TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Mantas Vygantas išgyvena skaudžią netektį: „Ilsėkis ramybėje“

2025-09-02 09:09 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-09-02 09:09

Dainininkas Mantas Vygantas šiuo metu išgyvena skaudžią artimo žmogaus netektį. Socialiniuose tinkluose žinomas vyras pranešė apie močiutės mirtį.

Mantas Vygantas išgyvena netektį (nuotr. asm. archyvo ir 123rf.com)

Dainininkas Mantas Vygantas šiuo metu išgyvena skaudžią artimo žmogaus netektį. Socialiniuose tinkluose žinomas vyras pranešė apie močiutės mirtį.

17

Kaip naujienų portalui tv3.lt teigė Mantas Vygantas, močiutė buvo garbingo amžiaus.

Skaudi netektis

Socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje Mantas pasidalijo žinute apie močiutės mirtį.

„Ilsėkis ramybėje, mylima močiute“, – brūkštelėjo jis.

Menkumas
Menkumas
2025-09-02 09:26
Kas čia per veikėjas? Kodėl Tv3 jį reklamuoja? Ar portalas nusirito iki tiek, kad beliko užsiimti dainininkėlio reklama? Apgailėgina!
Atsakyti
pastaba
pastaba
2025-09-02 09:55
Prieš "mylima močiute" reikėtų padėti kablelį (kreipinys). Be to, jei močiutė buvo mylima, šį žodį rašyčiau iš didžiosios raidės.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (17)
