„League of Legends“ serialas pavergė ir Lietuvos „Netflix“ žiūrovus

Šiuo metu populiariausių „Netflix“ produktų sąraše Lietuvoje užima antrą vietą, nors vienu metu buvo įšokęs į pirmąją.

Palyginti su kitu visą pasaulį pakerėjusiu serialu „Squid Game“, pirmosios kelios „Arcane“ dienos buvo dar sėkmingesnės.

Pirmą vietą „Arcane“ užima tokiose šalyse kaip Belgija, Latvija, Lenkija, Čekija, Brazilija ir kt. Tarp penkių populiariausių serialas patenka Pietų Korėjoje ir Kanadoje, tarp dešimties — Jungtinėje Karalystėje ir JAV.

Kinijoje jau pirmą pasirodymo dieną „Arcane“ surinko 130 milijonų peržiūrų.

Kol kas Lietuvos „League of Legends“ gerbėjai gali peržiūrėti pirmas tris „Arcane“ serijas.

#Arcane is the No. 1 most-watched Netflix show in the world, knocking off Squid Gamehttps://t.co/oT4jNbHImN