Karolina Meschino su mama Asta suspindo elegencija: pasipuošė ypatingai progai

Vilniaus mados savaitės organizatorių, Lenkijos ambasados Lietuvoje ir Tarptautinės moterų asociacijos Vilniuje iniciatyva surengtame renginyje „Hope in Haute: A Polish Elegance Night“ buvo
pristatyti žinomos lenkų dizainerės ir kostiumų dailininkės Beatos Bojdos darbai, aptarta krūties vėžio prevencija Lietuvoje, vyko tylusis aukcionas, kurio metu aukojamus kūrinius pateikė Lietuvos ir Lenkijos dizaineriai, menininkai bei verslo organizacijos.
Visos aukcione surinktos lėšos paaukotos Tarptautinės moterų asociacijos Vilniuje jau daugiau nei 17 metų įgyvendinamai iniciatyvai „Blossom Of Hope“ (liet. „Sužydėjusi viltis“), padedančiai kovoti su krūties vėžiu.
GALA vakarienė renginyje
Iškilmingą vakarą vainikavo GALA vakarienė, kurios metu žinomos moterys demonstravo B. Bojdos kūrybą.
Renginys sulaukė didelio žinomų žmonių dėmesio. Šventės nepraleido „ELLE Lithuania“ direktorius Tadas Bruzgulis ir jo žmona, „ELLE Lithuania“ prodiuserė Elena Puidokaitė-Bruzgulienė, Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas su žmona Vismante,
Lenkijos Respublikos reikalų patikėtinis Lietuvoje Grzegorzas Marekas Poznanskis, Italijos ambasadorius Lietuvoje Emanuele de Maigret su žmona Francesca, verslininkė, Gvatemalos garbės konsulė Asta Meschino ir jos dukra Karolina ir daugelis kitų. Renginį vedė televizijos laidų vedėja Indrė Kavaliauskaitė.
„Šiandien susirinkome ne tik norėdami švęsti madą, bet taip pat ir jos gebėjimą keisti mūsų gyvenimus. Mada yra grožis. Mada yra kūrybiškumas. Mada yra įkvėpimas. Ji taip pat – solidarumo ir vilties kalba. Šiandien sau primename, kad mada nėra tik tai, ką vilkime, mada turi galią suvienyti žmones, sutelkti dėmesį, atverti mūsų širdis.
Norėčiau atkreipti visų partnerių, dizainerių, visų jūsų dėmesį. Jūsų buvimas čia rodo, kad mūsų industrija yra pasiruošusi prisiimti atsakomybę, naudoti savo balsą ne tik stiliui išreikšti, bet ir gerumui. Tegu ši GALA vakarienė būna simbolis, rodantis, kad kūrybiškumas gali viena koja žengti kartu su atjauta, o elegancija – su atsakomybe“, – į susirinkusius kreipėsi „ELLE Lithuania“ direktorius Tadas Bruzgulis.
Pasak Tarptautinės moterų asociacijos Vilniuje iniciatyvos „Sužydėjusi Viltis“ pirmininkės Ugnės Kukliauskaitės-Kairienės, šiuo metu Lietuvoje krūties vėžiu serga daugiau nei 21 tūkst. moterų, kasmet diagnozuojama apie 1 700 naujų ligos atvejų.
„Visuomenę ne tik informuojame apie krūties vėžį – renkame lėšas, už kurias perkame reikalingą įrangą ir ją dovanojame onkologinėms ligoninėms. Šiuo metu Lietuvoje šia liga serga daugiau nei 21 tūkst. moterų, kasmet diagnozuojama apie 1 700 naujų ligos atvejų. Deja, nauji atvejai dažnai užfiksuojami per vėlai – liga jau būna pažengusi.
Nemokamai patikrino 160-ies moterų sveikatą
Rugpjūčio 30-ąją, kartu su Vilniaus mados savaitės organizatoriais, pradėjome gražų ir unikalų projektą, už kurį dėkojame Vilniaus miesto savivaldybei, Nacionaliam vėžio centrui, „Hila“ šeimos medicinos centrui. Nemokamai patikrinome 160-ies moterų sveikatą.
Buvo pastebėta ligos atvejų ir moterys buvo išsiųstos tolimesniems gydytojų patikrinimams. Kai kurios iš jų neketino dalyvauti patikrinimuose – jas paragino, registracijai užregistravo jų draugai. Tai vėl mums primena, kad patys turime būti pokyčių iniciatoriais – visada reikia pradėti nuo savęs. Turime seseris, motinas, moteris, kurios mus supa – parodykime pavyzdį, eikime pasitikrinti, paskambinkime joms ir pakvieskime jas tai padaryti kartu.
Be to, imamės dar vienos įkvepiančios veiklos – rugsėjo 15 d. LRT pradedame nacionalinę kampaniją „Netempk gumos“, – teigė U. Kukliauskaitė-Kairienė.
Renginio rėmėjas – nekilnojamojo turto projektas Palangos centre „Vandens Formos“. Tai – lygių neturintis, prabangos ir kokybės ribas plečiantis meno kūrinys, kuriame galite apsigyventi.
B. Bojdos įgyvendintas ir šventės metu pristatytas projektas „Karūnavimas“ yra skirtas moterims, sergančioms onkologinėmis ligomis. Projekto ašimi tapo dizainerės išdidintos, drąsos ir tikėjimo suteikiančios rankų darbo gėlių karūnos iš krepinio popieriaus.
Gėlės iš šio popieriaus Lenkijoje imtos gaminti dar XIX-XX amžių sandūroje, jomis būdavo puošiami paveikslų su šventųjų atvaizdais rėmai, pekėlės koplytėlės, iškilmėms skirti moterų galvos apdangalai. Visos B. Bojdos karūnos gaminamos rankomis, naudojant tradicinį, jau šimtmetį skaičiuojantį metodą. Projekto ambasadorėmis tapo vėžiu sergančios moterys.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!