Dovilė Filmanavičiūtė šiuos patiekalus įsimylėjo po sūnaus gimimo: „Galėčiau valgyti tai 7 kartus per savaitę, 3 kartus per dieną“

Laidos svečiai kas kartą vedėjai Ilonai Juciūtei atskleidžia savo mylimiausius ingredientus, iš kurių vėliau gaminamas unikalus patiekalas. Ir nors ingredientų per šį sezoną pasitaikė pačių įvairiausių, niekas laidos vedėjos nenustebino taip, kaip Dovilė Filmanavičiūtė. Sugalvoti, kokį patiekalą iš jų pagaminti, tapo pačiu tikriausiu iššūkiu, nes žinomos moters mėgstamiausi produktai – be galo skirtingi. Tai – žalia žuvis, rūkyta druska bei... ledai!

Žuvis su ledais

Tiesa, nors iš pirmo žvilgsnio galėtų pasirodyti, kad šie ingredientai – niekaip nesuderinami, Ilona ras sprendimą. Kartu su Dovile ji pagamins gurmanų taip mėgstamą tuno tartarą su avokadų ledais.

„Žalią žuvį ir mėsą galėčiau valgyti 7 kartus per savaitę, 3 kartus per dieną. Man tai yra beprotiškai skanu. Visa tai pamilau po to, kai gimė mano sūnus. Iš tiesų, po jo gimimo, turėjau keletą produktų, kuriems atsirado visiška priklausomybė. Tas pats buvo ir su ledais. Kai gimė sūnus, aš nevalgiau nieko kito, tik ledus. Turbūt suvalgiau visus įmanomus Lietuvos ledus ir išragavau visas jų rūšis. Suvalgyti 1 kilogramo ledų dėžutę vienu prisėdimu man būdavo vaikų žaidimas. Tikrai galiu pasakyti, kur yra skaniausi ledai mieste“, – juoksis D. Filmanavičiūtė.

Virtuvės istorijos (13 nuotr.) Virtuvės istorijos (nuotr. Tomo Petrovskio) Virtuvės istorijos (nuotr. Tomo Petrovskio) Virtuvės istorijos (nuotr. Tomo Petrovskio) +9 Virtuvės istorijos (nuotr. Tomo Petrovskio) Virtuvės istorijos (nuotr. Tomo Petrovskio) Virtuvės istorijos (nuotr. Tomo Petrovskio) Virtuvės istorijos (nuotr. Tomo Petrovskio) Virtuvės istorijos (nuotr. Tomo Petrovskio) Virtuvės istorijos (nuotr. Tomo Petrovskio) Virtuvės istorijos (nuotr. Tomo Petrovskio) Virtuvės istorijos (nuotr. Tomo Petrovskio) Virtuvės istorijos (nuotr. Tomo Petrovskio) Virtuvės istorijos (nuotr. Tomo Petrovskio)

(13 nuotr.) FOTOGALERIJA. Virtuvės istorijos

Taip pat Dovilė pasakos gaminti mėgstanti ir pati. Tačiau tik ne tradicinius lietuviškus patiekalus... Žinoma moteris atskleis, kad, kitaip nei dauguma, ji tam silpnybės tikrai nejaučia.

„Atvirai sakant, lietuviška virtuvė – cepelinai, kugelis ar bulviniai blynai – man gali visiškai neegzistuoti. Nejaučiu malonumo ruošiant tokius patiekalus, tačiau mano vyras ir sūnus juos dievina, todėl tenka gaminti... Neslėpsiu, visi mūsų draugai žino, kad jei gaminu aš, laukia trijų dienų puota. Dažniausiai nė neturiu laiko atsisėsti ar išgerti vyno taurės, nes visada stoviu prie puodų. Žinoma, su metais bandau tai pakeisti ir suprasti, kad laikas kartu yra svarbesnis nei

lūžtantys stalai. Bet nieko negaliu padaryti – esu iš tų žmonų bei mamų, kurios gamina po 3 patiekalus“, – atviraus ji.

Akivaizdu, kad Dovilės namai nuolatos kupini įvairiausių skonių ir kvapų. Tačiau kas stoja į pagalbą tuomet, kai po tokių gastronominių šou ateina metas tvarkytis?

„Mano vyras dėl to tikrai eina iš proto, nes tvarkyti virtuvę dažniausiai imasi jis. Vyras man dažnai sako: „Mažule, aš nesuprantu, kodėl kiekvieną kartą, kai tu gamini, atrodo, kad čia atsitiko stichinė nelaimė?“. Na, o aš jam atsakau, kad čia – kūrybinis procesas“, – pasakodama juoksis laidos viešnia.

Valgo viską

Besišnekučiuodama su laidos vedėja I. Juciūte, Dovilė prisimins ir savo vaikystę. Netikėti skoniai, kuriems dabar ryžtųsi nedaugelis, jau tuomet sudomino Dovilę.

„Maistas man – ne tik meilės kalba, bet ir vienas didžiausių gyvenimo malonumų. Nėra produktų, kurių nevalgyčiau. Tačiau, kai noriu išgąsdinti kitus, pasakoju jiems apie savo vaikystę kaime ir ten ragautas kiaulių smegenis bei karvės priešpienį, iš kurio močiutė dažnai kepdavo kiaušinienę...“ – pasakos ji.

O kol Dovilė ir Ilona gamins, savo originaliu patiekalu nustebinti nuspręs ir kepsninių virtuozas Robertas Svetlauskas. Šįkart jis paruoš lengvą, skanų ir sotų pusryčių patiekalą – karštą sumuštinį su tuno paštetu, kukurūzais ir Provolone sūriu.

Negirdėtos ir įtraukiančios istorijos, atviri pokalbiai apie maistą ir kulinarines patirtis bei daug gardžių receptų – šeštadieniais, „Virtuvės istorijose“, 10 val. per TV3.