Į Romą atvykusi atlikėja Kotryna Juodzevičiūtė to patirti tikrai nesitikėjo: įspėja visus

Savo karčia patirtimi Kotryna pasidalijo feisbuke. Savo įrašu sutiko pasidalinti ir su portalu tv3.lt.

Nukentėjo nuo ilgapirščių

Atlikėja pasakojo, kad apsipirkinėdama Romos vintažinėje drabužių parduotuvėje, staiga suprato, jog ilgapirščiai pavogė jos telefoną.

„Draugai, kolegos, mokiniai, šiandien, vidury dienos, Romos vintažinėj Humanoj, beieškant rūbų savo būsimam naujam klipukui, man ramiai iš palto kišenės ištraukė mano telefoną. Įdomiausia, kad muzika per Airpods vis tiek skambėjo dar geras kelias minutes (klausiau tą dainą, kurios klipui rūbų ieškojau). Jei prireiktų su manimi susisiekti ateinančiom dienom, rašykite į msng arba email“, – rašė ji.

Kotryna pridūrė, kad tokios situacijos nėra patyrusi net pavojingu laikomame Niujorke.

„Šiaip, atrodo, gyvenau tam visų vadinimąjame „pavojingajame“ Niujorke, beveik metus sudėjus. Svečiaviaus ir kituose dideliuose bei pavojingais nominuojamuose pasaulio miestuose, bet niekada neturėjau tiek problemų, kiek Italijoj... Tai pati policija už nieką suima, tai apvogia, tai minimarket'e užkelia dvigubą kainą, nes nešneki itališkai, tai tiesiog tyčiojas iš labo ryto, nes ne su tokiu akcentu užsisakei cappuccino, arba neduokdie, užsisakei jį popiet IR t.t. Myliu Italiją tikrai, turiu čia savo rutiną, šaiką, patinka unikas ir oras, bet nu, EU, what's going on?

Vaikystėj keliaujant, Europos Sąjunga atrodė kaip ta zona, kur jauties saugiai ir jei kas atsitiks, tai tuoj ambasados susiskambins ir viskas bus ok. Nu sorry, bet Niujorke, gyvendama Chinatown'e prie Manhattan'o tilto su vietiniais crackhead'ais jaučiaus saugiau, nei vienoje iš pagrindinių Europos Sąjungos sostinių. Kai reikėjo pagalbos suimtai policijos – jokios ambasados ragelio nekėlė, o kasdien važiuodama į uniką pro pagrindinę miesto stotį, matau, kaip vykdomi vieši ir planuoti nusikaltimai, bet niekas nieko nedaro – rytoj vėl matysi tuos pačius žmones, darančius tą patį (o policija tai stovi stotelėse ir neva gaudo...).

P.S. Aišku, kad Roma yra vienas gražiausių miestų pasaulyje, aišku, kad galima ir REIKIA prisikabint ragelį prie virvučių, aišku, kad jis buvo prijungtas prie FIND MY, aišku, kad Humanoj yra kameros, bet Italijos policija nieko nedarys, nes tokių atvejų per dieną jie gauną belekiek, aišku, kad reikia būt budresniai (nors Italijos saulė kartais tikrai išmuša iš vėžių), aišku, kad Niujorkas nėra saugus miestas, aišku, kad man pasisekė, kai išvariau pirmą kartą į NYC, 19-os ir lyg niekur nieko valkiojaus naktim jo gatvėmis net negalvodama apie kažkokius pavojus. Ką noriu pasakyt – net ten kur jaučiatės lyg namuose, būkite budrūs – YOU NEVER KNOW. Viva Italia“, – rašė ji.