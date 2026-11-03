Į iškilmingą šventę atvykusi Inga Ruginienė suspindo elegancija: šalia jos – ir vyras

Pagerbti Prezidento atvyko gausus būrys jo ilgamečių bičiulių bei istorinių to meto regiono lyderių.
Inga Ruginienė suspindo elegancija
Iškilmingame renginyje pasirodė ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė su vyru Vismantu Ruginiu.
Moteris renginyje pasipuošė elegantiška, ilga, sodraus bordo atspalvio suknele. Įvaizdį papildė ilgos pirštinės, juoda delninė ir masyvūs auskarai.
Tuo metu jos vyras vilkėjo klasikinį juodą smokingą su baltais marškiniais ir juoda peteliške.
Valdas Adamkus mini šimtmetį
Skelbiama, kad tarp kviestinių svečių – buvęs Lenkijos prezidentas Aleksandras Kwaśniewskis, buvęs Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka bei buvęs Latvijos prezidentas Valdis Zatleris.
Išskirtinę muzikinę programą jubiliejaus vakarą dovanos ryškiausi Lietuvos scenos meistrai: Edgaras Montvidas, Irena Milkevičiūtė, Ieva Prudnikovaitė, Vytautas Juozapaitis ir kiti žinomi solistai.
Šiam iškilmingam koncertui diriguos net keturi iškilūs Lietuvos dirigentai: Modestas Pitrėnas, Gintaras Rinkevičius, Martynas Stakionis ir Ričardas Šumila.
Vakaro organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybė bei Almos ir Valdo Adamkų labdaros ir paramos fondas.