Atrankos procesas prasidėjo sausio 11 d. ir apėmė penkis pusfinalius, kuriuose dalyvavo 45 atlikėjai ir grupės. Kiekviename pusfinalyje pasirodė po devynis dalyvius, iš kurių du geriausi, remiantis komisijos ir žiūrovų balsais, pateko į finalą.

Nacionalinės Eurovizijos atrankos finalas (13 nuotr.) Gebrasy BNS Foto Amoralu BNS Foto Liepa Mondeikaitė BNS Foto +9 Anyanya Udongwo BNS Foto Gabrielė Martirosian, Rimvydas Černiauskas ir Nombeko Augustė BNS Foto Rimvydas Černiauskas ir Gabrielė Martirosian BNS Foto Rimvydas Černiauskas ir Nombeko Augustė BNS Foto NOY BNS Foto NOY BNS Foto NOY BNS Foto NOY BNS Foto NOY BNS Foto NOY BNS Foto

(13 nuotr.) FOTOGALERIJA. Nacionalinės Eurovizijos atrankos finalas

Lietuva renka, kas važiuos į „Eurovizijos“ konkursą

Taigi, šio vakaro finale varžysis 12 talentingų atlikėjų:

Noy – „Just Take Me on a Date“

Gøya – „After Storm“

Liepa – „Ar mylėtum“

Gebrasy – „Whole“

Amoralu – „Freedom“

Anyanya – „Running Out of Time“

Justė Baradulinaitė – „Tired“

Katarsis – „Tavo akys“

Petunija – „Į saldumą“

Sophie Ali – „The Bluest Bell“

Lion Ceccah „Drobė“

„Black Biceps“ „Visaip man reik“

Pirmasis pasirodė Noy su daina „Just Take Me on a Date“. Po pasirodymo dalyvis sulaukė publikos ovacijų.

„Viena mano svajonė išsipildė – tai buvo sudainuoti „Žalgirio“ arenoje, tikiuosi kitą kartą čia dainuosiu jau su savo koncertu“, – po savo pasirodymo kalbėjo NOY.