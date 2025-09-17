Grasios prodiuserės Lauros Paukštės šeimoje – džiugi žinia

Įrašu ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Dominykas Kubilius vedė savo širdies draugę (Fotodiena/ Viltė Domkutė)
Facebook ji atskleidė, kad jos sūnus Simonas pradeda naują etapą. Neslėpdama džiaugsmo L. Paukštė rašė:
„Džiaugiasi širdis, mano sūnus, baigęs animacijos studijas Švedijoje, nusprendė sekti mamos pėdomis ir vienu diplomu neapsiriboti“.
Prisiminė studijų laikus ir sūnaus vaikystę
Ji taip pat prisiminė ir savo studijų laikus, kai dar mažą sūnų tekdavo vestis į tą pačią Vilniaus dailės akademiją.
„Jis nepamena, bet VDA pirmąkart atsidūrė beveik prieš 20 metų, per mano stojamuosius į UNESCO kultūros vadybos ir politikos magistrą, kai neturėjau, kam jo palikti ir jį koridoriuje prižiūrėjo iki šiol man brangios bendrakursės“, – rašė ji.
Prodiuserė nepamiršo ir svarbaus palinkėjimo sūnui:
„Gerų mokslų, Simonai, svarbiausia, nepamiršk, kad menas tai politika.“
