Hario Poterio vaidmenį įkūnijęs aktorius taps tėvu: su mylimąja laukia pirmojo vaiko

Pora susitikinėja nuo 2012 m., kai susipažino biografinės dramos „Kill Your Darlings“ filmavimo aikštelėje, rašo independent.co.uk.

Radcliffe 2014 m. interviu žurnalui „Parade“ kalbėjo apie iškart užsimezgusį ryšį su Darke:

„Tai buvo vienas iš tų momentų, kai iš karto pajunti, kad šis žmogus man labai patinka. Tiesiog užmezgi ryšį su žmogumi, ir tada staiga tampa neįtikėtinai lengva su juo kalbėtis. Tai buvo viena iš tokių situacijų“, - sakė jis.

