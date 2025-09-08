Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Donatas Montvydas – apie tikrąją skyrybų priežastį, naujus jausmus ir svetimo vyro repliką: „Nežinojau, ką daryti“

2025-09-08 17:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-08 17:55

Tinklalaidėje „Akis į akį su Arūnu Valinsku” apsilankęs Lietuvos dainininkas, dainų autorius ir „Eurovizijos“ dalyvis Donatas Montvydas (37 m.) atvirai prabilo ne tik apie kūrybinę karjerą, bet ir apie asmeninį gyvenimą – santykius su buvusia žmona Veronika, skyrybų priežastis bei naują meilę. 

Donatas Montvydas ir Veronika Montvydienė (Fotobankas)
Atlikėjas neslėpė, kad ilgą laiką jautė diskomfortą dalyvaudamas interviu, tačiau dabar drąsiau dalijasi mintimis apie tai, kas jam iš tiesų svarbu. 

Atlikėjas neslėpė, kad ilgą laiką jautė diskomfortą dalyvaudamas interviu, tačiau dabar drąsiau dalijasi mintimis apie tai, kas jam iš tiesų svarbu. 

Donatas Montvydas ir Veronika Montvydienė
FOTOGALERIJA. Donatas Montvydas ir Veronika Montvydienė

„Ilgą laiką bandžiau sau atsakyti, kodėl jaučiu tokį didelį diskomfortą eidamas į interviu, ir tik visai neseniai supratau: einant į kiekvieną skirtingą laidą, pagrindinis skirtumas yra vedėjai ir formatas. Kiekvieną kartą norėdavau prisitaikyti prie formato ir niekaip negalėdavau išlaikyti savęs“, – paatviravo D. Montvydas. 

Žinomumo kaina: nuo skandalų iki nemalonių incidentų 

Pasak Donato, viešumas Lietuvoje turi ir nemalonią pusę – žmonės dažniau patiki skandalingomis istorijomis nei tikra tiesa.  

„Man atrodo, kad aš nesu toks svarbus žmogus ir asmenybė Lietuvoje. <...> Aš save laikau žmogumi, į kurį galima mėtyti akmenis, ir galiu tai pakankamai pakęsti, nes turiu daug kantrybės. Tačiau viskas pasikeitė, kai tai pradėjo liesti mano artimuosius – vaikus mokykloje, tėvus.“ 

„Pirmą savo pranešimą parašiau tada, kai mes su Viktorija išsiskyrėme – apie tai, kas, kaip ir kodėl įvyko. Tačiau žmonės nenorėjo to girdėti ir jį tiesiog ignoravo“, – atviravo dainininkas. 

Atlikėjas prisiminė ir nemalonų incidentą prie savo namų: 

„Prie manęs ėjo pakankamai padoriai apsirengęs vyras. Mes prasilenkėme nugaromis, jis pažiūrėjo į mane ir pasakė: „Pydaras“. Nežinojau, ką daryti – ar smurtauti, ar muštis. Buvo labai nemalonu.“ 

Santykiai su Veronika po skyrybų 

Nepaisant išsiskyrimo, Donatas su buvusia žmona Veronika palaiko artimą ryšį: „Vienu ar kitu atveju aš ir Veronika per tuos ilgus metus užmezgėme tokį ryšį, kuris niekur nedingo. Mes labai gerai vienas kitą pažįstam ir mes puikiai kartu sprendžiam klausimus, kas liečia vaikus ir netgi iki šiol patariam vienas kitam.“ 

Atlikėjas pripažino, kad santykiuose kartais buvo per daug atviri: 

„Mes labai daug kalbėdavom ir aš manau, kad tam tikrais momentais netgi per daug iškalbėdavom. Mes nepalikom paslapties tame.“ 

Donatas pabrėžė, kad vaikams stengiasi rodyti, jog dėl santykių reikia kovoti. 

„Nenoriu, kad mano vaikai skyrybas priimtų taip, kad, jei man nepatogu ar kažkas neaišku, mes skiriamės, o aš susirasiu kitą partnerį. Šito aš prisibijau, nes dėl santykių reikia pakovoti“, – akcentavo Lietuvos dainininkas. 

Išsiskyrimas su Martynu Tyla ir požiūris į apdovanojimus 

Donatas atvirai kalbėjo apie profesinius pokyčius ir ilgus metus trukusį bendradarbiavimą su prodiuseriu Martynu Tyla. 

„Martynas buvo vienintelis, kuris padėjo man eiti muzikiniu keliu. Jis man, tam tikra prasme, atstojo muzikinį tėtį ir tapo mentoriumi. Iš jo gavau tiek dalykų, kuriuos naudoju dabar, tiek tokių, kurių nenaudoju. Natūralu, kad pasiimi tai, kas tinka būtent tau.“ 

Kalbėdamas apie muzikos apdovanojimus, atlikėjas neslėpė, kad tai jam nėra svarbiausia: 

„Aš neturiu sportinio intereso laimėti ar apskritai turėti statulėlę – jų jau turiu pakankamai.“ 

„Parašyti gerą dainą, kurią dainuotų minia žmonių pilnoje arenoje, priklauso tik nuo manęs ir žmonių, su kuriais bendradarbiauju“, – nurodė D. Montvydas. 

Tarptautinė karjera – ne tik talentas, bet ir kontaktai 

„Aš ne tai, kad bandžiau pradėti savo tarptautinę karjerą – aš ją ir dariau. Važiuodavome į Švediją, nes buvome susipažinę su vietiniais, kurie dirbo su JAV ir Pietų Korėja – ten yra muzikos meka. Tačiau dėl mūsų stokos kontaktų viskas buvo sudėtingiau“, – prisiminė D. Montvydas. 

Jo teigimu, vien talento neužtenka: 

„Šiais laikais nebeužtenka būti tiesiog geru – reikia būti tūkstančius kartų geresniu. Bet ir tai nebėra esmė. Esmė – ką tu pažįsti.“ 

Požiūris į „Euroviziją“ 

D. Montvydas pabrėžė, kad jei kada nors sugrįžtų į „Eurovizijos“ sceną, pagrindinis sprendimo motyvas būtų tinkama daina: 

„Aš savimi pakankamai pasitikiu, kad galėčiau surengti gerą pasirodymą, tačiau būtent daina būtų priežastis, dėl kurios ryžčiausi.“ 

„Nesiryžčiau vien tam, kad laimėčiau Lietuvos atranką – jau galvočiau apie tai, kas gali laimėti Europoje“, – nurodė D. Montvydas. 

Nauja meilė 

Atlikėjas atskleidė, kad jau kurį laiką yra naujuose santykiuose. 

„Esu įsipareigojęs. Visai neseniai pasidalinome šia žinia, labai kukliai, nes supratome, kad to viešumo neišvengsime, todėl norėjome patys pranešti.“ 

Jis pabrėžė, kad nauja meilė neturi nieko bendra su buvusia santuoka: 

„Esame mes dviese, mūsų vaikai, šeimos. Ji turi du vaikus, aš – du, ir iš pagarbos vienas kitam nusprendėme, kad ta žinute turime pasidalinti patys.“ 

Visą laidą žiūrėkite čia:

