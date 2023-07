Lenktynes Palangoje stebi ir Jonas Valančiūnas: akį traukia vyro šortai

Didžiąją lenktynių dieną palaikyti komandos favoritės ir stebėti renginį gyvai atvyko krepšininkas, Lietuvos krepšinio rinktinės kapitinas Jonas Valančiūnas (31 m.). Vyrui kompaniją palaikė žmona Eglė (34 m.).

Akį traukė sportininko apranga – krepšininkas vilkėjo „TDS group-TOKS racing team“ komandos marškinėlius bei Italijos mados namų „Dolce & Gabbana“ šortus, margintus įvairiaspalvėmis karūnomis.

Šių metų pavasario/vasaros kolekcijos drabužis, vos tik pasirodė prekyboje, kainavo apie 570 eurų.

Iš viso 2023 metų „Aurum 1006 km lenktynėse“ varžysis 79 vairuotojai iš 23 komandų, atstovaujantys šešioms šalims – Lietuvai, Latvijai, Ukrainai, Nyderlandams, Anglijai ir Danijai.

Žiūrovai kviečiami tradiciškai lenktynes stebėti ne tik internete, naujienų portale tv3.lt, bet ir TV6 kanalu. Transliacija startavo 11 valandą ryto. Tai – ilgiausia nepertraukiama sporto transliacija.

Lenktynių eiga:

12.02 val. Lenktynės prasidėjo!

12.06 val. Jau po dviejų ratų 78 numeriu pažymėtas „KAN - therm / Ringaudų servisas“ komandos automobilis tapo nevaldomas ir sustojo trasoje. Komandos atstovas teigė, kad automobilis galimai užsidegė, todėl lenktynininkas Nerijus Malaševičius skubiai turėjo išlipti į trasą.

Neiašku, ar iš pitų komandos automobilis dar grįš į trasą.

12.24 val. Po pirmųjų 15 ratų pirmosios vietos neapleidžia „Stateta BRO by HMobile“ komanda, kuri kol kas nuo artimiausių priešininkų yra atsiplėšusi per daugiau nei 5 sek. Antroje vietoje kol kas yra „Nebankrutuok.lt-Club Exit by RD Signs“ komanda su „Lamborghini“, o už jos rikiuojasi pernai metų nugalėtojai „Circle K Miles Plus“ komanda.

12.56 val. Į atitvarą trenkėsi „LGOLED & LKU by Porsche Club“ automobilis. Komanda turėjo skubiai keisti įskilusį ratą, o lenktynėse paskelbtas kodas 60, nes yra tvarkomi trasoje esantys atitvarai. Atitvarus prilietė ir „ALBE-ALLIANCE“ automobilis.