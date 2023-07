Įsiuntino gerbėjo poelgis: atlikėja Cardi B neatlaikiusi paleido mikrofoną

Šeštadienį socialiniame tinkle „Pop Base Twitter“ pasidalytame vaizdo įraše matyti, kaip atlikėja metė mikrofoną po to, kai ją gerbėjas apšlakstė gėrimu.

Tai nebuvo pirmas kartas, kai šį savaitgalį reperė, kuri neseniai su vyru Offset'u išleido naują dainą „Jealousy“ (liet. „Pavydas“), nusprendė mikrofoną panaudoti ne dainavimui, rašo dailymail.co.uk.

Įpusėjusi dainuoti savo 2018 m. hitą „Bodak Yellow“, ji pakėlė mikrofoną prie veido dar vienam posmui, kol staiga iš žiūrovų salėje esančios taurės su gėrimu jai į veidą atskrido skysčio purslai.

Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb