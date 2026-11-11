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Interviu metu Simona Šernė užminė mįslę: „Draugas tavo?“

2026-11-11 15:56 / šaltinis: TV3 laida „KK2 savaitė“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „KK2 savaitė“ / aut.
2026-11-11 15:56
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 televizijos laidoje „KK2 savaitė“ Elito korespondentas Domininkas Ramonas kalbino nuomonės formutoją ir verslininkę Simoną Šernę. Ji atskleidė, kodėl nusprendė atsisakyti jos ir buvusio sutuoktinio Mindaugo Lipniaus kurto verslo ir užminė mįslę, ar jos gyvenime yra naujas draugas.

TV3 televizijos laidoje „KK2 savaitė“ Elito korespondentas Domininkas Ramonas kalbino nuomonės formutoją ir verslininkę Simoną Šernę. Ji atskleidė, kodėl nusprendė atsisakyti jos ir buvusio sutuoktinio Mindaugo Lipniaus kurto verslo ir užminė mįslę, ar jos gyvenime yra naujas draugas.

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Simona Šernė ir M. Lipnius 2026 m. rugpjūtį oficialiai baigė savo santuoką ir pasiekė taikos susitarimą dėl skyrybų bei bendro verslo. Simona visiškai pasitraukė iš „Simitri“ veiklos, taip pat pasikeitė pavardę.

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Kalbėdama apie verslą S. Šernė užsiminė, kad šiuo metu iš šešių parduotuvių liko penkios. „KK2 savaitėje“ ji taip pat pripažino, kad skyrybų procesas pakeitė jos požiūrį į bendrą verslą ir santykius. Visą pokalbį galite išgirskite šiandien, 20 val. per TV3 televiziją.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Simonos Lipnės atostogos su vaikais Kretoje

Užminė mįslę apie santykius?

D. Ramonui pavyko sužinoti ir dar negirdėtos informacijos.

S. Šernė atskleidė, kad, filmuodama reklamines integracijas su vaikais, ji visada jiems už tai sumoka. Taip ji moko vaikus finansinio raštingumo – už gautus pinigus jie patys nusprendžia, ką norės pirkti, ir taip, pasak verslininkės, jie priima žymiai protingesnius sprendimus.

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D. Ramonas pasidomėjo, ką devynmečiai perka už uždirbtus pinigus. Elektronines cigaretes?

„Jiems dar 9, tai dar ne. Bet mano draugas... – Draugas tavo? – Ne, ne, ne, draugo neturiu. Mano vaikas prašė nupirkti kažką iš „Fortnite“ žaidimo. Tai aš jam nupirkau, bet išskaičiavau iš tos sumos, kurią gautų už nusifilmavimą reklamoje. Tokių dalykų aš neperku, bet kai jie patys užsidirba, kitaip leidžia pinigus“, – atskleidė S. Šernė.

Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „KK2 savaitė“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 20.00 val. per TV3 televiziją ir tv.3.lt!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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