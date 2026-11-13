Iš Lion Ceccah – netikėtumas

Dainoje galima girdėti tiek lietuvių liaudies muzikos atgarsių ir lyriškų vokalų, tiek klubinių ritmų. Kartu pasikeičia ir žodžių „bet juk“ skambesys – jie ima priminti pasiteisinimą, kuriuo taip lengva pridengti savo klaidas.
Pristato naują kūrinį
Dainos herojų Lion Ceccah atpažįsta ir savyje. Jis kartais kuklus, linkęs užsisklęsti, o kartais nori šokti ir bent trumpam viską pamiršti. Atlikėjas šį portretą sudėjo iš bruožų, kuriuos pastebi savyje. Jam rūpėjo parodyti, kiek žmogiškumo telpa mūsų prieštaravimuose, ir palikti klausytojui vietos atpažinti ką nors sava.
Dainą Lion Ceccah kūrė su Aurimu Galveliu, prodiusavusiu ir jo eurovizinę dainą „Solo Quiero Más“. Smuikus įrašė Justas Kulikauskas, o prie vokalų prisidėjo Justa Rubežiūtė, su Lion Ceccah dainavusi ir „Eurovizijoje“.
Vaizdo klipas primena sapną atmerktomis akimis. Jo idėja kilo iš pažįstamo jausmo, kai kasdienybėje mintys nuklysta į gyvenimą, kurį norėtum gyventi, bet kuriam kartais pritrūksta drąsos. Klipo pabaigoje sugrįžtama į tikrovę, ir tai, ką ką tik matėme, įgauna kitą prasmę.
Gruodžio 29-ąją – „Lion Ceccah | BEHIND BARS“ Lukiškių kalėjimo 2.0 cerkvėje. Sugrįžęs iš Europos, Lion Ceccah kviečia į pirmąjį savo koncertą po sugrįžimo. Gruodžio 29 d. Lukiškių kalėjimo 2.0 Šv. Mikalojaus Stebukladario cerkvėje jau pažįstamos dainos suskambės kitaip, o greta jų atlikėjas pristatys dar niekur negirdėtus kūrinius.
„Lion Ceccah | BEHIND BARS“ sujungs gyvą muziką ir performansą. Cerkvės erdvėje pasakojimas tęsis ir tarp dainų – per žodžius, pauzes ir tai, kas paprastai lieka už scenos. Kas lieka, kai nutyla muzika ir minios ūžesys? Tą vakarą Lion Ceccah kviečia iš arčiau pažvelgti į žmogų už sceninio personažo.
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