie močiutės mirtį.
„Ilsėkis ramybėje, mylima močiute“, – brūkštelėjo jis.
Menkumas
Kas čia per veikėjas? Kodėl Tv3 jį reklamuoja? Ar portalas nusirito iki tiek, kad beliko užsiimti dainininkėlio reklama? Apgailėgina!
pastaba
Prieš "mylima močiute" reikėtų padėti kablelį (kreipinys). Be to, jei močiutė buvo mylima, šį žodį rašyčiau iš didžiosios raidės.