Griaudi didysis „Eurovizijos“ finalas: po pasikeitimų Silvester Belt pasirodė 6-as

Didžiajame „Eurovizijos“ finale dėl pergalės kovoja 25 šalys.

Tarp jų – Švedija, Ukraina, Vokietija, Liuksemburgas, Izraelis, Lietuva, Ispanija, Estija, Airija, Latvija, Graikija, Jungtinė Karalystė, Norvegija, Graikija, Italija, Serbija, Suomija, Portugalija, Armėnija, Kipras, Šveicarija, Slovėnija, Kroatija, Gruzija, Prancūzija, Austrija.

Po kilusio skandalo finalo dieną buvo diskvalifikuoti Nyderlandų atstovai, jie finale nepasirodė.

Renginį vedė Petra Mede ir Malin Åkerman.

Scenoje – ugnis ir šokiai

Renginį atidarė švedų atstovai, norvegai broliai Marcus ir Martinus (22 m.) su daina „Unforgettable“. Broliai dvyniai Msu daina „To dråper vann“ laimėjo 2012 m. Norvegijos „Melodi Grand Prix Junior“ konkursą. Tada jiems buvo tik 10 metų, tačiau po pergalės jie greitai tapo gerai žinomi Norvegijoje.

Toliau – Ukrainos atstovės Alyona Alyona ir Jerry Heil su daina „Teresa & Maria“. Šią dainą, kurią pačios apibūdina kaip Romos katalikų šventosios Motinos Teresės ir Mergelės Marijos įkvėptą dainą apie viltį, parašė Alyona, Heil, Anton Chilibi ir Ivan Klymenko.

Alyona Alyona sulaukė pripažinimo dėl savo repo, be to, yra dirbusi kartu su kitais Ukrainos „Eurovizijos“ nugalėtojais – Jamala ir „Kalush Orchestra“. Jerry Heil anksčiau jau du kartus dalyvavo Ukrainos „Eurovizijos“ nacionalinėje atrankoje.

Trečiasis ant scenos lipo vokietis Isaak su daina „Always on the Run“. Vokietija priklauso didžiojo penketuko šalims, todėl į finalą pateko automatiškai. Pasak Isaak, dainoje kalbama apie bėgimą nuo problemų, kurių niekada neišsprendė į „išsigelbėjimo“ vietą.

Toliau pasirodė Liuksemburgo atstovė Tali su daina „Fighter“, kuri yra atliekama anglų ir prancūzų kalbomis. Į konkursą šalis sugrįžo po 30 metų pertraukos.

Izraeliui šiemet atstovauja vos 20-ies atlikėja Eden Golan su kūriniu „Hurricane“. Nuo 9-erių ji pelnė pripažinimą dalyvaudama konkursuose ir laimėdama daugybę apdovanojimų. Savo kūriniu ji teigia perduodanti žinią apie tai, kaip ištverti gyvenimo sunkumus, neprarasti vilties, taip pat apdainuoja meilės bei paramos galią nelaimės akivaizdoje.

Šeštasis ant scenos – Lietuvos atstovas Silvester Belt. Kartu su Jessica Shy rašyta daina „Luktelk“ yra apie asmeninius išgyvenimus. Dainininkas sakė šiuo pasirodymu taip pat siekiantis „Eurovizijos“ scenoje atskleisti kitokias Lietuvos spalvas, parodyti kažką kitokio nei įprastai.

2018-aisiais jaunas vyras pasirodė TV3 televizijos projekte „X faktorius“. Tąkart nuo 4-erių dainuojantis Silvestras sėkmingai pateko į kitą etapą.

Ispanija, kaip didžiojo penketo narė, automatiškai pateko į „Eurovizijos“ dainų konkurso finalą. Šiemet šaliai atstovauja 56-erių Nebulossa su daina „Zorra“.

Toliau – estų kolektyvas „5MIINUST x Puuluup“, scenoje jie atliks kūrinį „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“. Išvertus iš estų kalbos, šis pavadinimas reiškia „(mes) nežinome nieko apie (tuos) narkotikus“. Grupė yra sudaryta iš dviejų kolektyvų. Pirmoji pastaruosius šešerius metus buvo dominuojanti Estijos popmuzikos jėga, o antroji – tarptautinius apdovanojimus pelniusi naujojo folkloro dainų stiliumi garsėjanti grupė.

Su trenksmu ant scenos devintoji pasirodė airė Bambie Thug. Jos gotiško stiliaus daina „Doomsday Blue“ yra apie sudaužytą širdį, apgaulę ir meilės be atsako skausmą.

Dešimtieji – Latvija. Šiemet „Eurovizijoje“ mūsų kaimynams atstovauja Dons su daina „Hollow“. Jis – garsi Latvijos poproko ikona ir vienas iš daugiausiai apdovanojimų pelniusių pastarojo dešimtmečio šalies atlikėjų. Baladė „Hollow“ buvo sukurta kartu su airių dainų autoriumi ir prodiuseriu Liamu Geddesu bei amerikiečių dainų autore Kate Northrop ir iš pradžių išleista latvių kalba. Kurdami dainą visi jie teigė vieningai jautę, kad sukūrė kažką išties stebuklingo.

Scenoje – graikų atlikėjos Marinos Satti daina „Zorro“. Pati atlikėja apibūdina ją kaip dainą, kuria siekiama papasakoti apie jaunų graikų ir jų kultūros „tikrąsias savybes“. Graikijoje daina po išleidimo topuose užėmė pirmąją vietą.

Dvyliktas ant scenos – didžiojo penketo narys iš Didžiosios Britanijos. Pirmą kartą apie dainą „Dizzy“ atstovas Olly Alexander prabilo po to, kai jo soc. tinkluose buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame taip pat pasirodė Škotijos orų pranešėja Carol Kirkwood.

Muzikos kritikai dainą įvertino dviprasmiškai. Vieni teigė, kad daina puiki šokiams, o kiti kritikavo dėl vaizdo klipo.

Norvegijos atstovai – grupė „Gåte“ su kūriniu „Ulveham“. Išpopuliarėję 2000-ųjų pradžioje, šiandien šie norvegai – garsūs ne tik savo šalyje. Unikalus tradicinės norvegų liaudies muzikos ir sprogstamo roko derinys iš repeticijų rūsio juos iškėlė į didžiausias pasaulio scenas. Per šį laikotarpį „Gåte“ pardavė daugiau nei 100 tūkst. albumų. Tiesa, 2005-aisiais jie buvo išsiskirstę ir į sceną grįžo tik 2017-aisiais.

Keturioliktoji – italė Angelina Mango su daina „La noia“. Dainininkė patvirtino, kad jos dainos ritmus įkvėpė šokis kumbija. Pati atlikėja yra puikiai žinoma Italijoje ir yra laimėjusi Sanremo muzikos festvalį.

Toliau lipo serbų atlikėja Teya Dora. Suderinus šiuolaikinę popmuziką su Balkanų tradicijų įtaka, jos muzika susilaukė atgarsio tarp milijonų žmonių visame pasaulyje.

Jos daina „Džanum“ pirmiausia buvo įrašyta kaip filmo garso takelis, tačiau filmo scena, kurioje daina turėjo skambėti, buvo pašalinta po filmo gamybos.

Šešioliktas pasirodymas buvo itin pašėlęs. Scenoje skambėjo Suomijos atlikėjas Windows95man su daina „No rules!“. Dainos pavadinimas – atlikėjo gyvenimo šūkis, kuris skamba tiek jo muzikoje, tiek kituose meniniuose kūriniuose.

2023 m. Suomijai su daina „Cha Cha Cha“ atstovavo Käärijä, kuris laimėjo žiūrovų balsavimą, o bendroje lentelėje liko 2-oje vietoje. Tai antras geriausias Suomijos rezultatas „Eurovizijoje“ per daugiau nei 50-mt metų trunkančią dalyvavimo konkurse istoriją.

17 numeriu pasirodė Portugalijos atstovė Iolanda, atlikusi dainą „Grito“. Nuo pat vaikystės Iolanda pasižymėjo muzikalumu, ir tėvai ją leido mokytis muzikinėje mokykloje.

Scenoje pasirodė armėnai – jiems atstovauja grupė LADANIVA su kūriniu „Jako“. Grupę sudaro armėnų vokalistas Jaklin Baghdasaryan ir prancūzų multiinstrumentalistas Louis Thomas. Sakoma, kad dueto dainos – nuo tradicinių Balkanų melodijų iki malojos, džiazo ir reggae ritmų – peržengia sienas, jungdamos tradicines armėniškas melodijas su įkvėpimu, semiamu iš ilgų kelionių po Lotynų Ameriką, Afriką ir Reunjono salą.

19 numeriu pasirodė Kipro atstovė Silia Kapsis. Sidnėjuje užaugusia yra Australijos jaunimo scenos menų trupės vokalistė ir ne kartą dainavo daugelyje aukšto lygio renginių visame pasaulyje. Prieš išleidžiant eurovizinę dainą „Liar“ Kapsis užsiminė, kad ji skirta žmonėms, kurie gyvena „netikrus“ gyvenimus.

S. Kapsis taip pat teigė, kad dainoje daugiausia dėmesio skiriama socialinių tinklų poveikiui jaunoms moterims ir buvo sukurta siekiant įtikinti žmones palikti savo „netikrus veidus“.

Dvidešimtas ant scenos pasirodė Šveicarijos atstovas Nemo su daina „The Code“, Pranešimuose spaudai Nemo teigė, kad dainoje išsamiai aprašomas jo nebinarinės tapatybės suvokimas, ir teigė, kad suvokimas, jog jo lytis yra nebinarinė, suteikė jam laisvę ir kad dalyvaudami „Eurovizijos“ dainų konkurse jis gali ginti visą LGBTQ+ bendruomenę. Pasak Nemo, kai jis pripažino, kad „nesijausdamas nei vyru, nei moterimi, turėjo nulaužti keletą kodų“.

Toliau – Slovėnijos atstovė Raiven su daina „Veronika“. Dainoje pasakojama apie slovėnams svarbią istorinę asmenybę Veroniką Desenišką.

Raiven yra didelė žvaigždė Slovėnijoje ir jau gerai žinoma „Eurovizijos“ gerbėjams. Savo muzikinį kelią pradėjusi vos ketverių, ji yra ne ne tik pop ir electro-pop atlikėja, bet taip pat žinoma ir kaip operos dainininkė, mecosopranas.

Dvidešimt antras į sceną žengė Kroatijos atstovas atlikėjas Baby Lasagna su daina „Rim Tim Tagi Dim“. Baby Lasagna kūryba dažnai turi autobiografinį pasakojimą, gilinantis į jo asmeninę patirtį, taip pat sprendžiant platesnes visuomenės problemas, ypač susijusias su jo tėvyne.

Pavyzdžiui, daina „Rim Tim Tagi Dim“ yra apie vaikiną, kuris palieka Kroatiją ir išvažiuoja laimės ieškoti svetur.

Sakartvelui šių metų konkurse atstovauja Nutsa Buzaladze su daina „Firefigther“. Ši dainininkė iš Tbilisio per savo karjerą dalyvavo ir laimėjo daugelyje įvairių dainų konkursų. Tarp pasiekimų – 2023 m. „American Idol“ konkursas, kur ji duetu su Kylie Minogue atliko klasikinį kūrinį „Can't Get You Out Of My Head“. Nutsa save apibūdina kaip motyvuotą, aktyvią, energingą merginą, kuri yra tikra darbštuolė, o kartais net darboholikė, tačiau visada užtikrina, kad myli tai, ką daro.

Toliau – melodingoji prancūzų atstovo Slimane daina „Mon amour“. Daina buvo parašyta maždaug 2022 m. muzikinio turo metu, o dainą įkvėpė Slimane'o patirtis Ženevos mieste. Pasak Slimane, daina jam yra „meilės laiškas Europos širdims“.

Paskutinė ant scenos lipo austrų atlikėja Kaleen su daina „We Will Rave“. Kaleen atskleidė, kad scenoje ji nori parodyti savo ekstravagantišką asmenybę, o dainą ji pavadino „techno įkvėptu popmuzikos kūriniu“. Po dainos išleidimo Kaleen teigė, kad reivo vakarėlio įvaizdis dainoje buvo panaudotas siekiant pabrėžti, kad „atsiskyrėliai ir sužeistos sielos eina gydytis ir ištirpdyti savo problemų per muziką“.