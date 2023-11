Įkvėpė sąmokslo teorijos: naujoji Kaziolionio paroda ragins susimąstyti apie manipuliavimą informacija

Personalinė paroda Pamėnkalnio galerijoje – tai vienas apdovanojimų, skiriamų tarptautinio renginio „Jaunojo tapytojo prizas” nugalėtojams. Pernai (2022) šio konkurso laurus nuskynė Linas Kaziulionis.

Ornela Ramašauskaitė: „Parodoje L. Kaziulionis pristato baigiamąjį savo meno projekto – sąmokslo teorijos „Kontrolierius“ – skyrių. Analizuodamas sąmokslo teorijų ir dezinformacijos konstravimo metodus, menininkas ragina žiūrovus susimąstyti apie mūsų informacijos amžiuje vyraujantį tikrovės iškraipymą ir tiesos sąlygotumą.

Tai kelerius metus vystytas darbų ciklas, prasidėjęs nuo fiktyvios cheminės medžiagos pavadinimu „Kontrolierius“ ir ją sekančios konspiracijos genezės. Tapytojas vaizdais mus vedė per naratyvą, kuriame galingieji sumąstė manipuliavimo žmonėmis būdą – per maistą preparatu paveikiant vaikus mokykloje auginti kartą, kurią lengva valdyti. Vėlesnėse parodose menininkas rodė sąmokslo kūrimo užkulisius ir įkalčių slėpimą – ilgainiui tapyba abstrahavosi, kaip ir tiesa vis labiau pasimeta informacijos sraute, tapdama nekonkrečia.

L. Kaziulionio kūryba veda per sudėtingas sąmokslo teorijų, žmogaus psichikos ir persmelkiančios propagandos įtakas. Jo kūriniuose vaizduojamas užnuodytas maistas yra informacijos, kurią vartojame, metafora. Jos gausa mus nuvargina ir daro abejingus tiesai, o dezinformacijos metodai palaipsniui formuoja mūsų įsitikinimus, kad jie atitiktų galingųjų poreikius ir tikslus. Menininkas strategiškai naudoja ryškias spalvas, kurios žavi ir nukreipia mūsų dėmesį. Be to, visi kūriniai išlaiko spinduliuotę, pasiektą meistrišku kolorito valdymu – dezinformacija apėmė viską, kame gyvename.

Parodos lankytojai yra ne tik žiūrovai, bet aktyvūs dalyviai, skatinami kritiškai vertinti pateiktus pasakojimus. Tai priminimas, kad net ir pasyvus turinio socialinėje medijoje vartojimas vaidina svarbų vaidmenį uždarant mus informacijos burbuluose. Mūsų dėmesio sutelktumo analizė nuolat lavina dirbtinį intelektą ir moko, kas paveikiausia siekiant manipuliuoti. Žiūrovai, kurie dalinsis kūrinių nuotraukomis arba įsigis kūrinius – savotiškai skleis konspiracijos žinią, kurią interpretuoti galima dvejopai: ir kaip nuolatinį priminimą apie melagienas, ir kaip jų platinimą.

Šioje parodoje L. Kaziulionis pristato meninio projekto „Kontrolierius“ kulminaciją ir pabaigą. Vėliau sąmokslo teorijos ir manipuliavimas informacija bus nagrinėjami naujomis raiškos priemonėmis. Tapytojas, pristatęs temą parodose Niujorke, Vilniuje, Paryžiuje, Briuselyje, Trakų Vokės dvare, įrodo, kad pasaulis mažesnis nei galvojame – tikslingomis pastangomis galima pasiekti plačias žmonių mases. Dezinformacijos problematika aktuali kaip niekados, ir menas gali būti viena iš priemonių ją aktualizuoti.“

L. Kaziulionis, „Jaunojo tapytojo prizo“ Baltijos šalyse laimėtojas (2022), savo menine kelione manifestuoja žinių visuomenės privalumus ir iššūkius. Tapytojo darbai papildė tarptautinių kolekcininkų, Nacionalinės dailės galerijos (Lietuva) rinkinius, o užpildytas parodų kalendorius rodo, kad menininko kūrybinė raiška ir tematika atitinka globalias tendencijas.

Paroda nemokama. Ji veiks iki lapkričio 30 d.