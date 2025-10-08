Gitano Nausėdos krikšto dukra paminėjo ypatingą progą: pasidovanojo neeilinę dovaną

„Šiais metais nusprendžiau padovanoti sau drąsos“, – pristatydama dainą atvirauja Gabrielė.
Nauja daina
Po lyriškesnių ir ramesnių ankstesnių kūrinių „Jaučiu tave“ skambėsyje daugiau ritmo, energijos ir aistros.
„Šioje dainoje nėra apsimetimo, nėra kaukių. Tik jausmas, kuris užvaldo, kai esi arti žmogaus, kuris tave jaučia taip, kaip niekas kitas“, – sako atlikėja.
Kūrinio vaizdo klipas – drąsiausias Gabi Grace iki šiol. „Klipe aš vėl šoku, tai sena mano svajonė. Ačiū Pijui Gulbinui, kuris turėjo mane iškentėti, ir Miglei – ji tiesiog nereali“, – dalijasi ji. Šokio choreografiją sukūrė Miglė Praniauskaitė, o už kameros dirbo kūrybinė komanda, kurią Gabi vadina „svajonių komanda“.
„Labai džiaugiuosi, kad visgi spėjom šią dainą išleisti būtent per mano gimimo dieną. Mane apnikę daug jausmų, bet dar nežinau, ar čia dėl to, kad vaizdo klipe šoku ir esu su bene drąsiausiu įvaizdžiu, ar dėl to, kad mano gimtadienis, ar visgi dėl to, kad pilnatis?“ – šypsosi Gabi Grace.
Daina, kaip muzikinis tiltas
Pasak kūrinio autoriaus Simo Buziliausko, daina „Jaučiu tave“ – tai muzikinis tiltas tarp švelnumo ir drąsos, tarp svajonių ir veiksmų.
„Ši daina gimė iš minties, kad artumas – tai ne tik žodžiai ar žvilgsniai. Tai ritmas, kvėpavimas, prisilietimas, akimirka, kuri stabdo laiką“, – sako Simas.
Aranžuotę kūręs Aistis Savickas pridėjo modernų šokių skambesį, o garso meistras Rolandas Venckys suteikė kūriniui dinamikos, tinkamos tiek šokių aikštelei, tiek asmeniniam klausymuisi ausinėse.
Vaizdo klipas buvo filmuojamas kelias dienas – nuo studijos iki vieno populiariausių Vilniaus gatvėje įsikūrusio baro „Pink Poodle“ erdvės. Ten šviesa, šešėliai, judesys ir du žmonės pasakoja jausmų istoriją.
„Jaučiu tave“ – tai ne tik naujas singlas, bet ir Gabi Grace mėginimas pildyti savo svajones. Tai kūrinys apie artumą, jausmus, savęs priėmimą ir moterišką jėgą, kuri išlaisvina.
„Tad kviečiu pasiklausyti, įvertinti ir nuomonikę parašyti. Ačiū svajonių komandai už meilę, palaikymą ir tikėjimą tuo, ką darom“, – kviečia atlikėja Gabrielė (Gabi Grace).
