Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Gitano Nausėdos krikšto dukra paminėjo ypatingą progą: pasidovanojo neeilinę dovaną

2025-10-08 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 15:25

Spalio 6-oji buvo ypatinga diena atlikėjai – prezidento Gitano Nausėdos krikšto dukrai Gabrielei Nausėdaitei, kitaip žinomai kaip Gabi Grace. Šiemet ji savo gimtadienį pasitiko ne tik su gėlėmis ar sveikinimų gausa, bet ir su ilgai brandintu kūriniu – nauja daina „Jaučiu tave“, kurios premjera tapo simboline dovana pačiai sau.

Gitano Nausėdos krikšto dukra gimtadienį pasitiko su premjera: pristatė naują dainą
6

Spalio 6-oji buvo ypatinga diena atlikėjai – prezidento Gitano Nausėdos krikšto dukrai Gabrielei Nausėdaitei, kitaip žinomai kaip Gabi Grace. Šiemet ji savo gimtadienį pasitiko ne tik su gėlėmis ar sveikinimų gausa, bet ir su ilgai brandintu kūriniu – nauja daina „Jaučiu tave“, kurios premjera tapo simboline dovana pačiai sau.

REKLAMA
0

„Šiais metais nusprendžiau padovanoti sau drąsos“, – pristatydama dainą atvirauja Gabrielė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gabi Grace pristato naują dainą
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gabi Grace pristato naują dainą

Nauja daina

Po lyriškesnių ir ramesnių ankstesnių kūrinių „Jaučiu tave“ skambėsyje daugiau ritmo, energijos ir aistros.

REKLAMA
REKLAMA

„Šioje dainoje nėra apsimetimo, nėra kaukių. Tik jausmas, kuris užvaldo, kai esi arti žmogaus, kuris tave jaučia taip, kaip niekas kitas“, – sako atlikėja.

REKLAMA

Kūrinio vaizdo klipas – drąsiausias Gabi Grace iki šiol. „Klipe aš vėl šoku, tai sena mano svajonė. Ačiū Pijui Gulbinui, kuris turėjo mane iškentėti, ir Miglei – ji tiesiog nereali“, – dalijasi ji. Šokio choreografiją sukūrė Miglė Praniauskaitė, o už kameros dirbo kūrybinė komanda, kurią Gabi vadina „svajonių komanda“.

„Labai džiaugiuosi, kad visgi spėjom šią dainą išleisti būtent per mano gimimo dieną. Mane apnikę daug jausmų, bet dar nežinau, ar čia dėl to, kad vaizdo klipe šoku ir esu su bene drąsiausiu įvaizdžiu, ar dėl to, kad mano gimtadienis, ar visgi dėl to, kad pilnatis?“ – šypsosi Gabi Grace.

REKLAMA
REKLAMA

Daina, kaip muzikinis tiltas

Pasak kūrinio autoriaus Simo Buziliausko, daina „Jaučiu tave“ – tai muzikinis tiltas tarp švelnumo ir drąsos, tarp svajonių ir veiksmų.

„Ši daina gimė iš minties, kad artumas – tai ne tik žodžiai ar žvilgsniai. Tai ritmas, kvėpavimas, prisilietimas, akimirka, kuri stabdo laiką“, – sako Simas.

Aranžuotę kūręs Aistis Savickas pridėjo modernų šokių skambesį, o garso meistras Rolandas Venckys suteikė kūriniui dinamikos, tinkamos tiek šokių aikštelei, tiek asmeniniam klausymuisi ausinėse.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vaizdo klipas buvo filmuojamas kelias dienas – nuo studijos iki vieno populiariausių Vilniaus gatvėje įsikūrusio baro „Pink Poodle“ erdvės. Ten šviesa, šešėliai, judesys ir du žmonės pasakoja jausmų istoriją.

„Jaučiu tave“ – tai ne tik naujas singlas, bet ir Gabi Grace mėginimas pildyti savo svajones. Tai kūrinys apie artumą, jausmus, savęs priėmimą ir moterišką jėgą, kuri išlaisvina.

„Tad kviečiu pasiklausyti, įvertinti ir nuomonikę parašyti. Ačiū svajonių komandai už meilę, palaikymą ir tikėjimą tuo, ką darom“, – kviečia atlikėja Gabrielė (Gabi Grace).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų