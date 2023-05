Liverpulyje nugriaudėjo „Eurovizijos“ finalas: skelbiami rezultatai

Iš abiejų pusfinalių į „Eurovizijos“ finalą pateko po dešimt šalių atstovų.

Lietuva iš šalių komisijų surinko 81 tašką.

„Euroviziją“ stebėję melomanai Lietuvai skyrė 46 taškus.

Paskelbus komisijos vertinimą paaiškėjo, kad daugiausia – 340 – balų surinko Švedija. Izraeliui skirti 177 balai, vienu mažiau gavo Italija. Ketvirtoje vietoje pagal komisiją – 150 taškų surinkusi Suomija, penktoje – 146 turinti Estija.

Penkios šalys – Vokietija, Prancūzija, Italija, Ispanija ir Jungtinė Karalystė – pusfinaliuose nedalyvauja, nes pagal konkurso taisykles iš karto patenka į finalą. Šiemet atrankoje į finalą nedalyvauja ir Ukraina, kuri pernai laimėjo konkursą.

REKLAMA

REKLAMA

Pirmuoju numeriu pasirodžiusiai Austrijai atstovauja Teya ir Salena. Jos „Eurovizijos“ scenoje pristatė „Who the Hell is Edgar?“ dainą. Duetas susipažino dalyvaudamas Austrijos talentų konkurse „Starmania 21“ ir suartėjo dėl meilės „Eurovizijos“ dainų konkursui.

REKLAMA

Antroji savo muzikinius sugebėjimus parodė Portugalijos atstovė „Mimicat“, kitaip žinoma kaip Marisa Mena. Moteris pati parašė dainos „Ai Coração“ žodžius.

REKLAMA

REKLAMA

Ji dainuoja ir įrašinėja nuo devynerių metų, tačiau į sceną įsiveržė 2014 m., kai išleido kritikų palankiai įvertintą debiutinį albumą „For You“.

Portugalija (nuotr. SCANPIX)

Netrukus pasirodė ir Šveicarija, kurią atstovauja Remo Forrer su kūriniu „Watergun“. Šis 21-erių metų jaunuolis gali būti mielo veido, bet jis apsiginklavęs tvirtomis balso stygomis.

Vaikystėje akordeonu grojęs tradicinę liaudies muziką mažame Šveicarijos Hembergo kaimelyje (apsuptame vaizdingų kalvų ir žalių pievų), Remo perėjo prie fortepijono.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Laikui bėgant jis galėjo išgarsėti savo akordeono įgūdžiais, tačiau būtent dainavimas jam atnešė pergalę konkurse „The Voice of Switzerland 2020“. Jis taip pat triumfavo muzikinio projekto „I Can See Your Voice“ vokiškoje versijoje.

Lenkijos atstovė Blanka ant scenos žengė ketvirtoji. Daina „Solo“ pavergė žiūrovų širdis, kurie arenoje dainavo kartu su atlikėja. Blanka yra pusiau lenkė, pusiau bulgarė menininkė, kurios kelias į šlovę buvo tarptautinis. Pirmąją dainą parašė būdama 14 metų. Gyvendama Lenkijoje, Blanka žinojo, kad nori tapti popmuzikos žvaigžde, todėl išvyko į JAV.

REKLAMA

Lenkija (nuotr. SCANPIX)

Penktasis „Eurovizijos“ scenoje pasirodė Serbijos atstovas Luke Black su savo parašyta daina „Samo Mi Se Spava“. Unikalus Luko indie-techno-pop stiliaus kūrinys pelnė jam „serbų pop alchemiko“ titulą šalies žiniasklaidoje. Per pastaruosius 12 mėnesių jis surengė gastroles Kinijoje ir surengė technooperos stiliaus šou Berlyno „Berghain“, garsiausiame pasaulyje elektroninės muzikos naktiniame klube.

REKLAMA

Serbija (nuotr. SCANPIX)

Šeštoji scenoje – dar šiemet nematyta Prancūzijos atstovė La Zarra su daina „Évidemment“. Kūriniui pasiskolinti garsai iš didžiųjų prancūzų klasikų ir daugybės atlikėjos mėgstamiausių dainininkų, tarp kurių – Edith Piaf, Barbara, Brel ir Dalida.

Enigmatiška ir viliojanti La Zarra pasitelkia viliojančius ritmus ir popmuzikos motyvus, kad įviliotų žiūrovus į savo jausmingą visatą.

Prancūzija (nuotr. SCANPIX)

Septintasis pasirodė Kipro atstovas Andrew Lambrou su daina „Break a Broken Heart“. Būdamas vos 17-os, jis pasirašė sutartį su Maree Hamblion iš „Sony Music Publishing“ ir pradėjo kurti muziką Australijoje ir Los Andžele. Dabar jis pasirašė sutartį su „City Pop Records“ ir „Panik Records“, o jo sąskaitoje – trys hitais tapę singlai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kipras (nuotr. SCANPIX)

Aštuntuoju numeriu pasirodžiusi Ispanijos atstovė Blanca Paloma savo tradiciniais ispaniškais skambesiais su daina „Eaea“ tiesiog užbūrė sceną. Dar per generalinę repeticija ši atlikėja Ispaniją perkėlė į Liverpulį ir leido visiems išgirsti tikrą ispanišką skambesį.

Jos „eurovizinė“ daina – tai graži lopšinė vaikui. Taip jau sutapo, kad būdama vaikas, Blanka globojo neįprastą būtybę. Ji augino antį, kiekvieną vakarą maudydavo ją vonioje, džiovindavo jos plunksnas džiovintuvu ir eidavo ją pavedžioti į parką.

REKLAMA

Ispanija (nuotr. SCANPIX)

Ant scenos devintuoju numeriu žengė Švedijos atstovė Loreen su daina „Tattoo“. Nuo 2012 m., kai laimėjo „Euroviziją“ ir išleido proveržio albumą „Heal“, Loreen sužavėjo klausytojus savo balsu.

Švedija (nuotr. SCANPIX)

Dešimti – Albanijos atstovai – Albina ir Familja Kelmendi. Ant scenos uždainavo „Duje“ kūrinį. Albina Kelmendi Albanijos popmuzikos sceną pakerėjo savo vokaliniu talentu.

REKLAMA

Būdama vos 16 metų, ji pateko į „Albanijos balso“ finalą, po to, kai visi keturi teisėjai per pirmąją jos perklausą pasuko savo kėdes. Nuo tada ji triuškinamai nugalėjo įvairiuose dainų konkursuose visoje Europoje.

Talentingą vokalistę visada supo daina, ji augo profesionalių muzikantų namuose. O muzika iš tiesų yra šeimos reikalas – Albinos mama Albana ir tėvas Bujaras įsimylėjo muziką. Kartu su broliu Albinu ir seserimis Vesa ir Sidorela, jie visi žengė į „Eurovizijos“ sceną. Jų daina „Duje“ pasakoja apie meilės vaidmenį šeimoje ir apie tai, kaip įveikti visus gyvenimo mestus iššūkius.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Albanija (nuotr. SCANPIX)

Toliau ant scenos – Italijos atstovas Marco Mengoni. Jis – 34 metų dainininkas ir dainų autorius, pirmą kartą išgarsėjęs 2009 m., kai laimėjo itališkąją „X Faktoriaus“ versiją. „Eurovizijos“ sceną jis užbūrė daina „Due Vite“, kas išvertus reiškia „du gyvenimai“.

Metaforų kupinoje dainoje pasakojama apie tai, kaip išsiskiria dviejų žmonių gyvenimai. Dėl išsiskyrimo skausmo Marco jaučiasi tarsi „užstrigęs laike“, nes jam reikšminga antroji pusė metaforiškai virsta dykuma, kuri jam atrodo nepažįstama.

REKLAMA

Italija (nuotr. SCANPIX)

Dvyliktu numeriu pasirodė Estijos atstovė Alika. Moteris klausytojų širdis pavergė su „Bridges“ kūriniu. Alika mėgsta dalyvauti dainų konkursuose, triumfavo „Estonian Idol“ ir demonstravo savo vokalinius sugebėjimus visuose konkursuose, kuriuose tik galėjo dalyvauti.

Pirmieji trys jos singlai „Õnnenumber“, „Bon Appetit“ ir „C'est La Vie“ pateko į Estijos radijo topų viršūnes ir sustiprino jos populiarumą gimtinėje. Alika taip pat yra talentinga breiko šokėja, reperė ir boksininkė.

REKLAMA

Estija (nuotr. SCANPIX)

Tryliktas ant scenos žengė Suomijos atstovas Käärijä su daina „Cha Cha Cha“.

Reperis, dainininkas ir dainų autorius Käärijä garsėja energingais pasirodymais be marškinėlių, kuriuos pats apibūdina taip: „Tai beprotiška, tai vakarėlis!“ Iš Vantaa miesto Suomijoje kilęs Käärijä muziką kuria nuo 2014 m.

„Eurovizijos“ kūrinyje „Cha Cha Cha Cha“ jis sujungia repą, elektroninę muziką, metalą ir šlagerį. Dainą jis parašė su dviem draugais: daugybę platininių įrašų pelniusiu prodiuseriu ir dainų autoriumi Johannesu Naukkarinenu ir prodiuseriu Aleksi Nurmi.

REKLAMA

REKLAMA

Suomija (nuotr. SCANPIX)

Keturioliktos – Čekijos moterų grupė „Vesna“ su daina „My Sister’s Crown“. Šiai grupei vadovauja pripažinta dainininkė ir dainų autorė Patricie Kaňok. Savo debiutinį albumą „Pátá bohyně“ („Penktoji deivė“) jos pristatė per pasakų įkvėptą koncertą su Prahos simfoniniu orkestru.

Čekija (nuotr. SCANPIX)

Toliau pasirodė Australijos atstovai „Voyager“ su daina „Promise“. „Voyager“ – tai penkių narių grupė, kuri kartu koncertuoja nuo 1999 m. ir jau ne kartą apkeliavo visą pasaulį.

Grupė yra didžiuliai „Eurovizijos“ gerbėjai ir nuo 2015 m., kai Australija prisijungė prie konkurso, kelis kartus bandė dalyvauti konkurse.

Australija (nuotr. SCANPIX)

Šešioliktas ant scenos užlipo Belgijos atstovas Gustaph. Jis atliko „Because Of You“ dainą. Vyras muzikuoja jau daugiau nei 20 metų, o pirmąją įrašų sutartį pasirašė būdamas 18 metų.

Jis įsiveržė į topus su savo pirmuoju singlu ir buvo apdovanotas Belgijos radijo 2 „Zomerhit“ apdovanojimu už geriausią metų debiutą.

Belgija (nuotr. SCANPIX)

Septyniolikta pasirodė Armėnijos atstovė Brunette su daina „Future Lover“. Armėnų kilmės dainininkė ir dainų autorė dainuoja nuo ketverių metų. Būdama 15-os ji parašė pirmąją dainą, o 18-os išleido debiutinį singlą „Love The Way You Feel“.

REKLAMA

Armėnija (nuotr. SCANPIX)

Aštuonioliktas – Moldovos atstovas Pasha Parfeni su daina „Soarele și Luna“. Vyrui dalyvavimas šiame konkurse nėra naujiena, nes savo jėgas jau buvo išbandęs 2012 m. ir užėmė 11 vietą.

Moldova (nuotr. SCANPIX)

Devyniolikti – Ukrainos atstovai „Tvorchi“ su daina „Heart of Steel“. Duetą sudaro ukrainiečių prodiuseris Andrii Hutsuliak ir Nigerijoje gimęs vokalistas ir dainų autorius Jimoh Augustus Kehinde.

Jiedu susipažino 2016 m. dar besimokydami universitete ir iki šiol išleido keturis studijinius albumus.

Prasidėjus karui, didelę laiko dalį jie praleido koncertuodami Europos miestuose, kad surinktų lėšų Ukrainos kariams ir civiliams. Jie nusprendė dalyvauti „Eurovizijoje“ su daina „Heart of Steel“, kurią parašė apie ukrainiečių kovotojus, gynusius apgultą Mariupolio plieno gamyklą „Azovstal“ 2022 m. pavasarį.

Ukraina (nuotr. SCANPIX)

Dvidešimtoji ant scenos žengė Norvegijos atstovė 20-metė Alessandra Mele. Ji atliko „Queen Of Kings“.

Dainos kulminacija – dainininkė, apsirengusi karalienės Elžbietos I įkvėptu kostiumu, išdainuoja „švilpimo natą“.

Norvegija (nuotr. SCANPIX)

Vokiečių grupė „Lord of the Lost“ žada prikelti Vokietiją iš „Eurovizijos“ sceną su savo galingu glamūrinio metalo muzikos stiliumi.

REKLAMA

Grupė yra viena iš Didžiojo penketo atlikėjų ir su kaupu pateisina visuomenės lūkesčius surengti vieną įspūdingiausių šių metų pasirodymų. Jų pasirodymus lydi klasikinis, šlovės laikus menantis septintojo dešimtmečio roko muzikos skambesys.

Per nacionalinę atranką „Lord of the Lost“ į sceną žengė su savo nepakeičiamu skambesiu ir raudonais provokuojančiais drabužiais, kurie galiausiai įtvirtino jų vietą Jungtinėje Karalystėje.

Vokietija (nuotr. SCANPIX)

Dvidešimt antruoju numeriu scenoje pasirodė Lietuvos atstovė Monika Linkytė, kuri „Eurovizijai“ pristatė jautrų „Stay“ kūrinį. Monikai dalyvavimas šiame konkurse nėra svetimas.

Čia ji pasirodo jau antrą kartą. 2015 m., ji jau dalyvavo „Eurovizijoje“ kartu su Vaidu Baumila su daina „This Time“. Šiemet dainininkė užsitarnavo dar vieną galimybę per Lietuvos nacionalinę atranką „Pabandom iš Naujo!“ ir atsineša pakilias melodijas į konkursą su savo naujuoju kūriniu „Stay“.

Jos žodžiai „Čiūto tūto“ dažnai naudojami lietuvių liaudies šokiuose kaip magiški užkalbėjimai. Muzika yra Monikos gyvenimo dalis nuo pat vaikystės, ir nuo tos akimirkos, kai ji pirmą kartą pirštais palietė fortepijono klavišus, jai tapo aišku, kad muzika bus nuolatinė jos gyvenimo palydovė.

REKLAMA

Lietuva (nuotr. SCANPIX)

Dvidešimt trečioji scenoje pasirodė Izraelio atstovė Noa Kirel. Mergina sudainavo „Unicorn“ dainą.

Nenorėdama gaišti laiko veltui, būdama 14 metų ji išleido savo debiutinį singlą, o būdama 18 metų pasirašė sutartį su „Atlantic Records“ įrašų kompanija. 2022 m. vasarą Noa koncertavo prieš 35 000 žmonių Tel Avive savo pačios surengtame dideliame parko koncerte

Izraelis (nuotr. SCANPIX)

Toliau – Slovėnijos atstovai „Joker Out“, kurie atliko „Carpe Diem“ kūrinį. Ši grupė – viena sėkmingiausių Slovėnijos grupių, sulaukusi ir populiarumo, ir kritikų pripažinimo. Dabar jie atvyksta į Liverpulį su kūriniu „Carpe Diem“, kurį, kaip ir visus kitus savo kūrinius, parašė patys.

Jų pačių žodžiais tariant, „Visi mes esame didžiuliai „Eurovizijos“ mėgėjai.“

Slovėnija (nuotr. SCANPIX)

Dvidešimt ketvirtieji savo sugebėjimus pademonstravo Kroatijos atstovai „Let 3“ su daina „Mama ŠČ!“. „Let 3“ yra kilę iš Rijekos, Kroatijos pankroko gimtinės, kur greitai išgarsėjo kaip energingų pasirodymų ir gyvo meno junginys, teatrališkumu ir neįprastais kostiumais.

Kroatija (nuotr. SCANPIX)

Paskutinioji scenoje šou užkūrė Jungtinės Karalystės atstovė Mae Muller. 25-erių dainininkė ir dainų autorė atliko kūrinį „I Wrote A Song“. Ji užaugo žydų šeimoje, o jos senelis yra Holokaustą išgyvenęs vyras, kuris, būdamas 12 metų, pabėgo iš Vokietijos į Didžiąją Britaniją ir persikėlė į Velsą.

Pirmą kartą Mae pradėjo rašyti muziką būdama aštuonerių, o 2007 m., būdama dar vaikas, ji pasirodė grupės Mika dainos

Jungtinė Karalystė (nuotr. SCANPIX)