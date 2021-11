„Instagram“ pašalino naujausią Madonnos fotosesiją: atlikėja socialinį tinklą kaltina seksizmu

63-ejų dainininkė trečiadienį įkeltas ir vėliau pašalintas nuotraukas įkėlė dar kartą ir prie jų parašė ilgą įrašą, kuriame sukritikavo socialinį tinklą, tikindama, jog šis jo sprendimas – seksistinis.

„Iš naujo keliu nuotraukas, kurias „Instagram“ pašalino be jokio įspėjimo. Priežastis, kurią gavo mano komanda – nuotraukoje pasimatė mažas lopinėlis mano spenelio.

Mane vis dar siutina, kad gyvename visuomenėje, kuri leidžia rodyti kiekvieną moters kūno dalį, išskyrus krūties spenelį. Tarsi tai būtų vienintelė moters kūno dalis, kurią galima seksualizuoti. Ta dalis, kuri maitina kūdikį!

Ar vyro spenelis negali būti erotiškas? O kaip moters užpakaliukas? Jie juk niekur necenzūruojami. Džiaugiuosi ir esu sau dėkinga, kad išmokau išlaikyti sveiką protą per ilgus keturis cenzūros, seksizmo ir eidžizmo metus“, – rašė Madonna.

63-ejų žvaigždė visai neseniai su savo gerbėjais pasidalijo itin seksualios fotosesijos kadrais.

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. 63-ejų Madonna įsiamžino seksualiojo fotosesijoje: lovoje pozuojanti moteris parodė per daug

Madonna fotografijose buvo pasipuošusi tinklinėmis pėdkelnėmis bei aukštakulniais. Tiesa, vienoje nuotraukoje atlikėja parodė savo nuogą krūtinę, kurios neįmanoma nepastebėti.

Būtent dėl jos ji sulaukė ir kritikos strėlių. Vieni gerbėjai rašė, kad to jau per daug ir to nesitikėjo iš jos.

Na, o kiti internautai ją pagyrė už drąsą ir rašė, kad ji atrodo seksualiai.

„Ar galiu taip atrodyti būdama 63 metų?“, „Atrodo, kad Madonna nebijo užblokuoti savo „Instagram“, skelbdama tokius kadrus. Labai drąsu“, – komentavo internautai.

Pastaruoju metu Madonnos išvaizda, anot visuomenės, kiek pasikeitė. Pasak jų, moteris yra pamėgusi įvairias injekcijas, tačiau pati atlikėja apie tai nekalba.