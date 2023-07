Igoris Jarmolenka – apie netikėtą populiarumą ir įkyrias gerbėjas: „Kuo toliau, tuo keisčiau“

Nors iš Ukmergės kilęs Igoris pastaruoju metu populiarėja dėl savo muzikos, vyras jau daugiau nei 20 metų sukasi versle – turi savo picerijos tinklą „Fokus pica“. Seniausią įkurtą piceriją Ukmergėje jam padeda prižiūrėti ir žmona Dženeta.

Vis dėlto verslas – ne vienintelė jo aistra. I. Jarmolenka muzikuoja nuo vaikystės, bet į muzikos pasaulį užtikrintai įžengė prieš daugiau nei septynis metus. Dabar jo dainų „kolekcijoje“ – daugiau nei valandos koncertinė programa ir duetai su daugybe žinomų atlikėjų: Inga Valinskiene, Radži, Nijole Tallat – Kelpšaite, Vudžiu, grupe „Funky“, reperiu Julian Verdee ir kitais.

2010 metais vyras išleido debiutinį albumą „Posūkis“. 2012 metais nugalėjo tarptautiniame talentų forume Londone. 2020 metais didžiulio populiarumo sulaukė antrasis jo albumas „Pakabino man“.

Dalindamasis savo pasiekimais, naujienų portalui tv3.lt atlikėjas sutiko papasakoti apie netikėtai užklupusią sėkmę scenoje, įkyrias gerbėjas bei savo asmeninį gyvenimą.

„Esu kviečiamas ne tik į rimtus koncertus, bet į patrakusius studentiškus vakarėlius. Kai kuriose mano dainose tikrai labai daug jaunatviško šėlsmo ir skambesio“, – pasakojo I. Jarmolenka.

Vyras tikina, kad tik smagiu pomėgiu laikyta muzikinė veikla greitai peraugo į šiek tiek daugiau – dabar koncertas veja koncertą.

„Mano pagrindinis darbas yra kitoks – dainos, estrada tiesiog buvo mano hobis. Bet šie metai tikrai kažkokie kosminiai – labai sparčiai išaugau, šoviau aukštyn. Nežinau, dėl ko – ar tai laidos, ar tai socialinių tinklų dėka. Palyginimui – anksčiau būdavo vos trys koncertai per visą vasarą, o dabar – trys koncertai per savaitę. Sunku suprasti, kodėl taip išaugau.

Kas dar keista, kad susirenka tiek daug žmonių ir su manimi prašo nusifotografuoti. Skambinėja iš mažų miestelių, skambinėja man net iš Vokietijos bendruomenės, kviečia mane į privačias šventes. Belieka tik spėlioti, kodėl taip staigiai išpopuliarėjau“, – šyptelėjo vyras.

Nors Igoris scenoje jau ne tokį trumpą laiką, jis tikina tik neseniai supratęs, kaip svarbu savo mylimą veiklą atlikti iš širdies – tik nuoširdumu galima pavergti publikos širdis.

„Pas mane anksčiau susirinkdavo vyresnė publika, bet pastaruoju metu pastebiu ir susirenkantį jaunimą. Kadangi tai mano hobis, daug eksperimentuoju su įvairiais žanrais ir pačiais įvairiausiais atlikėjais. Stengiuosi kurti kuo įvairesnę muziką.

Mane labai nustebino, kai neseniai per koncertą dainavau ir pastebėjau, kad keletai moterų per skruostą pradėjo bėgti ašara. Supratau, ką reiškia, kai tai darai iš širdies. Jie tik tada išgirsta, apie ką tu iš tiesų dainuoji“, – neslėpė atlikėjas.

Pilnėjančios salės – didesnis įsipareigojimas

Kalbėdamas apie didėjantį susidomėjimą juo, I. Jarmolenka neslepia noro daugiau kurti ir būti dar produktyvesniam.

„Pilnėjančios salės tikrai įpareigoja. Kartais, kai koncertuose tenka tą pačią dainą pakartoti keletą kartų, pamąstau, kad galbūt man reikia kurti dar kažką naujo, o ne stovėti vietoje. Juk mano pasiektas kelias ne nuo vienos dainos prasidėjo.

Tik dabar teko suprasti, ką reiškia pakliūti į tą patį koncertą, kuriame dainuoja tie Lietuvos atlikėjai, kuriuos anksčiau tik per televizorių matei... Keistoka save matyti tame pačiame plakate kartu su jais, – šypteli jis. – Vis dėlto nelendu į viešumą, nes manau, kad turime džiaugtis šia diena ir tuo, ką mes turime. Jei viską darome be melo ir chaltūros, manau, kad tai žmonės išgirs ir įvertins.“

Igoris neslepia, kad šeimos dėka jis apskritai pradėjo savo atlikėjo karjerą. Jie, kaip tikina pašnekovas, ir buvo jo pirmieji gerbėjai.

„Mano šeima, giminaičiai buvo pirmieji, kurie vertindavo mano dainas. Jei darome giminės susitikimą, kaip aš galiu nepadainuot? Artimiausi visada yra geriausi palaikytojai bei kritikai.

Dabar vis dažniau koncertuoju publikai, kurios visai nepažįstu. Labai smagu girdėti, kai jie skanduoja mano vardą – džiaugiuosi, kad kažkam padariau įspūdį“, – sako jis.

Tamsioji pusė

Vis dėlto žinomo žmogaus kelias dažnai nebūna rožėmis klotas – populiariems atlikėjams greitai tenka susidurti su kritika ir nemaloniomis patirtimis.

„Kuo tolyn, tuo daugiau ir keistų gerbėjų žinučių gaunu. Kartais net nežinau, kaip reaguoti, – atsidūsta Igoris. – Pasirodo, jau ir apsišaukėlių yra, kurie bando mano vardu pasinaudoti. Jie jau susidraugavo su mano gerbėjomis, kurios man dažnai rašo gražias žinutes.

Pasirodo, kad svetimi kanalai mano vardu rašinėja gerbėjoms. Tai man nelabai patinka, nes niekada nežinai, ką tas žmogus prirašys ar kokius tikslus jis turi.“

Kalbėdamas apie žinomumą, atlikėjas neslepia, kad už jo visada slypi tamsioji pusė, kurios niekaip nepavyksta išvengti.

„Smagu, kai ploja dėl tavo kūrybos ir kad sceninė veikla tampa dar vienu pinigų šaltiniu, dėl kurio galiu investuoti į kokybiškesnius įrašus. Bet atsiranda ir kita pusė, kuri nėra tokia maloni.

Bendravau su kitais atlikėjais, kurie man pasakė, kad prie to priprantama. Teks ir man nekreipti dėmesio, nesinervinti dėl apsišaukėlių ar nemalonių žinučių. Turbūt man jau yra lengviau – kai kiti žmonės savo karjeras pradėjo jaunystėje, aš ją pradėjau jau subrendęs. Suprantu, kad nereikia pasiduoti provokacijoms“, – teigia pašnekovas.

Namie – visai kitoks

Ant scenos Igoris – spinduliuojanrtis energija, judesiu ir gera nuotaika. Vis dėlto namiškiai mato ir kitokią, ramesnę jo pusę.

„Jei ir namie būčiau toks energingas, kaip kad ir scenoje, tai nežinau, kokią čia žmoną reiktų turėti, kuri visa tai pakęstų, – juokiasi vyras. – Be abejo, kad gyvenimas – kaip oras. Šiandien lyja, o rytoja jau gali šviesti saulė. Mes tokie pat permainingi.

Energijos ir gerų emocijų norime turėti visada, bet da-nai ateina laikas, kai turime pailsėti, pažiūrėti ramų filmą. Aš save priskiriu prie pozityvių žmonių, bet aišku, kad kartais susinervinu, patiriu ir neigiamų emocijų. Metai tikrai atneša tam tikros brandos ir kitokio supratimo.“

Igoris neslepia – nors darbai ir koncertai užima didžiąją dalį jo laiko, kitų mėgstamų veiklų apleisti jis nenori.

„Scena įpareigoja – noriu palaikyti geras kūno formas, tad nemažai sportuoju. Be to, labai mėgstu keliones ir be jų negaliu. Man labai svarbu yra nuvažiuoti į kitą šalį, pamatyti kalnus, kitokią kultūrą, jūrą, vandenynus... Visiems linkiu kuo daugiau keliauti“, – teigė vyras.

Kelionėse vyrui kompaniją palaiko ne kas kitas, o jo šeima. „Labai retai kada tenka važiuoti be jų. Gražioje vietoje yra puikki proga kartu pabūti drauge, gerai praleisti laiką.“

Igorio ir jo vadybininkės, žmonos Dženetos santykių pavydėti galėtų daugelis – rugsėjo 21-ąją Igoris su žmona Dženeta švęs 28-ąsias vestuvių metines. Kaip tikina vyras, šią proga jie pamini net tik drauge, bet ir su jau suaugusiais vaikais.

„Turi būti kantrybė, ištvermė. Išlaikyti šeimą – didelis darbas. Visada galvojame, kad kai sukursime šeimą, visos dienos bus laimingos ir su šypsena. Šeimose visko būna... Dar viena problema yra ta, kad daugelis žmonių santykiuose nemoka kalbėtis. Jiems paprasčiau tiesiog pasirašyti skyrybų lapelį.

Daugelis nesupranta, kad kita santuoka gali būti dar sunkesnė ir sudėtingesnė. Jei jau susituokei, būk geras – gerbk, mylėk ir stenkis. Tada daug metų būsite kartu“, – patarimus dalijo vyras.

